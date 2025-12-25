Đảng viên trẻ: Từ hộ chiếu trắng đến học bổng toàn phần và cơ hội thực tập tại chính phủ Hoa Kỳ

SVO - Chỉ sau khoảng hai tháng tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đã ghi dấu ấn đặc biệt trên hành trình học thuật quốc tế: trở thành học viên Việt Nam theo học thạc sĩ ngành Hoa Kỳ học tại Đại học Wyoming, Hoa Kỳ với học bổng toàn phần gần 70.000 USD và được tuyển chọn thực tập một năm cho chính phủ Hoa Kỳ tại bang Wyoming.

Nguyễn Thanh Hoàng đang theo học bậc thạc sĩ ngành Hoa Kỳ học tại Đại học Wyoming, Hoa Kỳ.

Từ cử nhân loại Giỏi đến học viên Việt Nam theo học thạc sĩ ngành Hoa Kỳ học

Thanh Hoàng từng là một sinh viên có hộ chiếu trắng - chưa một lần xuất cảnh, chưa có trải nghiệm học tập hay giao lưu quốc tế trong hai năm đầu đại học. Tuy nhiên, từ năm thứ ba, Hoàng đã từng bước “nâng cấp” quyển hộ chiếu trắng bằng những chuyến công tác và giao lưu quốc tế đến nhiều quốc gia; cùng với bản lĩnh, nỗ lực bền bỉ và tinh thần học nghiêm túc, Hoàng đã đặt chân tới “đích đến” lớn của bản thân.

Thanh Hoàng tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM

Sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ, Nguyễn Thanh Hoàng tốt nghiệp cử nhân loại Giỏi ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành ngữ học-giảng dạy), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nhiệm đề tài và tác giả thứ nhất của hai bài báo khoa học về phương pháp giảng dạy tiếng Anh, nhận học bổng hệ tiếng Hoa của Bộ Giáo dục Đài Loan (Trung Quốc), tham gia hơn 15 chương trình giao lưu quốc tế và được vinh danh là “Gương sáng sinh viên” lĩnh vực Giao lưu quốc tế tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Vài tháng trước khi tốt nghiệp, Hoàng đã có một học kỳ theo học tại Đài Loan (Trung Quốc), cũng trong thời gian này, Hoàng nhận tin trúng tuyển chương trình thạc sĩ ngành Hoa Kỳ học tại Đại học Wyoming, Hoa Kỳ - ngôi trường công lập lâu đời được thành lập từ năm 1886 và đạt danh hiệu danh giá Research Level 1 (R1).

Tổ chức dạy học tình nguyện về văn hoá Việt Nam cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Đài Loan (tháng 5/2025).

Lý do Hoàng chọn Hoa Kỳ không chỉ vì chất lượng giáo dục tiên tiến hàng đầu thế giới mà còn xuất phát từ một câu hỏi rất cá nhân: “Giấc mơ Hoa Kỳ có thực sự tồn tại?”. “Ở Việt Nam hiện chưa có cơ sở đào tạo bậc cao học ngành Hoa Kỳ học. Mình mong muốn nghiên cứu văn hóa, xã hội Hoa Kỳ không chỉ qua sách vở hay truyền thông mà bằng chính trải nghiệm sống và học tập tại đây”, Hoàng chia sẻ.

Tham dự Hội trại “Thanh niên Việt Nam: Làm chủ ngoại ngữ - Bản lĩnh hội nhập” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tại Hải Phòng (tháng 8/2025).

Bên cạnh đó, Hoàng cũng sớm xác định mục tiêu dài hạn là theo đuổi con đường ngoại giao hoặc học thuật, hướng tới giảng dạy đại học trong tương lai với mong muốn đóng góp tri thức cho giáo dục Việt Nam.

Thanh Hoàng chia sẻ về kỹ năng học ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ,

﻿Đại học Quốc gia Hà Nội (tháng 12/2024).

Học bổng toàn phần và áp lực song hành

Tại Đại học Wyoming, Nguyễn Thanh Hoàng nhận được học bổng Graduate Assistantship với tổng giá trị khoảng 70.000 USD bao gồm miễn học phí, bảo hiểm, tạp phí, hỗ trợ nghiên cứu - tham dự hội thảo và sinh hoạt phí hằng tháng trong hai năm học.

Ngoài chi phí vé máy bay và visa, Hoàng gần như không phải chi trả thêm bất kỳ khoản sinh hoạt nào trong thời gian theo học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đi kèm với học bổng toàn phần là những yêu cầu khắt khe về điểm số, tiến độ nghiên cứu và đánh giá công việc sau mỗi học kỳ.

Hiện tại, Hoàng đang làm trợ lý nghiên cứu bán thời gian cho Viện Nghiên cứu Nhân văn học trực thuộc Đại học Wyoming - một vị trí đòi hỏi tính tự chủ cao, tư duy phản biện và khả năng làm việc độc lập.

Hiện tại, Hoàng đang làm trợ lý nghiên cứu bán thời gian cho Viện Nghiên cứu Nhân văn học (Wyoming Institute for Humanities Research) trực thuộc Đại học Wyoming, Hoa Kỳ.

Chia sẻ về môi trường học tập tại Hoa Kỳ, Hoàng cho biết sự khác biệt lớn nhất nằm ở phương pháp đào tạo và yêu cầu học thuật: “Các bài làm nhóm rất hiếm, thay vào đó là khối lượng đọc và viết cá nhân rất nhiều, diễn ra gần như hằng tuần. Bài luận không chỉ yêu cầu về số chữ mà còn phải đảm bảo tính sáng tạo, lập luận logic, tư duy phản biện, cơ sở và liêm chính khoa học”.

“Mình từng rất ngộp ở giai đoạn đầu, nhất là khi rẽ ngành và chưa quen với cách học tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sự dân chủ, cởi mở, nhiệt tình của giáo sư và bạn bè quốc tế giúp mình dần thích nghi. Không có câu trả lời đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có hợp lý và thuyết phục”, Hoàng chia sẻ.

Một trong những dấu mốc nổi bật nhất của Hoàng là việc được Khoa lựa chọn và đài thọ tham dự Hội thảo thường niên của Hiệp hội Hoa Kỳ học (American Studies Association - ASA) tại Puerto Rico - chỉ tuần đầu tiên sau khi nhập học. Đây là hội thảo lớn và uy tín bậc nhất trong lĩnh vực Hoa Kỳ học, quy tụ hàng nghìn học giả, giáo sư đầu ngành và nghiên cứu sinh đến từ nhiều quốc gia.

Tại đây, Hoàng không chỉ mở rộng mạng lưới học thuật quốc tế mà còn nhận ra một lợi thế đặc biệt của bản thân. “Lịch sử Việt Nam cận đại và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là những chủ đề được giới Hoa Kỳ học rất quan tâm. Giáo sư hướng dẫn đã chia sẻ với mình ‘góc nhìn của một học viên người Việt Nam tại Hoa Kỳ mang lại giá trị học thuật riêng mà không phải ai cũng có’. Mình sẽ tập trung nghiên cứu các đề tài có liên quan trong thời gian tới”, Hoàng cho biết. Sau Hội thảo, Hoàng được giáo sư cố vấn trực tiếp hướng dẫn viết bài tham luận cho mùa Hội thảo tiếp theo và định hướng công bố quốc tế.

Cơ hội thực tập tại chính phủ Hoa Kỳ và bản lĩnh của một đảng viên trẻ nơi đất khách

Kết thúc học kỳ đầu tiên, Nguyễn Thanh Hoàng là học viên quốc tế duy nhất được tuyển chọn thực tập một năm trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cho chính phủ Hoa Kỳ tại bang Wyoming. “Với mình đây được xem là cơ hội hiếm có, không chỉ giúp mình tiếp cận thực tiễn công tác hoạch định và vận hành chính sách mà còn mở rộng hiểu biết về bộ máy công quyền Hoa Kỳ từ góc nhìn bên trong”, Hoàng chia sẻ.

Hoàng chụp ảnh cùng giáo sư cố vấn và bạn bè quốc tế theo học ngành Hoa Kỳ học tại

﻿Đại học Wyoming, Hoa Kỳ.

Giữa môi trường học tập cạnh tranh cao, thời tiết khắc nghiệt và áp lực nghiên cứu liên tục, Hoàng cho rằng điều giúp bản thân trụ vững là tính tự kỷ luật, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến - những phẩm chất được tôi luyện trong quá trình rèn luyện và phấn đấu của một đảng viên trẻ. “Biết sợ điểm thấp, sợ bị cắt học bổng... cũng là động lực để mình không cho phép bản thân buông thả”, Hoàng bày tỏ.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Thanh Hoàng dự định tiếp tục xin học bổng nghiên cứu sinh tiến sĩ. Với Hoàng, hành trình du học không chỉ để “bay cao, vươn xa” mà để mang tri thức, kinh nghiệm và trải nghiệm trở về, đồng hành cùng các bạn trẻ Việt Nam đang nuôi dưỡng giấc mơ “mang hồn Việt” vươn ra thế giới. “Du học Hoa Kỳ nghe có vẻ xa vời, nhưng không gì là không thể. Hãy để hoài bão thế chỗ cho phiền não, mơ mộng nhưng phải đi kèm hành động từ những điều nhỏ nhất”, Hoàng gửi gắm đến các bạn trẻ.

Ảnh NVCC