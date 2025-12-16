'Nàng thơ trăm tỷ' Đoàn Minh Anh 'gây sốt' khi được Trường Giang 'chọn mặt gửi vàng' phim Tết 2026

SVO - 'Nàng thơ' mới của điện ảnh Việt, Đoàn Minh Anh tiếp tục khẳng định tài năng với vai nữ chính đầu tay trong 'Nhà ba tôi một phòng'.

Sau thành công với dự án chạm ngõ điện ảnh Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Đoàn Minh Anh tiếp tục được “chọn mặt gửi vàng” khi đảm nhận vai nữ chính trong Nhà ba tôi một phòng.

Với gương mặt trẻ trung và tươi sáng, nữ diễn viên nhanh chóng “ghi điểm” và được Trường Giang tin tưởng để Minh Anh vào vai cô con gái của anh. Điều này mở ra màn hợp tác đầu tiên đầy thú vị khiến khán giả mong chờ.

Tạo hình của Minh Anh cũng nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khi nét tinh nghịch của cô đúng với độ tuổi được thể hiện rõ rệt trong phim, khác hẳn hình tượng trước đó ở Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Hình ảnh mới này không chỉ hợp với phong cách giới trẻ thời hiện đại mà còn phản ánh đúng tính cách có phần cá tính của một cô gái gen Z, với mong muốn theo đuổi ước mơ của mình.

Đồng thời, khán giả cũng rất mong chờ vào "chemistry" cha con giữa Trường Giang và Đoàn Minh Anh. Những thước phim đầu tiên đã hé lộ sự “lệch pha” đáng yêu của cả hai, hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc vừa dí dỏm, vừa chạm cảm xúc trên màn ảnh rộng.

Thông qua những hình ảnh mang tính ẩn dụ, bộ phim đưa khán giả bước vào thế giới của An và người cha trong một không gian chật hẹp, ngột ngạt về mặt vật lý nhưng chan chứa tình yêu thương gia đình.

Nhân vật người cha do Trường Giang đảm nhận đại diện cho thế hệ đi trước, với những nguyên tắc, khuôn mẫu và sự cầu toàn quen thuộc.

Trong khi nhân vật người con gái do Đoàn Minh Anh thể hiện lại mang đến hình ảnh của một người trẻ hiện đại, dám ước mơ, dám lựa chọn và sẵn sàng liều lĩnh để theo đuổi hoài bão riêng.

Chia sẻ về dự án, Trường Giang cho biết: “Tôi mong muốn mang đến một câu chuyện được kể từ chính những trải nghiệm thực tế của một người cha”. Nam nghệ sĩ hy vọng, phim sẽ truyền tải những cảm xúc chân thành, gần gũi như một món quà tinh thần dành cho gia đình và cho chính người cha của mình.