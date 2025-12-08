NSƯT Hạnh Thúy bày tỏ: 'Một người phụ nữ khi sinh con phải đấu tranh rất nhiều thứ cùng lúc'

SVO - Tại chương trình '24h nói thật', NSƯT Hạnh Thúy với kinh nghiệm nuôi dạy hai con gái khôn lớn, đã chia sẻ quan điểm về chủ đề: 'Làm mẹ có phải là bản năng?'.

Bàn về bản năng làm mẹ trong xã hội hiện đại, NSƯT Hạnh Thúy thẳng thắn nhìn nhận: “Theo tôi, có lẽ đời sống hiện đại khiến chúng ta mất dần bản năng. Bây giờ, sinh con ra là phải học đủ thứ lớp: Lớp sinh không đau, lớp cho con ăn khỏe, lớp chỉ cách dạy con… tất cả trở thành những quy chuẩn xã hội”.

Theo nữ nghệ sĩ, những quy chuẩn ấy mang lại nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe và tinh thần, nhưng đồng thời cũng khiến nhiều người mẹ dần phụ thuộc vào kỹ năng được học, mà quên lắng nghe chính bản năng của mình.

Bà mẹ hai con cho rằng, điều này có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. “Tích cực là cuộc sống đầy đủ, an toàn và hạnh phúc hơn. Nhưng ngược lại, nó cũng tạo áp lực rất lớn cho người phụ nữ. Ngày xưa, ông bà ta sống hồn nhiên hơn, ít áp lực về vóc dáng, thu nhập. Còn bây giờ, một người phụ nữ khi sinh con phải đấu tranh rất nhiều thứ cùng lúc”, NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ.

Khi nhắc đến câu chuyện trầm cảm sau sinh, NSƯT Hạnh Thúy nhìn nhận nguyên nhân cốt lõi đến từ sự cô đơn trong cảm xúc. “Tôi nghĩ, vấn đề lớn nhất của các bà mẹ trầm cảm sau sinh là không chia sẻ được hoặc không được chia sẻ. Nếu không có người chia sẻ thì mình phải chủ động đi tìm. Chỉ cần nhặt ra được một câu nói tích cực thôi, mình cũng có thể vịn vào đó để bước tiếp. Trong thời đại này, bản năng làm mẹ không thể đứng riêng lẻ, mà phải song hành cùng kỹ năng sống”, nữ nghệ sĩ nói.

Chia sẻ thêm về hành trình nuôi con của chính mình, NSƯT Hạnh Thúy thừa nhận, cô nuôi con bằng cảm xúc là chủ yếu, nhưng luôn ý thức việc điều chỉnh bản thân. “Tôi học từ những người dạy con thành công, từ những đứa trẻ tử tế, từ sách vở và cả từ chính những sai lầm của mình”, nữ nghệ sĩ giãi bày.

Đặc biệt, Hạnh Thúy dành nhiều trăn trở cho vấn đề trẻ em sử dụng các thiết bị công nghệ. Theo cô, đây là một trong những “bài toán khó” của các bậc phụ huynh hiện nay. “Nếu cha mẹ thả lỏng quá, con rất dễ rơi vào trầm cảm, tự kỷ, nhiều hệ lụy tâm lý khó chữa. Vì vậy, ngay từ đầu, phải đặt ra những ranh giới rõ ràng như con học bao lâu, chơi bao lâu, hoàn thành tốt thì được thưởng thêm thời gian. Nhưng quan trọng nhất là bố mẹ phải làm gương, không thể suốt ngày cầm điện thoại, rồi yêu cầu con không dùng”, NSƯT Hạnh Thúy nhấn mạnh.

Khép lại chương trình, thông điệp được rút ra là làm mẹ không chỉ dựa vào bản năng, mà còn là hành trình học hỏi và trau luyện kỹ năng mỗi ngày. Sự kiên nhẫn, nhẫn nại và đồng hành bền bỉ chính là điều giúp người mẹ trở thành điểm tựa vững chắc cho con trên chặng đường trưởng thành.