Một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh - hành động xanh đến thế hệ trẻ

SVO - Xin giới thiệu chia sẻ của Thạc sĩ Nguyễn Văn Khởi – Bí thư Đoàn Trường Đại học Giao thông vận tải về chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong tổ chức tại 6 trường đại học tại Hà Nội.

Chiến dịch “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” do Coca-Cola Việt Nam và Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh - hành động xanh đến thế hệ trẻ. Việc triển khai tại 6 trường đại học lớn ở Hà Nội, trong đó có Trường Đại học Giao thông vận tải, là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự chung tay giữa doanh nghiệp, cơ quan báo chí và tổ chức Đoàn - Hội trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Thạc sĩ Nguyễn Văn Khởi (thứ 3 từ trái sang) nhận hoa cảm ơn tại lễ phát động chiến dịch "Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối".

Với chúng tôi, đây không chỉ là một chiến dịch truyền thông, mà là một phong trào hành động thực chất, nơi sinh viên Giao thông tiên phong nói không với rác thải nhựa và lan tỏa tinh thần “tái sinh cho chai nhựa - tái tạo tương lai xanh”.

Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải đã hưởng ứng chiến dịch với tinh thần vô cùng sôi nổi và chủ động. Nguyên nhân nằm ở truyền thống tiên phong, tinh thần xung kích và ý thức cộng đồng mạnh mẽ của tuổi trẻ Giao thông. Ngay từ những ngày đầu, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường đã triển khai truyền thông sáng tạo, lan tỏa hình ảnh, tổ chức điểm thu gom thử nghiệm, biến từng khuôn viên, giảng đường, ký túc xá trở thành “góc xanh” của hành động. Sức trẻ Giao thông đã thực sự biến tinh thần bảo vệ môi trường thành thói quen hằng ngày - hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn.

Với niềm tự hào và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ nhà trường, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải cùng hơn 20.000 sinh viên Giao thông cam kết sẽ chung tay hành động mạnh mẽ, sáng tạo và bền bỉ nhất trong chiến dịch này. Chúng tôi tin tưởng và quyết tâm để Trường Đại học Giao thông vận tải không chỉ là một trong những đơn vị thu gom được nhiều vỏ chai nhựa, lon nhôm nhất, mà còn là điểm sáng trong phong trào sinh viên Thủ đô về ý thức xanh và hành động vì môi trường. Tuổi trẻ Giao thông xin gửi đi thông điệp: “Mỗi chai nhựa được tái sinh - Mỗi hành động xanh là một bước tiến cho Trái Đất!". Và chúng tôi tự hào khẳng định: Sinh viên Giao thông - Hành động xanh hôm nay, vì một hành tinh xanh mai sau!

