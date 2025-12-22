Nhan sắc, bản lĩnh và tinh thần dám vượt giới hạn của Hoa khôi Học viện Tài chính 2025

SVO - Giữa không khí sôi động của sân chơi Sinh viên Thanh lịch 2025, Nguyễn Phương Anh - sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, khóa K63, Học viện Tài chính đã tỏa sáng và xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi.

Đằng sau khoảnh khắc đăng quang ấy không chỉ là vẻ đẹp thanh lịch của tuổi đôi mươi, mà còn là hành trình của bản lĩnh, tư duy rõ ràng và tinh thần dám bước ra khỏi vùng an toàn ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học.

Lựa chọn Quản trị Kinh doanh từ những tố chất hình thành sớm

Không đến với ngành Quản trị Kinh doanh theo trào lưu, Phương Anh lựa chọn hướng đi này từ sự thấu hiểu bản thân và những tố chất đã được bồi đắp qua thời gian. Trong suốt ba năm THPT, cô đảm nhiệm vai trò lớp phó học tập, luôn chủ động hỗ trợ bạn bè trong học tập và góp phần duy trì sự gắn kết của tập thể. Ở các hoạt động ngoại khóa, Phương Anh thường được tin tưởng giao vai trò trưởng nhóm, thể hiện khả năng điều phối công việc cùng tinh thần trách nhiệm rõ ràng.

Nguyễn Phương Anh - sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh, khóa K63, Học viện Tài chính.

Phong cách làm việc có tổ chức, thói quen lập kế hoạch, chia nhỏ mục tiêu và duy trì checklist công việc hằng ngày đã giúp cô gái trẻ sớm hình thành tư duy quản trị - nền tảng quan trọng cho quá trình học tập và định hướng phát triển lâu dài. Với Phương Anh, Quản trị Kinh doanh không chỉ là một ngành học, mà còn là lựa chọn phù hợp với cá tính, năng lực và mong muốn được đồng hành, định hướng tập thể một cách bền vững.

Quyết định táo bạo khi cơ hội chỉ còn tính bằng ngày

Chỉ ít ngày sau khi nhập học, khi vẫn còn bỡ ngỡ với môi trường đại học, Phương Anh tình cờ biết đến thông tin Học viện Tài chính tổ chức Cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2025 khi cổng đăng ký sắp sửa khép lại. Đứng trước lựa chọn an toàn là quan sát, chờ đợi, hay mạo hiểm thử sức, nữ sinh đã cân nhắc và lựa chọn thử sức.

Không quá nhiều thời gian để cân nhắc, Phương Anh nộp hồ sơ dự thi như một lời khẳng định với chính mình: dám thử, dám sai và dám trưởng thành. “Mình tham gia cuộc thi với mong muốn vượt qua giới hạn của chính mình, dám thử thách bản thân khi còn trẻ”, Phương Anh chia sẻ. Chính quyết định táo bạo ấy đã mở ra cho cô hành trình nhiều cảm xúc - nơi bản lĩnh được tôi luyện qua từng vòng thi, từng lần đứng trước ánh đèn sân khấu.

Bùng nổ ở phần thi tài năng với “Dáng sứ - Hồn hoa”

Dấu ấn của Phương Anh tại cuộc thi chính là phần thi tài năng ở đêm bán kết - nơi cô xuất sắc vượt qua 30 thí sinh để giành giải Nhất, một kết quả thuyết phục cả ban giám khảo lẫn khán giả.

Phương Anh múa Trung Hoa đầy tinh tế, mang đến một phần trình diễn giàu chiều sâu nghệ thuật và cảm xúc.

Phương Anh lựa chọn tiết mục piano kết hợp múa Trung Hoa mang tên “Dáng sứ - Hồn hoa”. Từ giai điệu trong trẻo của bản piano “Sứ thanh hoa” đến những chuyển động đầy năng lượng trong bài múa “Thời khắc”, tiết mục là hành trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp đa chiều của người phụ nữ hiện đại - mong manh nhưng không yếu đuối, dịu dàng mà vẫn kiên cường.

Phương Anh thể hiện phần thi piano.

Qua từng nốt nhạc, từng động tác múa, Phương Anh gửi gắm thông điệp về sự tự tin, yêu bản thân và khát vọng khẳng định giá trị cá nhân giữa dòng chảy đổi thay của thời gian. “Tiết mục là thành quả của những ngày tập luyện rất vất vả. Mình muốn mang đến một phần trình diễn có chiều sâu, thể hiện sự giao thoa giữa âm nhạc và nghệ thuật múa”, cô chia sẻ. Không chỉ cho thấy năng khiếu nghệ thuật, phần thi còn thể hiện khả năng kiểm soát sân khấu, cảm xúc và chiều sâu nội tâm - điều hiếm thấy ở một tân sinh viên năm nhất.

Tỏa sáng trên sân khấu bằng phong cách và chiều sâu nội lực

Tiếp nối thành công ở phần thi tài năng, Phương Anh tiếp tục ghi điểm qua các phần thi trình diễn trang phục. Ở phần thi thể thao, cô lựa chọn pickleball - bộ môn hiện đại, trẻ trung cùng trang phục màu hồng năng động, thể hiện hình ảnh sinh viên thế hệ mới: khỏe khoắn, tự tin và tràn đầy năng lượng.

Phương Anh trong phần thi áo dài.

Sang phần thi áo dài, Phương Anh mang đến một sắc thái hoàn toàn khác. Bộ áo dài gam đỏ quyền lực, đậm chất cung đình xưa, kết hợp phong thái trình diễn, ánh mắt tự tin và từng bước catwalk chắc chắn đã tôn lên vẻ đẹp truyền thống hòa quyện cùng khí chất hiện đại.

Đặc biệt, trong phần thi dạ hội, Phương Anh thực sự bùng nổ khi xuất hiện trong bộ váy dạ hội đuôi cá quyến rũ, làm chủ sân khấu bằng lối trình diễn uyển chuyển, cuốn hút. “Mỗi phần thi đều là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc. Mình luôn biết ơn chị mentor - người đã đồng hành, chỉnh sửa từng chi tiết và giúp mình tự tin hơn trên sân khấu”, cô bày tỏ.

Phương Anh duyên dáng trong trang phục dạ hội.

Giá trị đọng lại sau danh hiệu Hoa khôi

Trong khoảnh khắc chiếc vương miện được trao, Phương Anh lắng lại vì xúc động. Giữa không gian sân khấu rực sáng và những tràng pháo tay kéo dài, Phương Anh cảm nhận rõ hơn cả là nhịp cảm xúc của chính mình và hành trình vừa đi qua - hành trình của sự chuẩn bị nghiêm túc, của những ngày nỗ lực bền bỉ, xen lẫn không ít áp lực và suy tư.

Với Phương Anh, danh hiệu Hoa khôi không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận kết quả. Đó còn là dấu mốc cho quá trình dám thử sức ở những giới hạn mới, là sự tổng hòa của tinh thần kỷ luật, sự kiên trì và niềm tin được nuôi dưỡng theo thời gian. Bởi phía sau mỗi kết quả tích cực luôn là quá trình âm thầm tích lũy, đòi hỏi sự nhẫn nại và bền bỉ.

“Khi được xướng tên, mình nghĩ nhiều đến gia đình, thầy cô, mentor và những người đã luôn tin tưởng, động viên mình. Thành quả này không đến một cách tình cờ, mà là kết quả của sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi mục tiêu đã đặt ra”, Phương Anh chia sẻ.

Khoảnh khắc Phương Anh trở thành Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch Học viện Tài chính 2025.

Theo Phương Anh, nền tảng của thành công hôm nay bắt nguồn từ những điều giản dị: sự đồng hành lặng lẽ của gia đình, môi trường học tập giàu cảm hứng tại Học viện Tài chính, cùng mong muốn không ngừng hoàn thiện bản thân của một nữ sinh trẻ luôn nghiêm túc với lựa chọn của mình.

Phương Anh bày tỏ: “Thật vinh dự khi được trở thành Hoa khôi Học viện Tài chính. Mình xem đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là trách nhiệm. Trước hết, mình mong muốn trở thành hình ảnh đại diện tích cực của nữ sinh Học viện Tài chính - không chỉ chú trọng ngoại hình mà còn đề cao tri thức, bản lĩnh và lối sống văn minh. Bên cạnh đó, mình sẽ tham gia và đồng hành cùng các hoạt động học tập, văn hóa, văn nghệ, tình nguyện và phong trào sinh viên do nhà trường tổ chức, góp phần lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo và sự gắn kết trong cộng đồng sinh viên. Thông qua vai trò của mình, mình hy vọng có thể mang đến những chia sẻ tích cực, khuyến khích các bạn sinh viên từng bước hoàn thiện bản thân, tự tin theo đuổi mục tiêu và có ý thức trách nhiệm với xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Học viện Tài chính ngày càng phát triển và giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp”.

Phương Anh tham gia hoạt động thiện nguyện.

Với Phương Anh, chiếc vương miện không khép lại một chặng đường, mà mở ra giai đoạn mới - nơi cô tiếp tục trau dồi tri thức, rèn luyện bản thân và ý thức trách nhiệm, phù hợp với danh hiệu đã được ghi nhận và sự tin tưởng mà mọi người dành cho mình.

(Ảnh: NVCC)