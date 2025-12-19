K-pop đề cao tính hòa nhập để phá vỡ những điều cấm kỵ

SVO - Thành công toàn cầu của K-pop đã thúc đẩy các nhà sản xuất tạo ra các nhóm nhạc mới. Ngành công nghiệp này gần đây đã chứng kiến sự xuất hiện của các nhóm nhạc có thành viên đến từ Triều Tiên và một nhóm nghệ sĩ khiếm thính hay khó nghe.

Trong số các thành viên của 1Verse (phát âm là "universe"), một nhóm nhạc được thành lập vào năm 2025, có hai thành viên người Triều Tiên, hai người Mỹ và một người Nhật Bản, và như Hyuk (một trong hai thành viên người Triều Tiên) đã nói, nhóm hướng đến việc "trả lời câu hỏi: K-pop có thể tiến xa đến mức nào về sự đa dạng?".

Kenny, Aito, Hyuk và Seok của nhóm 1Verse biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Suwon ở Hàn Quốc, tháng 11/2024.

K-pop, một thể loại âm nhạc xây dựng thành công dựa trên tài năng được mài dũa qua nhiều năm đào tạo nghiêm ngặt, nhưng cũng phải liên tục đổi mới trong một ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt để thu hút người hâm mộ trong và ngoài nước. Để làm được điều đó, K-pop hướng đến sự đa dạng để thu hút người hâm mộ từ nhiều nền văn hóa khác nhau, phá vỡ những điều cấm kỵ và thiết lập những tiêu chuẩn mới trong quá trình này. Chiến lược này bắt đầu với việc các ngôi sao K-pop học ngoại ngữ như tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc tiếng Anh tùy thuộc vào thị trường mục tiêu, tiếp theo là việc bổ sung các thành viên không phải người Hàn Quốc.

Trong nhiều năm, K-pop đã làm say đắm thế giới với sự hoàn hảo được trau chuốt tỉ mỉ, hình ảnh không tì vết, vũ đạo đồng bộ và hình ảnh được kiểm soát chặt chẽ. Nhưng khi khán giả toàn cầu phát triển, ngành công nghiệp nhạc pop Hàn Quốc cũng vậy. Làn sóng thần tượng mới không chỉ còn là về vẻ đẹp và sự chính xác mà còn là về sự đa dạng, tính chân thực và phá vỡ các rào cản văn hóa.

Một bài báo gần đây của Le Monde đã nêu bật cách K-pop đang bắt đầu đón nhận sự hòa nhập theo những cách mà một thập kỷ trước đây là điều không thể tưởng tượng được và điều đó đang thay đổi cách chúng ta định nghĩa về sự nổi tiếng ở châu Á.

Từ một hình ảnh đến nhiều gương mặt

Sự thống trị toàn cầu của K-pop đã thúc đẩy nó mở rộng và phản ánh sự đa dạng của khán giả. Một ví dụ nổi bật là sự ra mắt của 1Verse, một nhóm nhạc gồm các thành viên đến từ nhiều nền tảng khác nhau hai người Triều Tiên, hai người Mỹ và một nghệ sĩ Nhật Bản.

Sự tồn tại của nhóm nhạc này tự nó đã là một tuyên ngôn, tượng trưng cho một kỷ nguyên mới, nơi K-pop không chỉ xuất khẩu văn hóa mà còn định nghĩa lại hình ảnh bản sắc Hàn Quốc trên sân khấu.

Trong khi đó, Big Ocean, một bộ ba nghệ sĩ khiếm thính và khó nghe, đang tạo nên làn sóng với những màn trình diễn kết hợp vũ đạo ngôn ngữ ký hiệu. Cách tiếp cận của họ không chỉ mở rộng ngôn ngữ hình ảnh của K-pop mà còn mang đến sự hòa nhập vào một lĩnh vực vốn nổi tiếng với những tiêu chuẩn hoàn hảo khắt khe.

Phá vỡ khuôn mẫu

Sự thay đổi này không chỉ đơn thuần là sự đa dạng vì mục đích đa dạng. Như Le Monde đã chỉ ra, các công ty giải trí đang bắt đầu hiểu rằng sự kết nối cảm xúc và sự đại diện thúc đẩy cộng đồng người hâm mộ toàn cầu hơn là sự đồng nhất trước đây.

Trước đây, các chủ đề như khuyết tật, bản dạng giới và vẻ đẹp phi truyền thống thường bị né tránh hoặc giảm thiểu trong tiếp thị thần tượng. Ngày nay, nhiều công ty đang cởi mở hơn với các nghệ sĩ không phù hợp với khuôn mẫu cũ báo hiệu một cuộc cách mạng thầm lặng nhưng có ý nghĩa trong ngành công nghiệp này.

Ảnh hưởng toàn cầu gặp gỡ sự thay đổi địa phương

Hệ sinh thái K-pop cũng đang phản ánh những cuộc đối thoại rộng hơn đang diễn ra ở chính Hàn Quốc từ các cuộc thảo luận về sức khỏe tâm thần đến sự hiện diện của cộng đồng LGBTQ+. Các nhóm nhạc như (G)I-DLE và NewJeans được ca ngợi vì đề cao cá tính riêng thay vì sự rập khuôn, trong khi các nghệ sĩ như Hwasa tiếp tục thách thức các chuẩn mực về vẻ đẹp và những kỳ vọng bảo thủ thông qua sự thể hiện bản thân không hề e ngại.

Nữ ca sĩ Hwasa tiếp tục củng cố vị thế của một trong những gương mặt nổi bật nhất K-pop khi chính thức trở thành nữ thần tượng đầu tiên đạt bốn chứng nhận Perfect All-Kill (PAK) ở bốn danh mục khác nhau: hoạt động nhóm, nhóm dự án, hợp tác và nghệ sĩ solo. Hwasa sẽ tổ chức "2026 HWASA CONCERT (2026 Hwasa Concert <Mi Casa>)" tại Cung điện Hòa bình Lớn thuộc ĐH Kyung Hee ở quận Dongdaemun, Seoul, vào ngày 17 và 18/1/2026. Buổi concert này đánh dấu concert solo đầu tiên của Hwasa, sau 12 năm kể từ khi ra mắt, và hứa hẹn sẽ giới thiệu thế giới âm nhạc độc đáo của cô với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Những bước tiến này có thể vẫn gặp phải sự phản đối từ những người theo chủ nghĩa truyền thống, nhưng người hâm mộ quốc tế phần lớn đã đón nhận sự thay đổi, khuếch đại nó thông qua sự hỗ trợ trên mạng xã hội toàn cầu.

Tương lai của “Sự hoàn hảo”

Khi K-pop phát triển, quan niệm về “sự hoàn hảo” cũng vậy. Thế hệ thần tượng mới không hướng đến sự bất khả xâm phạm mà đang cố gắng trở nên chân thực. Bằng cách phá vỡ những điều cấm kỵ và đón nhận sự hòa nhập, ngành công nghiệp này không chỉ trở nên dễ gần hơn mà còn kiên cường hơn. Trong một thế giới khao khát sự chân thực, sự sẵn sàng phát triển của K-pop có thể là bí quyết để giữ cho sức hút toàn cầu của nó luôn sống động.