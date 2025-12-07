Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Jennie của BLACKPINK lập kỷ lục K-pop mới tại Hoa Kỳ

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Jennie của BLACKPINK trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên có 4 bài hát được chứng nhận bởi RIAA tại Hoa Kỳ.

Tuần trước, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) đã chính thức chứng nhận đĩa đơn ăn khách ExtraL (hợp tác với Doechii) của Jennie đạt chứng nhận Vàng với doanh số hơn 500.000 bản tại Hoa Kỳ.

jennie.jpg

Với thành tích mới nhất này, Jennie đã trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đạt chứng nhận RIAA cho bốn bài hát khác nhau tại Hoa Kỳ. Trước ExtraL, Jennie đã đạt chứng nhận bạch kim với ca khúc hợp tác One of the Girls cùng The Weeknd và Lily-Rose Depp, bên cạnh việc đạt chứng nhận vàng cho các đĩa đơn solo Mantra Like JENNIE.

akr20251204074400005-01-i-p4.jpg
Ruby của Jennie được Rolling Stone vinh danh là "Album hay nhất năm 2025". Cô cũng vinh dự được tạp chí Rolling Stone vinh danh trong danh sách "100 Album hay nhất năm 2025". Jennie xếp thứ 29 với album đầy đủ đầu tay "Ruby". Đây là thứ hạng cao nhất đối với một nghệ sĩ K-pop. Tạp chí Rolling Stone ca ngợi tài năng của Jennie, nhấn mạnh sức ảnh hưởng toàn cầu của album "Ruby". Ngoài ra, Jennie còn được Forbes Hàn Quốc xếp hạng nhất trong danh sách "Thần tượng Hàn Quốc của năm 2025".
Tuệ Nghi
#Thành tích chứng nhận RIAA của Jennie #Jennie và K-pop quốc tế #Album Ruby được Rolling Stone vinh danh #Jennie trong danh sách Billboard và Forbes #Sức ảnh hưởng toàn cầu của Jennie

Xem thêm

Cùng chuyên mục