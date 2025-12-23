Lựa chọn VinUniversity để thử thách bản thân, cô gái đảng viên trẻ đem bản sắc văn hóa Việt Nam tới bạn bè năm châu

SVO - Chọn môi trường học thuật quốc tế tại VinUniversity để mang bản sắc Việt vươn ra biển lớn - đó là tâm thế của Phạm Khánh Ngọc - cô gái đảng viên trẻ với nhiều thành tích từ học thuật đến hoạt động xã hội. Hành trình của Ngọc là câu chuyện đầy cảm hứng về một thế hệ trẻ Việt Nam: Vừa hội nhập sâu rộng với tư duy hiện đại, vừa bền bỉ giữ gìn bản sắc văn hóa và lý tưởng cống hiến cho cộng đồng.

Đảng viên ưu tú lựa chọn ngôi trường quốc tế

Năm lớp 12 khi còn là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Ngọc đã may mắn được chọn để học lớp cảm tình đảng, đảng viên dự bị và cuối cùng được chính thức trao quyết định kết nạp vào năm 2024. Tưởng chừng lên đại học, cô sẽ lựa chọn một ngôi trường công lập để tiếp tục phát huy thế mạnh các hoạt động Đoàn - Đảng, thì Ngọc lại lựa chọn VinUniversity làm điểm đến tiếp theo trong hành trình của mình.

Khánh Ngọc được kết nạp Đảng ngay từ khi còn là học sinh cấp 3.

Ngọc đã suy nghĩ khá lâu để đưa ra quyết định: “Mình mong muốn được trở thành một công dân toàn cầu. Để đạt được điều ấy, mình đã phá bỏ giới hạn và định nghĩa rất nhiều thứ, và mình cũng muốn thử một con đường mới mẻ và quốc tế hơn, và mình tin môi trường giáo dục khai phóng tại VinUniversity và lý tưởng của một đảng viên không hề mâu thuẫn mà còn bổ trợ, song hành với nhau".

“Công dân toàn cầu” - mang bản sắc Việt Nam ra thế giới

Để có thể thực hiện mong muốn ấy, Ngọc đã cố gắng, thử sức tham gia nhiều hoạt động trong nước và quốc tế.

Ngọc may mắn trở thành phó bí thư Đoàn trường Đại học VinUniversity sau khi thử sức đăng ký ngay từ năm nhất, trong nhiệm kỳ của mình, Ngọc đã tham gia tổ chức rất nhiều các hoạt động chính trị của Đoàn thanh niên, vừa phải xây dựng cho một tổ chức Đoàn còn non trẻ. “Tại VinUniversity không chỉ có các bạn sinh viên Việt Nam mà còn có rất nhiều bạn sinh viên quốc tế, ban đầu họ cũng khá tò mò và không biết tổ chức chính trị Đoàn thanh niên của trường đại học làm gì, nhưng sau các hoạt động do Đoàn trường VinUniversity tổ chức, các CLB, đội nhóm của các sinh viên nước ngoài cũng rất hưởng ứng với các hoạt động của chúng mình" - Ngọc chia sẻ về hành trình trong nhiệm kỳ phó bí thư Đoàn trường của mình.

Khánh Ngọc tham gia các hoạt động Đoàn thể trong nhiệm kỳ phó bí thư Đoàn trường VinUniversity.

Để có thể trau dồi thêm những vốn hiểu biết văn hóa, đời sống của người Việt Nam, Ngọc đã tham gia một chuyến thực tế lên vùng Tây Bắc, vùng đất quê hương của mẹ Ngọc. Cô được hòa nhịp vào đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc, được tham gia các hoạt động thường ngày cùng bà con. Khi đó, Ngọc mới thấy những định kiến về người miền núi Tây Bắc dường như đã không còn đúng trong thời điểm hiện tại. Và trong hành trình ấy, Ngọc được học hỏi rất nhiều về những văn hóa độc đáo của người dân vùng cao, trở thành người học trò mà ở đó những người thầy là chính đồng bào vùng núi Tây Bắc.

Với Ngọc, những chuyến đi thực tế ấy không chỉ là để trải nghiệm, mà là để tích lũy vốn liếng văn hóa. Mang theo hành trang là sự thấu hiểu sâu sắc về cội nguồn, cô gái trẻ tự tin bước ra biển lớn với tâm thế của một công dân toàn cầu: Hòa nhập nhưng không hòa tan.

Khánh Ngọc trong chuyến hành trình tới vùng cao để thực hiện nghiên cứu về đồng bào dân tộc thiểu số tại Tây Bắc.

Khánh Ngọc trong chuyến đi tới Nhật Bản tham dự EXPO 2025.

Từ một dân chuyên văn tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Khánh Ngọc phải cố gắng trau dồi vốn tiếng Anh để theo học tại ngôi trường VinUniversity, ngoài ra với giọng nói truyền cảm, Ngọc đã trở thành "host" của "podcast" mang tên “UNESCO Chair VietNam”, và cũng là "host" cho các sự kiện, buổi thảo luận quốc tế tại ILO (Tổ chức Lao động quốc tế) cùng các đại diện bộ ban ngành và gần đây nhất là sự kiện EXPO 2025 tại Nhật Bản. Qua đó, Ngọc dần từng bước đưa những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam tới bạn bè quốc tế năm châu.

Khánh Ngọc với vai trò là dẫn chương trình của podcast “UNESCO Chair VietNam”

“Nếu nút thắt trong lòng cậu không thể được gỡ bỏ, vậy thì hãy biến nó thành một chiếc nơ xinh”

Nhiều người nhìn vào thì thấy cô có thể vừa học giỏi, vừa tham gia rất nhiều hoạt động và vừa dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, Ngọc cũng thú nhận bản thân cũng là một người bình thường, nhiều lúc cũng biết mệt và có những lúc kiệt sức.

“Nhiều lúc mình cảm giác mình bị cuốn theo dòng chảy của công việc, của cuộc sống, của học tập, đến mức mà nhiều lúc mình cứ chạy theo thì mình sẽ rất mệt mỏi và ảnh hưởng cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của mình. Tuy nhiên, thứ giúp mình có thể vượt qua những thử thách đó chính là nội lực của chính mình, nội lực khiến mình tin vào bản thân mình, không bị áp lực đồng trang lứa. Và có lẽ động lực lớn nhất để mình luôn cố gắng, không ngừng nỗ lực chính là gia đình. Gia đình luôn là điểm tựa cho mỗi lần mình nghĩ xa, nghĩ lớn và bố mẹ luôn đưa cho mình những lời khuyên vô cùng hữu ích. Chính vì vậy, mình phải luôn cố gắng để không phụ sự ủng hộ từ bố mẹ” - Ngọc chia sẻ về động lực của mình.

Khánh Ngọc vinh dự nhận giải Champion of Change của Đại học VinUniversity ngay từ năm nhất cho những đóng góp của mình.

Khép lại câu chuyện của chính mình, Ngọc có nhắc đến biểu tượng của chính mình là một chiếc nơ hồng cùng với một câu nói mà cô vô cùng tâm đắc: “Nếu nút thắt trong lòng cậu không thể được gỡ bỏ, vậy thì hãy biến nó thành một chiếc nơ xinh”. Với Ngọc, khó khăn hay thử thách trong cuộc sống cũng giống như những nút thắt. Thay vì bế tắc tìm cách tháo gỡ hay trốn tránh, cô chọn thay đổi góc nhìn để biến nó thành một điểm nhấn, một chiếc nơ rực rỡ tô điểm cho bức tranh tuổi trẻ đa sắc màu của mình. Với Ngọc, cuộc đời sẽ rực rỡ hơn khi ta cho phép mình được ôm ấp bất kể niềm vui hay nỗi buồn, một cách trọn vẹn nhất.