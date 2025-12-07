Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh cùng đạo diễn Trần Thành Trung, Thúy Ngân, Vân Trang đảm nhận vai trò đặc biệt này

SVO - Lễ phát động Tuần lễ Du lịch TP. HCM lần thứ 5, năm 2025, với chủ đề 'Sống động mùa lễ hội - Vibrant Ho Chi Minh city fest' chính thức diễn ra. Đạo diễn Trần Thành Trung, diễn viên Vân Trang, Thuý Ngân, Huỳnh Lập, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hà Trúc Linh đảm nhận vai trò Đại sứ.

Việc lựa chọn các nghệ sĩ có nền tảng vững chắc trong ngành giải trí cho thấy định hướng của TP. HCM là quảng bá du lịch bằng chiều sâu văn hóa và sức sống nghệ thuật.

Đạo diễn - nhà sản xuất Trần Thành Trung, nổi tiếng với vai trò “thuyền trưởng” của nhiều sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, sẽ là gương mặt đại diện cho sự chuyên nghiệp và tầm nhìn hướng về tương lai của ngành du lịch thành phố.

Cùng với anh là các diễn viên được yêu mến như Thuý Ngân là "ngôi sao" của loạt phim truyền hình ăn khách, mang hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động và đầy nỗ lực, thể hiện tinh thần không ngừng vươn lên của thành phố.

Vân Trang là diễn viên kỳ cựu, với bề dày kinh nghiệm, đại diện cho giá trị nghệ thuật và truyền thống sâu sắc. Trong khi đó, Huỳnh Lập là một nghệ sĩ đa tài, được công chúng yêu mến bởi khả năng sáng tạo nội dung hài hước, độc đáo, sẽ là người lan tỏa góc nhìn trẻ trung, sống động về các điểm đến của TP. HCM.

Trong dàn người nổi tiếng đảm nhận vai trò này, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh là hai gương mặt khá nổi bật. Trong đó, Hà Trúc Linh đang được khán giả trẻ yêu mến, sẽ là nhân tố giúp Ban tổ chức lan toả các hoạt động của chuỗi sự kiện.

Trong vai trò này, Hoa hậu Hà Trúc Linh mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị đẹp nhất của thành phố này đến bạn bè gần xa để ai đến cũng thương, ai đi rồi cũng nhớ. "Nàng Hậu" cho biết: "Trúc Linh sẽ dùng tiếng nói của mình để lan tỏa vẻ đẹp kiêu hãnh, duyên dáng và bản sắc độc đáo của thành phố mang tên Bác đến với tất cả mọi người".

Bên cạnh đó, không thể không kể đến sự đồng hành của Hoa hậu Đại dương 2025 Nguyễn Thanh Thảo, với hình ảnh thanh lịch. Còn diễn viên Puka là "ngôi sao" giải trí được yêu thích bởi sự hài hước và gần gũi.

Và Ngọc Thanh Tâm là cô em gái đáng yêu của series truyền hình Gia đình Haha. Đặc biệt là hai chàng trai Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang đại diện cho giới nghệ sĩ trẻ, sở hữu lượng fan đông đảo và khả năng tương tác cao.

Trong khi đó, Hoa hậu Bảo Ngọc, đại diện cho công dân trẻ, nhấn mạnh vai trò của lối sống có trách nhiệm trong phát triển bền vững: "Là một công dân trẻ, tôi tin rằng, lối sống đẹp chính là cách mà thành phố của chúng ta có thể truyền cảm hứng. Đây là kim chỉ nam để du lịch thành phố thật sự phát triển bền vững, vươn ra tầm quốc tế”.

Còn diễn viên Vân Trang chia sẻ: "Là một diễn viên sống và làm việc tại TP. HCM, tôi đã cảm nhận rất rõ hơi thở cũng như nhịp đập của thành phố mình. Nơi đây chính là cội nguồn và niềm cảm hứng của tình yêu thương trong tôi. Tôi sẵn sàng kể về TP. HCM bằng tất cả niềm tự hào và nhiệt huyết của con tim”.