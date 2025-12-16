Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đạo diễn đình đám James Cameron khen nức nở bản rap của Rhymastic, ngỏ ý muốn một điều đặc biệt

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Rhymastic đã trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được gặp và trò chuyện cùng James Cameron tại sự kiện công chiếu 'Avatar: Lửa và Tro tàn', khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Avatar: Lửa và Tro tàn đã có buổi ra mắt phim tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương vô cùng hoành tráng. Sự kiện còn gây chú ý với màn góp mặt của Rhymastic. Anh đã trở thành đại diện đầu tiên có màn giao lưu thú vị với đạo diễn James Cameron.

597309444-1383241146501664-6989033329376698367-n.jpg

Rhymastic đã có cơ hội trò chuyện cùng James Cameron để hiểu thêm về tầm nhìn, cũng như tâm huyết mà vị đạo diễn gửi gắm trong phim này. Rhymastic dành nhiều lời khen ngợi cho tác phẩm mới nhất của James Cameron.

anh-phong-van-rhymastic-x-james-cameron.png

“Tôi yêu thế giới Pandora mà ông đã tạo ra trong Avatar. Từng nhân vật, từng khoảnh khắc, từng khung hình, tôi đều thích chúng”, nam rapper cho biết. Khi được vị đạo diễn hỏi, liệu khán giả Việt sẽ đồng cảm với bộ phim từ khía cạnh gia đình không, Rhymastic khẳng định, khán giả chắc chắn sẽ cảm nhận giống hệt anh. Nam rapper còn đùa rằng, cái tên người Na’Vi còn gợi nhớ đến người Việt Nam, khi đọc ngược lại thành “Vina”.

rhymastic-tai-avatar-3-nz.jpg

James Cameron bất ngờ, khi Rhymastic nhìn nhận cách tiếp cận các bộ tộc trong Avatar theo hướng nguyên tố cơ bản của thế giới, từ Nước, Lửa đến Gió, cũng như phân tích rằng, Lửa với ông đại diện cho sự xung đột, thù ghét, đốt cháy thành Tro - biểu tượng của sự chữa lành và hồi sinh. Thậm chí, James Cameron hé lộ, ông từng muốn viết một cuốn sách chỉ riêng về thực thể “mẹ” Eywa và tác động của bà đến số phận cư dân Pandora, bao gồm cả Varang.

q2.jpg

Chưa dừng lại ở đó, Rhymastic còn tự sáng tác một đoạn rap ngắn, như món quà đại diện cho Việt Nam gửi đến James Cameron và khiến ông cười thích thú. Nội dung đoạn rap xoay quanh Tộc Tro (Mangkwan), như một lời tuyên chiến và trỗi dậy của tộc nhân Mangkwan dưới sự lãnh đạo của nữ thủ lĩnh Varang trước phần còn lại của Pandora, hứa hẹn một cuộc đối đầu mãn nhãn trên màn ảnh rộng.

su-tuong-dong-cua-yc-va-varang-1.jpg

Rhymastic đã dùng đoạn rap như một cách kết nối Việt Nam và Hollywood với nhau, cũng như bày tỏ sự háo hức cho một thế giới mới mà James Cameron mang đến trong Avatar: Lửa và Tro tàn, cùng những trận chiến đáng mong đợi của người Na'vi với “người trời” và giữa các tộc trong Pandora. Điều thú vị là trước đó, Rhymastic đã “gửi gắm” tình yêu của mình dành cho Avatar cũng như tộc Tro qua tạo hình của YC, với nhiều điểm tương đồng với thủ lĩnh Varang quyền lực.

q1.jpg

Với mức kinh phí "khủng" cùng mức độ đầu tư vượt trội về kỹ xảo hình ảnh và thiết kế bối cảnh, Avatar: Lửa và Tro tàn được dự đoán trở thành siêu phẩm “càn quét” phòng vé cuối năm và giúp thương hiệu ghi dấu thêm nhiều kỷ lục mọi thời đại của điện ảnh thế giới.

Văn Sơn
#đạo diễn James Cameron #James Cameron #Rhymastic #Avatar: Lửa và Tro tàn #Hollywood

