Orange chia sẻ nhiều sự thật chưa từng tiết lộ, lần đầu lên tiếng chuyện hẹn hò

SVO - Orange tổ chức thành công fan meeting 'My museum' đầy cảm xúc để tri ân người hâm mộ vì đã luôn đồng hành cùng cô trong suốt 7 năm sự nghiệp.

Chia sẻ trong fan meeting, Orange cho biết: “My museum là chơi chữ từ tên fanclub và đây là một bảo tàng cảm xúc của Cam. Đây còn là nơi trưng bày những dấu ấn, những bài học, những nguồn cảm hứng và tình cảm đẹp đẽ nhất mà mọi người dành cho Cam. Và Cam luôn nói rất nhiều lần là Cam thật sự rất biết ơn những gì đã đến".

Orange cũng chia sẻ thêm nhiều sự thật mà nữ nghệ sĩ chưa từng tiết lộ trước đó với người hâm mộ khi khởi nghiệp với 700.000 đồng, những lần suy sụp vì không tin vào bản thân, cho đến lúc tìm lại được bản ngã âm nhạc của chính mình. Đặc biệt, cô cũng thừa nhận về tin đồn hẹn hò với producer Wokeup.

Trong một phần giao lưu về bài hát Lội ngược dòng có nhắc đến producer Wokeup, Orange đã hướng xuống khán đài và xin phép phụ huynh rằng, bản thân đã có bạn trai, vì dù sao cô nàng cũng đã lớn. Nữ ca sĩ cũng không quên quay qua ‘cạnh khoé’ hài hước với MC là: “Lén lút khi nào, chúng tôi công khai”.

Điều này lập tức làm khán giả bất ngờ, vì lần đầu tiên Orange trực tiếp đối diện với tin đồn hẹn hò kể từ khi các tin tức xuất hiện và các chị em thân thiết của cô tại Em xinh say hi cũng lần lượt "tung hint". Sau đó, Orange cũng không quên tranh thủ quảng bá cho dự án chung của cả hai sắp ra mắt.

Mở màn bằng Trà sữa, fan meeting tạo ra không khí ngọt ngào, tươi mới bằng ca khúc đầu tiên trong sự nghiệp của Orange. Khoảnh khắc giao lưu cùng Nho là người bạn đồng hành từ sản phẩm đầu tiên trong sự nghiệp của cô đã mang đến một lát cắt đời thường giúp khán giả hiểu rõ hơn về chặng đường mới vào nghề của Orange.

Sau đó, lần lượt là Khi em lớn và Có đau thì đau một mình, tất cả đều là khoảnh khắc Orange học được cách buông bỏ những chấp niệm cũ, để "tái sinh". Và nữ ca sĩ bắt đầu với một Orange hoàn toàn mới, thấu đáo và nhẹ nhàng hơn với chính mình.

Không chỉ dừng lại ở những sân khấu cá nhân, Orange còn mang đến cả các tiết mục kết hợp đầy bùng nổ khi tái hiện lại I’ll be there kết hợp cùng Lamoon, Han Sara hay màn “tráo hit” với các nghệ sĩ Chi Xê, Yeolan và Jaysonlei.

Orange khép lại chương thứ hai của fan meeting, với Lội ngược dòng, để một lần nữa tri ân người hâm mộ và những người bạn luôn sát cánh cùng cô trong suốt những năm tháng miệt mài với âm nhạc.

Khép lại chương trình, Orange chiêu đãi khán giả bằng hình ảnh "nóng bỏng" ít thấy trên mạng xã hội bằng màn trình diễn bốc lửa với Nghĩ một tí. Đây là ca khúc mà nữ nghệ sĩ đã kết hợp cùng producer 2pillz.

Và Orange còn mang đến bản Best of luck do cô tham gia sáng tác cho Best 5 của Em xinh say hi. Đó như một lời tuyên bố về hành trình với những điều mới sẽ được Orange mang đến khán giả trong thời gian sắp tới.