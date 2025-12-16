Chuyện ít biết về nữ sinh trường Nhạc đoạt giải Nhì 'Tiếng hát Hà Nội 2025'

SVO - Chinh phục giải Nhì dòng dân gian (không có giải Nhất) cuộc thi 'Tiếng hát Hà Nội 2025', Nguyễn Gia Linh khiến cho NSƯT Tố Nga phải ngạc nhiên vì những điều mà thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình này làm được.

Trong cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Gia Linh (sinh năm 2009) gây chú ý khi là thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng đã để lại những ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Gia Linh không ngại thử thách bản thân bằng những ca khúc mang tính mạo hiểm, đặt ra nhiều thách thức lớn khi đứng trên sân khấu trước Ban giám khảo, là những nghệ sĩ gạo cội. Chính việc làm chủ sân khấu cùng phần trình diễn mượt mà, sâu lắng và giàu cảm xúc đã khiến cho Nguyễn Gia Linh giành được giải Nhì dòng nhạc Dân gian, cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025 (không có giải Nhất).

Nguyễn Gia Linh chinh phục giải Nhì dòng nhạc Dân gian tại 'Tiếng hát Hà Nội 2025'.

Dù mới 16 tuổi, Gia Linh đã sở hữu nhiều thành tích đáng nể. Trước khi đến với Tiếng hát Hà Nội 2025, Gia Linh từng là thủ khoa đầu vào của trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội; Á quân Tiếng hát Hoa phượng đỏ 2019; Quán quân Ngôi sao Tài năng Nhí 2020; Huy chương Vàng Festival Tài năng toàn quốc 2021… và hiện tại đang là sinh viên của Học viện Âm nhạc Quốc gia.

NSƯT Tố Nga, người đã trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt Gia Linh chia sẻ: “Ngay từ khi tiếp xúc với Gia Linh, tôi đã cảm nhận cô bé này quá… ‘kinh khủng’. Từ giọng hát, chuyên môn cho đến cách sống. Gia Linh mới 16 tuổi nhưng cực kỳ già dặn, thông minh trong cách tiếp cận vấn đề và rất nỗ lực về chuyên môn. Bài tôi giao hôm trước, hôm sau em đã thuộc luôn, dù bài rất khó. Khi tôi sửa bài, chỉ cần nói một lần là em tiếp thu và hiểu nhanh chóng. Phải nói rằng, tôi hiếm thấy một cô bé còn nhỏ tuổi mà trong học tập, tập luyện lại tập trung và nghiêm túc như Gia Linh".

Khoảnh khắc Gia Linh không giấu được xúc động khi được nhận giải thưởng lớn.

Giành giải Nhì Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Gia Linh chia sẻ, đây là kết quả ghi dấu sự trưởng thành của bản thân, là bước đệm để cô sẵn sàng tiến về phía trước trên hành trình chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp.

Dù phải đứng chung sân khấu với nhiều anh chị thí sinh lớn tuổi hơn, nhưng đó cũng chính là điều Gia Linh mong muốn: Được trực tiếp học hỏi, cọ xát và tự định vị lại khả năng của bản thân, xem mình đang ở đâu trên con đường nghệ thuật.

Gia Linh đã có kế hoạch cho hành trình âm nhạc sắp tới của mình.

Trên hành trình âm nhạc, Gia Linh luôn may mắn có được điểm tựa vững chắc từ gia đình. Bố mẹ cô luôn tôn trọng đam mê của con gái, tạo điều kiện tốt nhất để Gia Linh theo đuổi âm nhạc. Sự ủng hộ, đồng hành và động viên của gia đình đã trở thành nguồn động lực lớn giúp Gia Linh không ngừng nỗ lực. “Ban đầu, mình chỉ thích hát và hát bằng bản năng của mình. Khi theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc hơn, Linh mới hiểu rằng, con đường này đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và sự kiên trì. Gia đình chính là người giúp Linh kiên trì và luôn cố gắng tiến về phía trước”, Gia Linh chia sẻ. Với đam mê và ý chí của mình, Nguyễn Gia Linh cũng không ngần ngại bày tỏ mục tiêu trong tương lai là trở thành một ca sĩ có dấu ấn riêng, có tiếng nói và vị trí nhất định trong đời sống âm nhạc.