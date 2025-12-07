Jennie của BLACKPINK lập kỷ lục K-pop mới tại Hoa Kỳ

SVO - Jennie của BLACKPINK trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có 4 bài hát được chứng nhận bởi RIAA tại Hoa Kỳ.

Tuần trước, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) đã chính thức chứng nhận đĩa đơn ăn khách ExtraL (hợp tác với Doechii) của Jennie đạt chứng nhận Vàng với doanh số hơn 500.000 bản tại Hoa Kỳ.

Với thành tích mới nhất này, Jennie đã trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt chứng nhận RIAA cho bốn bài hát khác nhau tại Hoa Kỳ. Trước ExtraL, Jennie đã đạt chứng nhận bạch kim với ca khúc hợp tác One of the Girls cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp, bên cạnh việc đạt chứng nhận vàng cho các đĩa đơn solo Mantra và Like JENNIE.