Tiếp nối Jungkook và Winter, tin đồn hẹn hò của 2 thần tượng thế hệ thứ 5 này cũng khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

SVO - Một bài đăng (hiện đã bị xóa) cho rằng, Jiwoo của Hearts2Hearts và Sion của NCT Wish đã bị bắt gặp đang hẹn hò.

Trước đó, hai thần tượng này từng là tâm điểm của tin đồn hẹn hò sau khi một bài đăng tổng hợp chỉ ra những sự trùng hợp, gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Mới đây, một bài đăng của cư dân mạng dường như cáo buộc cặp đôi này bị bắt gặp đang hẹn hò.

Bài đăng (hiện đã bị xóa) cho rằng, bức ảnh kèm theo là của hai thần tượng. Bối cảnh cho thấy họ đang ở Nhật Bản, có thể là bên ngoài một cửa hàng Don Quixote và đội mũ giống nhau.

Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về việc bức ảnh là của hai thần tượng, chỉ ra sự khác biệt về chiều cao và phong cách thời trang: Không, Jiwoo đâu rồi? Nếu Jiwoo mà đi giày cao gót như thế, thì người đứng cạnh cô ấy chắc phải cao hơn 2 mét mới đúng; Trời ơi, dáng người của họ khác nhau hoàn toàn, thật là kỳ cục; Thành thật mà nói, xin lỗi nhưng tôi không bênh vực anh ta chỉ vì tôi là fan; Ồ, Sion không mặc quần như thế đâu—phong cách của anh ấy hoàn toàn không phải như thế, thật đấy...

Hearts2Hearts sẽ tổ chức "2026 Hearts2Hearts Premiere Showcase〈HEARTS 2 HOUSE〉 in North America" ​​tại New York vào ngày 19/3/2026 (giờ địa phương) và tại Los Angeles vào ngày 22/3/2026. Hearts2Hearts cũng đang thu hút sự chú ý đáng kể từ các phương tiện truyền thông quốc tế. Đặc biệt, nhóm đã xếp thứ 11 trong danh sách "51 Bài hát hay nhất năm 2025" của The Fader, với "FOCUS," ca khúc chủ đề từ mini-album đầu tiên phát hành hồi tháng 10 năm ngoái, đạt thứ hạng cao nhất trong số các nghệ sĩ K-pop. Hơn nữa, đĩa đơn "STYLE," gây sốt trên cả thị trường trong nước và quốc tế sau khi phát hành vào tháng 6/2025, đã được xếp hạng trong "25 Bài hát K-pop hay nhất năm 2025" bởi tạp chí âm nhạc nổi tiếng của Anh NME. Ca khúc nhận được nhiều lời khen ngợi khi thể hiện sự quyến rũ lấp lánh của nhạc pop và năng lượng vàng của mùa Hè. Ca từ nói về sự phấn khích tươi mới, và giọng hát ngọt ngào của các thành viên kết hợp tạo nên một nguồn năng lượng tích cực. Điều này cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả. Trước thềm buổi giới thiệu tại Bắc Mỹ, Hearts2Hearts sẽ tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ đầu tiên, '2026 Hearts2Hearts Fan Meeting <Hearts 2 House> (2026 Hearts2Hearts FANMEETING <HEARTS 2 HOUSE>)' tại Hội trường Olympic trong Công viên Olympic, Seoul vào ngày 21 và 22/2/2026.