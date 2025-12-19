Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kẻ mạo danh người quen của Yuri (nhóm Girls' Generation) bị trừng phạt

Tuệ Nghi
SVO - Yuri của nhóm Girls' Generation đã khởi kiện một cá nhân mạo danh người thân thiết với cô, và người vi phạm đã bị phạt tiền.

SM Entertainment thông báo trên mạng xã hội: "Các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả phạt tiền, đã được hoàn tất đối với một cá nhân đã làm tổn hại danh tiếng của Kwon Yuri bằng cách mạo danh người quen của cô ấy và lan truyền thông tin sai lệch. Dựa trên báo cáo từ người hâm mộ và việc theo dõi liên tục, chúng tôi đang tiếp tục theo đuổi hành động pháp lý chống lại những người đăng tải nội dung độc hại nhắm vào Kwon Yuri trên các nền tảng như Instagram, X và YouTube".

Các cuộc điều tra về một số vụ việc liên quan khác cũng đang được tiến hành. SM nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ kiên quyết phản ứng với mọi hành vi bất hợp pháp xâm phạm quyền của nghệ sĩ, không khoan nhượng hay thỏa hiệp”, đồng thời cho biết thêm công ty sẽ theo đuổi “tất cả các biện pháp dân sự và hình sự có thể".

Một đại diện của SM cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình trên mọi phương diện để bảo vệ quyền và lợi ích của nghệ sĩ, và chúng tôi kêu gọi công chúng thận trọng để tránh tham gia vào các hành động có thể dẫn đến hình phạt pháp lý”.

Trong khi đó, Yuri dự kiến ​​sẽ gặp gỡ người hâm mộ thông qua tour diễn fan meeting lần thứ ba của mình, YURIVERSE tại Đài Bắc (Trung Quốc) vào ngày 10/1/2026 và tại Seoul vào ngày 24/1/2026. Đặc biệt, Kwon Yuri đã trực tiếp tham gia vào mọi khía cạnh của quá trình lên kế hoạch, từ việc biên soạn các phần trình diễn cho buổi gặp gỡ người hâm mộ đến việc thiết kế các sản phẩm lưu niệm. Tên gọi YURIVERSE thể hiện mong muốn của cô được hòa mình vào thế giới riêng của người hâm mộ. Khái niệm này là mời người hâm mộ đến ngôi nhà của cô, tạo ra một không gian thoải mái và ấm áp để họ có thể thư giãn.

Tuệ Nghi
