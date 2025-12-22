Từ bản làng đến giảng đường đại học: Hành trình nuôi dưỡng ước mơ của nữ sinh dân tộc Thái

SVO - Là cô gái dân tộc Thái sinh năm 2006, vượt gần 400km từ xã Tân Uyên (Lai Châu) về Hà Nội học tập, Lường Thị Bích - sinh viên K18 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Trường Đại học Đại Nam đã viết nên hành trình học tập giàu nghị lực. Bích nhiều năm là học sinh giỏi, đạt giải cấp huyện, huy chương bạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, được chọn phát biểu tân khoa Khoa Du lịch, giành giải “Hướng dẫn viên triển vọng 2025”, nhận học bổng “Who am I” và đảm nhiệm Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Du lịch.

Bích hiện là sinh viên K18 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Theo đuổi con chữ bằng niềm tin không tắt

Sinh ra và lớn lên ở một bản làng còn nhiều khó khăn của tỉnh Lai Châu, tuổi thơ của Lường Thị Bích gắn liền với núi rừng, nương rẫy và những con đường đất quanh co. Từ rất sớm, cô bé người Thái đã nuôi trong mình một ước mơ tưởng chừng xa vời với nhiều đứa trẻ nơi bản: được học đại học. Không phải để chạy theo danh xưng, mà bởi Bích tin rằng con chữ là con đường duy nhất giúp mình bước ra khỏi núi rừng, mở ra tương lai khác cho bản thân và gia đình.

Ngay từ những năm tiểu học, Bích đã sớm bộc lộ niềm yêu thích học tập một cách tự nhiên và bền bỉ. Cô bé người Thái khi ấy nổi bật với nét chữ đẹp, đều đặn được thầy cô lựa chọn tham gia các cuộc thi viết chữ đẹp từ cấp trường đến cấp huyện và nhiều lần đạt giải. Không chỉ học tốt, Bích từng là học sinh giỏi môn Tiếng Việt cấp huyện, suốt 5 năm liền được tin tưởng giao trọng trách lớp trưởng. Song song với việc học, Bích còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào. Nhờ sự tự tin và khả năng giao tiếp, từ lớp 4 đến hết bậc THPT, Bích luôn đảm nhiệm nhiều vai trò như Liên đội trưởng, Phó Bí thư chi đoàn, MC của điểm trường. “Những trải nghiệm ấy giúp mình trưởng thành hơn và nuôi trong mình khát vọng được bước ra ngoài, được học hỏi và cống hiến”, Bích chia sẻ.

Bích vinh dự được lựa chọn là sinh viên phát biểu tân khoa Khoa Du lịch.

Ở những bậc học cao hơn, nỗ lực của Bích tiếp tục được ghi nhận bằng những thành tích cụ thể: giải khuyến khích học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện năm học 2018–2019, huy chương bạc môn Đẩy gậy tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lai Châu năm 2022. Bích không xem đó là thước đo hơn thua, mà là động lực để không ngừng tiến lên.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, cuộc sống giản dị nơi bản làng, Bích hiểu rất rõ giá trị của sự hy sinh. Bố từng là cán bộ rồi nghỉ hưu, mẹ tảo tần lao động, gia đình từng bước chuyển sang làm du lịch nhỏ để ổn định cuộc sống. Trong khi anh trai sớm nghỉ học, chị gái lập gia đình từ sớm, Bích là người duy nhất lựa chọn tiếp tục con đường đại học. Đó là quyết định không dễ dàng, bởi đi cùng nó là sự rời xa vòng tay gia đình và cả những định kiến quen thuộc nơi bản làng. Nhưng chính từ nền tảng gia đình giản dị ấy, khát vọng vươn lên bằng con chữ trong Bích càng trở nên bền bỉ và rõ ràng hơn bao giờ hết.

Bích vượt gần 400km về Hà Nội theo đuổi ước mơ học tập trong lĩnh vực du lịch.

Vượt qua định kiến để bước ra khỏi bản làng

Ở bản làng nơi Bích sinh ra và lớn lên, đại học từng là một khái niệm xa lạ. Bạn bè cùng trang lứa, người lập gia đình sớm, người đi làm ăn xa, người ở lại quê gắn bó với nương rẫy. Vì thế, khi Bích bày tỏ nguyện vọng đi học đại học, không ít lời dị nghị đã xuất hiện. Những lời nói nặng nề, đặc biệt khi đến từ chính người thân trong gia đình, từng khiến Bích vừa tủi thân, vừa đau đến nghẹn lòng. Thế nhưng, thay vì chùn bước, chính những định kiến ấy lại trở thành động lực thôi thúc cô gái trẻ quyết tâm rời bản, thoát khỏi giới hạn quen thuộc của núi rừng.

Là con của một người mẹ không biết chữ, Bích thấu hiểu những lo lắng và giằng co trong lòng mẹ khi đứng giữa ước mơ của con và những quan niệm đã ăn sâu nơi bản làng. Đã có lúc mẹ muốn Bích dừng lại. Nhưng bằng sự kiên trì, Bích từng bước thuyết phục, chứng minh rằng con đường học tập mình lựa chọn là nghiêm túc và xứng đáng. Sau nhiều trăn trở, mẹ đã gật đầu đồng ý, dù trong lòng vẫn còn không ít băn khoăn.

Tối 23/8/2024 trở thành dấu mốc không thể quên trong cuộc đời Bích - ngày cô chính thức rời bản. Mẹ gói bánh chưng, nắm xôi trong lá rong gửi con mang xuống Hà Nội. Lần đầu tiên, Bích thấy bố rơi nước mắt, còn mẹ khóc nghẹn trong khoảnh khắc chia xa. Với Bích, đó không chỉ là nước mắt tiễn con đi, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và tự hào dành cho đứa con gái út. Chuyến xe đưa Bích xuống nhập học cũng là lần đầu tiên anh em trong gia đình đặt chân đến Thủ đô.

Hành trình đến giảng đường của Bích không bắt đầu từ những điều thuận lợi. Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một nữ sinh dân tộc Thái mạnh mẽ hôm nay là quãng thời gian Bích từng đứng trước nguy cơ phải dừng lại giấc mơ đại học giữa chừng. “Có những lúc mình tưởng như không thể đi tiếp, có những đêm suy sụp, khóc trong im lặng chỉ vì sợ một ngày nào đó sẽ không còn được đi học”, Bích nhớ lại. Nhưng chính trong những khoảnh khắc yếu đuối ấy, cô gái trẻ đã lựa chọn không bỏ cuộc, tự nhủ phải cố gắng thêm một lần nữa, kiên trì thêm một chút nữa.

Vượt gần 400km từ quê nhà, Bích lần đầu đặt chân đến Hà Nội, chính thức bước vào cánh cửa Đại học Đại Nam, mang theo hành trang là ước mơ, nghị lực và niềm tin bền bỉ chưa từng tắt.

Những quả ngọt đầu mùa và hành trình trưởng thành nơi giảng đường

Bước vào giảng đường đại học, Bích tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và nỗ lực không ngừng khi đảm nhiệm vai trò lớp trưởng gương mẫu, có thành tích học tập luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của lớp, là chỗ dựa tin cậy của thầy cô và bạn bè trong mọi hoạt động chung. Luôn tự nhắc mình phải học tập nghiêm túc để không phụ lòng gia đình và những hy sinh thầm lặng phía sau, cô gái đến từ bản làng xa xôi từng bước thích nghi với môi trường học tập năng động, cởi mở của nhà trường, trưởng thành hơn cả về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sống.

Bích được trao giải “Hướng dẫn viên triển vọng năm 2025” và học bổng “Who am I”.

Dưới sự đồng hành, hướng dẫn tận tình của đội ngũ giảng viên Khoa Du lịch, Bích có cơ hội tham gia các hoạt động học thuật, trải nghiệm thực tiễn, câu lạc bộ và phong trào sinh viên, qua đó rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và từng bước khẳng định năng lực của bản thân trong môi trường đại học.

Những nỗ lực bền bỉ ấy đã mang lại những kết quả đầu tiên đáng trân trọng: được lựa chọn là sinh viên phát biểu tân khoa Khoa Du lịch khóa 18, đạt danh hiệu “Hướng dẫn viên triển vọng năm 2025”, nhận học bổng “Who am I” và đảm nhiệm vai trò Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Du lịch. Với Bích, đó không chỉ là thành tích cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình học tập nghiêm túc trong môi trường giáo dục giàu tính nhân văn.

Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng Bích tin rằng con chữ sẽ tiếp tục dẫn lối. “Chỉ cần còn niềm tin và sự kiên trì, mình sẽ còn đi xa hơn nữa - để một ngày nào đó có thể quay về bản, mang theo tri thức và hy vọng cho những đứa trẻ giống như mình ngày xưa”, Bích bày tỏ. Trên chặng đường ấy, sự đồng hành của thầy cô và nhà trường luôn là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm cho Bích niềm tin để mở cánh cửa tương lai bằng chính nỗ lực của mình.

(Ảnh: NVCC)