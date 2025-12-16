Bộ ba nhà sản xuất âm nhạc DTAP được vinh danh khi hướng tới những giá trị tích cực và tinh thần tự hào dân tộc

SVO - Album 'Made in Vietnam' và 'Hành trình Tự hào Việt Nam' của DTAP vừa được vinh danh tại Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại.

Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI – năm 2025 do Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác Thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Trải qua 10 kỳ triển khai, Giải thưởng từng bước khẳng định uy tín và vị thế, trở thành một trong những hoạt động tiêu biểu nhằm ghi nhận các đóng góp hiệu quả trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng năm nay thu hút 2.412 tác phẩm tham dự thuộc 8 hạng mục, ghi nhận mức tăng gấp đôi so với số lượng trung bình của các mùa trước. Trong bối cảnh cạnh tranh cao đó, việc các sản phẩm của DTAP được lựa chọn vinh danh cho thấy dự án đã tạo được sức lan tỏa rõ nét, truyền tải hiệu quả những giá trị cốt lõi về văn hóa, con người Việt Nam tới cộng đồng quốc tế.

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay, công tác thông tin đối ngoại giữ vai trò ngày càng quan trọng trong việc củng cố uy tín, xây dựng niềm tin và quảng bá hình ảnh quốc gia. Album Made in Vietnam và dự án Hành trình Tự hào Việt Nam được đánh giá là những sản phẩm thể hiện tư duy đổi mới, cách tiếp cận sáng tạo, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Đánh giá về dự án, Ban tổ chức nhận định: “Album của DTAP, với 16 ca khúc được sáng tạo trên nền chất liệu dân gian đương đại, đã có đóng góp quan trọng trong việc kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao vị thế quốc gia và tạo dựng sức mạnh mềm bằng chính bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc trong thời đại mới".