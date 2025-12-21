Nhìn lại showbiz Việt năm 2025: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt và đề cao tinh thần yêu nước

SVO - Năm 2025 mang đến diện mạo đậm nét văn hóa Việt từ âm nhạc đến điện ảnh. Hưởng ứng tinh thần của Đại lễ A50 và A80, các nghệ sĩ Việt đã cùng nhau sáng tạo hàng loạt dự án ý nghĩa, mang đậm giá trị Việt trong lĩnh vực giải trí nghệ thuật.

Nhạc Việt vươn tầm quốc tế

Trong năm nay, thị trường nhạc Việt cho thấy sự tăng trưởng cả về số lượng lẫn chất lượng. Số lượng album, EP hay concert của các nghệ sĩ không chỉ tăng số lượng lẫn chất lượng mà còn phản ánh việc người nghe Việt ưu tiên trong việc chọn lựa các sản phẩm mang tính chiều sâu.

Những album tiêu biểu có thể kể: Giữa một vạn người của Phùng Khánh Linh, Bloomever của Quang Hùng MasterD, Trap của RHYDER, Giai nhân của Văn Mai Hương, Burning blue của Mỹ Mỹ, Phao cứu sinh của Hương Tràm, Tâm linh của Lyhan, Dear Min của Min, Kim của nhóm Chillies, Thanh xuân không phải để khóc của Đàm Vĩnh Hưng, L2K của Low G, Made in Vietnam của DTAP, A beautiful mess của Mai Phương, NHÃ 2025 của Lân Nhã, album đĩa than The voice - Timeless của Tùng Dương, Cuốn phim của Thanh Lam…

Các nghệ sĩ Việt ra mắt album nhiều hơn, điều này cho thấy, họ muốn thể hiện rõ ràng cá tính và chiều sâu trong âm nhạc của mình. Việc phát hành album đồng nghĩa đánh dấu bước chuyển mình không chỉ bắt nhịp xu hướng, mà còn thể hiện sự chuyên môn hóa hoạt động lâu dài trong nghệ thuật.

Tất nhiên, ngoài album ra, nhạc Việt cũng chứng kiến hàng loạt “cơn sốt” từ các dự án đĩa đơn. Nổi bật nửa đầu năm 2025, Hòa Minzy kết hợp cùng nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry mang đến MV Bắc bling đầy sáng tạo nghệ thuật, góp phần quảng bá du lịch lẫn văn hóa Bắc Ninh đến công chúng. “Cơn sốt” Bắc bling của Hòa Minzy trở thành “bản hit” lớn, hứa hẹn giành nhiều giải thưởng âm nhạc trong năm nay.

Hòa chung niềm tự hào Đại lễ 30/4, bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như “cơn sóng” lan tỏa tinh thần Việt Nam đến mọi ngóc ngách. Đây cũng là ca khúc hiếm hoi có tận 3 bản trình diễn khác nhau từ các ca sĩ như Duyên Quỳnh, Đông Hùng – Võ Hạ Trâm và Tùng Dương.

MV Nỗi đau giữa hòa bình của Hòa Minzy cũng là một điểm sáng trong tổng thể bức tranh nhạc Việt năm nay. Đi cùng “cơn sốt” Mưa đỏ, Nỗi đau giữa hòa bình tỏa sáng theo cách riêng, lan tỏa tinh thần biết ơn đến các thế hệ đi trước đã hy sinh cho hòa bình đất nước.

Cũng từ Mưa đỏ, ca khúc Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng cũng trở thành điểm nhấn ấn tượng bởi ca từ đẹp đẽ, truyền tải thông điệp ý nghĩa từ câu chuyện phim. Giọng ca Nguyễn Hùng trong năm 2025 còn tỏa sáng với sáng tác Phép màu, trình diễn cùng ban nhạc Maydays. Ca khúc trở thành “bản hit mùa Hè” 2025 với câu hát “viral”: Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau. Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.

Năm 2025, SOOBIN cho ra mắt nhiều MV chất lượng như Dancing in the dark, Mục hạ vô nhân kết hợp cùng NSND Huỳnh Tú và rapper Binz. Mục hạ vô nhân nối dài những dự án đưa văn hóa Việt đến gần hơn với khán giả trẻ.

Trong đó, SOOBIN cùng bố của mình là NSND Huỳnh Tú thể hiện hát xẩm theo phong cách mới mẻ và nhận được nhiều lời khen từ công chúng lẫn giới chuyên môn. SOOBIN còn mang đến dự án cộng đồng Xẩm đến trường, với mục tiêu đưa nghệ thuật xẩm đến gần giới trẻ, đặc biệt trong môi trường học đường.

Tinh thần đề cao giá trị văn hóa Việt Nam còn được các nghệ sĩ mang vào các dự án âm nhạc như album Made in Vietnam của nhóm nhà sản xuất DTAP. Album gồm 16 tác phẩm với 16 lát cắt tinh thần khác nhau của Việt Nam. Các tác phẩm nổi bật như Made in Vietnam, Nhà tôi có treo một lá cờ, Nam quốc sơn hà và Hò vươn mình đã được biểu diễn trong nhiều chương trình quy mô quốc gia và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng nhạc số.

Song song đó, nhóm phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hành trình Tự hào Việt Nam, với mong muốn tái hiện hình ảnh đoàn văn công, mang âm nhạc đến gần với đồng bào, kể câu chuyện về lịch sử, tri ân thế hệ đi trước và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Không thể không nhác đến Phương Mỹ Chi với dấu ấn tại Sing!Asia. Dù thiếu chút may mắn để chạm tay vào ngôi vị Quán quân cuộc thi quốc tế này nhưng hành trình của Phương Mỹ Chi tại Sing!Asia đã góp phần không nhỏ quảng bá nhạc Việt đến khán giả quốc tế.

Những ca khúc như Bóng phù hoa, Chopsticks, Vũ trụ có anh, Buôn trăng, Lý Bắc bộ - Đẩy xe bò, Rock hạt gạo do Phương Mỹ Chi trình diễn đều là dấu ấn tỏa sáng tại Sing!Asia 2025.

Nói tiếp chuỗi dự án nghệ thuật lan tỏa niềm tự hào Việt Nam là danh hiệu Quán quân của Đức Phúc tại Intervision 2025. Đây là một chiến thắng lớn mang vinh quang về cho âm nhạc Việt Nam, khi Đức Phúc đại diện Việt Nam thi đấu với hơn 20 quốc gia.

Giọng ca này chinh phục ban giám khảo bằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương kết hợp văn hóa dân gian và hiện đại. Sau ngôi vị Quán quân Intervision 2025, Đức Phúc vinh dự nhận Giải thưởng Lớn và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự nghiệp của nam ca sĩ.

Điện ảnh Việt bùng nổ doanh thu

Doanh thu phòng vé phim Việt tiếp tục đà tăng trưởng mạnh. Khán giả năm qua chuộng các thể loại phim kinh dị, tâm linh và tình cảm gia đình. Sức bật của điện ảnh Việt có nhiều thời điểm lấn át hoàn toàn phim ngoại.

Những mùa phim lớn trong năm như Tết Nguyên đán, lễ 30/4 và 1/5 hay lễ Quốc khánh 2/9 đều có phim Việt phủ sóng ngoài rạp.

Khán giả thể hiện yêu mến cho các phim nội địa như: Bộ tứ báo thủ, Nụ hôn bạc tỷ, Nhà gia tiên, Quỷ nhập tràng, Đèn âm hồn, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Thám tử Kiên, Lật mặt 8: Vòng tay nắng, Tử chiến trên không, Mang mẹ đi bỏ, Truy tìm long diên hương... đều gặt hái thành công về mặt doanh thu.

Các tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ đồng này dù vẫn có nhiều tranh cãi về chất lượng nhưng đã cho thấy khán giả vẫn chuộng phim Việt, nếu các nhà sản xuất nắm bắt được thị hiếu công chúng.

Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến thành công “vô tiền khoáng hậu” của Mưa đỏ. Con số doanh thu 714 tỷ đồng đã đưa Mưa đỏ trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt.

Càng đặc biệt hơn khi đây là phim điện ảnh lấy đề tài chiến tranh, vốn được xem là kén khán giả. Sức hút của Mưa đỏ cũng góp phần giới thiệu đến công chúng dàn diễn viên trẻ tài năng như: Đỗ Nhật Hoàng, Lê Hạ Anh, Steven Nguyễn, Nguyễn Phương Nam, Lê Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Đình Khang…

Ngoài những tác phẩm ăn khách, phim Việt cũng có nhiều cú “ngã ngựa” thu lỗ nặng cho các nhà sản xuất như Chốt đơn, Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu, Đời gì mơ đi, Bịt mắt bắt nai, Đồi hành xác, Thế hệ kỳ tích của đạo… Thất bại phòng vé của những bộ phim này đến từ kịch bản yếu kém, thiếu sự đột phá trong sản xuất.

Những điểm sáng đặc biệt của V-biz trong năm 2025

Năm 2025 ghi dấu bởi hàng loạt concert diễn ra, cho thấy sự năng động của nhạc Việt như V concert - Rạng rỡ Việt Nam, V fest - Thanh xuân rực rỡ, V fest - Vietnam today cùng các concert cá nhân của nghệ sĩ như Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Dũng, Quốc Thiên, Vũ, Hà Anh Tuấn, Lân Nhã, Mỹ Tâm… Sự thành công của các concert cho thấy, khán giả Việt vẫn rất “khát”, khi nhu cầu xem concert không ngừng tăng.

Đặc biệt là G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] tổ chức tại Hà Nội thu hút các fan của "Anh Long" tại Việt Nam lẫn quốc tế. Sau BLACKPINK và G-DRAGON, Việt Nam hứa hẹn trở thành điểm tổ chức tour của các nghệ sĩ quốc tế.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến chuỗi concert cá nhân cực kỳ thành công của SOOBIN, góp phần không nhỏ lan tỏa các giá trị văn hóa Việt trong âm nhạc. Năm 2025, SOOBIN tổ chức 3 đêm concert cá nhân gồm: SOOBIN Live concert: All-rounder và All-rounder the final, tại Hà Nội và TP. HCM. Mỗi đêm diễn thu hút hàng chục nghìn khán giả, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp biểu diễn của nam nghệ sĩ.

Hương Giang “bùng nổ” truyền thông khi đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025. Dù cuộc thi tổ chức tại Thái Lan vấp phải nhiều chỉ trích lẫn sự chê bai vì thiếu tính chuyên nghiệp nhưng sự tỏa sáng đầy nỗ lực của Hoa hậu Hương Giang rất đáng ghi nhận.

Không đạt thành tích cao tại Miss Universe 2025 nhưng Hương Giang vẫn được xem là thành công khi “hâm nóng” lại tên tuổi sau khoảng thời gian lui về giữ vai trò nhà sản xuất.

Đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2025, Trịnh Mỹ Anh đã xuất sắc đạt vị trí Á hậu 2 – Miss Earth water. Đây cũng là thành tích ấn tượng nhất của những đại diện Việt Nam tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế.

Liên Bỉnh Phát cũng tạo bất ngờ lớn trong năm 2025 khi trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên giành giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” tại giải Kim Chung lần thứ 60 của Đài Loan (Trung Quốc) vào tháng 10/2025. Liên Bỉnh Phát tỏa sáng với vai diễn bác sĩ Phạm Văn Ninh, trong bộ phim hợp tác Việt – Đài The outlaw doctor - Bác sĩ tha hương.

Sức hút của các chương trình thực tế hay gameshow như Running man Vietnam, Em xinh say hi, Anh trai say hi, Chiến sĩ quả cảm, 2 ngày 1 đêm, Gia đình Haha, Tân binh toàn năng, Hàng xóm mới, Thần tài gõ cửa, Mái ấm gia đình Việt, AI là ai?… cũng góp phần làm đa dạng bức tranh giải trí Việt năm 2025.

Mỗi chương trình hướng đến những đối tượng khác nhau, mang đến những giá trị khác nhau nhưng đều lan tỏa những thông điệp ý nghĩa lẫn tinh thần giải trí cho khán giả.

Từ thành công của các chương trình thực tế, các nghệ sĩ cũng nhanh chóng tận dụng sức hút để tổ chức hàng loạt fan meeting hoặc fancon như: Tóc Tiên, Jun Phạm, Tăng Phúc, Duy Khánh, Chi Xê, Han Sara, LAMOON, Orange, Mỹ Mỹ, nhóm Nhà Trẻ (Tiến Đạt, Tiến Luật, Duy Khánh, Quốc Thiên, Binz, Hà Lê, Rhymastic), RHYMeeting của rapper Rhymastic, Lan gia Bùi tộc của Bùi Lan Hương, Ái Phương, Thảo Trang, Maitinhvi, Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh hay fan meeting của nam diễn viên Phương Nam trong vai Tạ, phim Mưa đỏ…

Sự bùng nổ của các buổi fan meeting hay fancon giúp các nghệ sĩ đến gần hơn với khán giả. Và ngược lại, các fan hâm mộ được nhìn thấy, được chia sẻ một cách gần gũi hơn với thần tượng của mình. Nhờ đó, tinh thần fandom càng được đẩy mạnh hơn trong V-biz những năm gần đây.

Lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam năm 2025 cũng ghi nhận nhiều dấu ấn thú vị. Những tác phẩm như: Cha tôi người ở lại, Gió ngang khoảng trời xanh, Cách em một milimet, Những chặng đường bụi bặm, Lằn ranh, Có anh nơi ấy bình yên phản ánh sự đa dạng về thể loại của dòng phim truyền hình trên sóng VTV.

Đặc biệt, phải nói đến bộ phim truyền hình Duyên của đạo diễn Phương Điền trên đài truyền hình Vĩnh Long, khi tạo được sức hút cho khán giả. Bộ phim đã cho thấy những góc nhìn ấm áp về tình yêu của con người, không chỉ gói gọn trong tình cảm đôi lứa mà còn là tình thân.

Tất nhiên, không thể bỏ qua loạt phim “viral” chiếu trên Vieon như Cuộc chiến hạ lưu, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Hạnh phúc bị đánh cắp phần 2, Tứ hải phát tài. Giờ đây, khán giả không nhất thiết chỉ còn mỗi lựa chọn xem phim dài tập trên truyền hình, mà còn mở rộng sự lựa chọn đa dạng hơn trên các ứng dụng xem trực tuyến.

Những năm gần đây, phim truyền hình Việt Nam có phần “lép vế” so với các mảng giải trí khác nhưng vẫn là một “món ăn tinh thần” không thể thiếu của khán giả. Điều cốt lõi chính là các nhà sản xuất cần khai thác được kịch bản hay, mới mẻ để thu hút thêm lứa khán giả trẻ tuổi.

Đây vốn là thế hệ khán giả ưu tiên chọn hình thức giải trí tiện dụng. Do vậy, năm 2025, Cuộc chiến hạ lưu là bộ phim Việt đi theo format phim ngắn tập để khán giả trẻ có thể theo nhịp phim mà không cảm thấy “ngán”. Hướng đi này nếu được khai thác tốt, sẽ trở thành một cách để giữ chân khán giả trong thời đại mạng xã hội.

Và những mặt tối của showbiz Việt năm 2025

Năm 2025 được nhiều người ví von là “năm thanh lọc” của làng giải trí Việt, khi nhiều tên tuổi nổi tiếng ở các lĩnh vực khác nhau vướng vào 'vòng lao lý'. Những cái tên như Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục, nhà thiết kế Công Trí, diễn viên Trương Ngọc Ánh, DJ Ngân 98, nhạc sĩ Lương Bằng Quang, rapper Bình Gold… lần lượt vướng 'lao lý' và đang chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Những sự việc này trở thành gam màu tối trong bức tranh tổng thể của showbiz Việt 2025. Nhưng đó cũng là lời cảnh tỉnh cho các nghệ sĩ, khi họ dùng sức ảnh hưởng của mình để bán hàng, quảng cáo nhưng không có trách nhiệm, bị con số cát sê “che” mất sự tỉnh táo. Hào quang của nghệ sĩ đến từ công chúng và họ cần phải có trách nhiệm với những gì giới thiệu, ra mắt trước công chúng.

Năm 2025 cũng là thời điểm các cơ quan chức năng "tuýt còi" các ca khúc có nội dung không phù hợp thuần phong mỹ tục hoặc nội dung phản cảm, "lệch chuẩn". Các ca khúc này lan truyền trên khắp các nền tảng mạng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến người nghe, đặc biệt là giới trẻ. Do đó, các cơ quan chức năng đã có những động thái chấn chỉnh mạnh mẽ, góp phần "làm sạch" không gian âm nhạc Việt Nam.

Năm 2025 đã sắp kết thúc, showbiz Việt muôn màu muôn vẻ, có lúc thăng lúc trầm nhưng vẫn là một năm rực rỡ. Các nghệ sĩ kỳ cựu tiếp tục ghi dấu ấn và nối dài chuỗi hành trình nghệ thuật của mình. Các nghệ sĩ trẻ tiếp tục xông pha, thử thách bản thân ở đa lĩnh vực.

Năm 2026 mở ra thêm nhiều cơ hội lẫn thách thức cho các nghệ sĩ Việt. Nhất là khi AI đang dần len lỏi vào các sản phẩm nghệ thuật. Nhưng hơn bao giờ hết, các nghệ sĩ Việt không ngừng sáng tạo, cùng nhau góp phần mang đến những dự án nghệ thuật có giá trị.