'Hoàng tử ballad' Quân A.P mang đến không gian ngập tràn tình yêu trong mùa 'Giáng sinh 2025'

SVO - Từng gắn với hình ảnh 'hoàng tử ballad' với các ca khúc mang nội dung buồn, Quân A.P trở lại dịp cuối năm 2025 với sản phẩm ngọt ngào 'Lửa gần rơm'. Ca khúc nói về tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng của một chàng trai dành cho cô gái.

Trong ca khúc này, Quân A.P có cách kể chuyện bình dị, thân thuộc. Bài hát mô tả cảm xúc chàng trai gặp gỡ cô gái mình thích, khiến người nghe như bước vào thế giới Quân A.P vẽ ra.

Lần này, Quân A.P chọn thực hiện MV animation. Đây là dự án đầu tiên nam ca sĩ chọn cách làm MV này, hình ảnh đồ họa cũng lấy từ "phiên bản real" của anh. Các địa điểm như phố Tạ Hiện, trường THPT Phan Đình Phùng chính là đời thực của Quân A.P. Khi xem MV, khán giả vừa thấy thú vị, vừa hiểu thêm về thời thanh xuân những năm 17 - 18 tuổi của nam ca sĩ.

“Mùa Đông ở Hà Nội những ngày cuối năm khá lạnh. Quân nhớ đến không gian và khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường để có ý tưởng cho ca khúc này. Ra vào dịp Noel, Quân mong đây là món quà ngọt ngào gửi tặng các fan của Quân, mong mọi người có một Giáng sinh ấm áp”, anh nói.

Quân A.P ra sản phẩm âm nhạc đều đặn trong năm 2025 như Thiên mệnh, kết hợp Hải Đăng Doo; Falling with you, kết hợp Pháp Kiều và Lửa gần rơm. Nam ca sĩ không ra sản phẩm dồn dập, mà duy trì nhịp độ vừa phải. Điều này cho thấy, anh ưu tiên chất lượng và sự phù hợp với hình ảnh sẵn có, thay vì chạy theo thị trường.

Ngoài hình ảnh “chàng hát tình ca”, Quân A.P gây nhiều bất ngờ khi tham gia Running man Vietnam 2025. Từng khiến khán giả đặt dấu chấm hỏi khi trở thành dàn cast chính, anh dần thu hút fan với nét “hài ngầm” của mình.

Giọng ca Bông hoa đẹp nhất không “ồn ào” hay cố tạo "mảng miếng", nhưng sự ngại ngùng, thật thà của anh lại tạo cảm giác gần gũi, dễ thương. Những khoảnh khắc bối rối, cười ngại hay “đứng hình” trước các thử thách lại mang tính giải trí riêng. Ngoài ra, anh hòa nhập tốt và có nhiều phần tương tác thú vị với Trấn Thành, Anh Tú Atus, Ninh Dương Lan Ngọc.