Tiếp nối Jungkook và Winter, tin đồn hẹn hò của 2 thần tượng thế hệ thứ 5 này cũng khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng'

SVO - Một bài đăng (hiện đã bị xóa) cho rằng, Jiwoo của Hearts2Hearts và Sion của NCT Wish đã bị bắt gặp đang hẹn hò.
Trước đó, hai thần tượng này từng là tâm điểm của tin đồn hẹn hò sau khi một bài đăng tổng hợp chỉ ra những sự trùng hợp, gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Mới đây, một bài đăng của cư dân mạng dường như cáo buộc cặp đôi này bị bắt gặp đang hẹn hò.
Bài đăng (hiện đã bị xóa) cho rằng, bức ảnh kèm theo là của hai thần tượng. Bối cảnh cho thấy họ đang ở Nhật Bản, có thể là bên ngoài một cửa hàng Don Quixote và đội mũ giống nhau.
Nhiều người tỏ ra nghi ngờ về việc bức ảnh là của hai thần tượng, chỉ ra sự khác biệt về chiều cao và phong cách thời trang: Không, Jiwoo đâu rồi? Nếu Jiwoo mà đi giày cao gót như thế, thì người đứng cạnh cô ấy chắc phải cao hơn 2 mét mới đúng; Trời ơi, dáng người của họ khác nhau hoàn toàn, thật là kỳ cục; Thành thật mà nói, xin lỗi nhưng tôi không bênh vực anh ta chỉ vì tôi là fan; Ồ, Sion không mặc quần như thế đâu—phong cách của anh ấy hoàn toàn không phải như thế, thật đấy...