Phim truyền hình mới của nam diễn viên Park Seo Joon bị chỉ trích vì quá 'nóng bỏng'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bộ phim truyền hình mới của đài JTBC, 'Surely Tomorrow' đã ra mắt với sự tham gia của hai diễn viên Park Seo Joon (Park Seo Jun) và Won Ji An. Tuy nhiên, tập đầu tiên đã khiến khán giả chỉ trích gay gắt vì phần dựng phim 'quá nóng bỏng'.

Có lẽ, trong nỗ lực làm cho nam chính 36 tuổi trẻ hơn (vì anh vào vai phiên bản trẻ hơn của nhân vật), nhà sản xuất dường như đã sử dụng hiệu ứng làm mờ. Mặc dù điều này có thể che đi những khuyết điểm và nếp nhăn của Park Seo Joon, nhưng nó cũng tạo ra thứ mà người xem gọi là vẻ ngoài "bộ lọc làm đẹp", khiến họ tin rằng họ "đang ở trong một chiếc máy hấp" hay như xem các 'cảnh nóng bị làm mờ'. Không cần phải nói, phản ứng thực sự rất 'gay gắt': Cái gì thế này, mơ à?; Tôi thấy thế giới như thế này khi đeo kính và khẩu trang; Đây có phải là nỗ lực tốt nhất của họ để làm mờ vết nhăn tuổi tác của anh ấy không?; Đáng lẽ nên chọn ai đó đóng phiên bản trẻ hơn; Anh ấy như một cái bánh bao trong nồi hấp; Chuyện gì đang xảy ra vậy?; Ôi trời, tôi không nhìn thấy gì cả; Xem cái này khiến tôi cảm thấy thị lực của mình đang kém đi; Tôi đã xem tập này rồi, và nó mờ quá, khiến tôi cảm thấy như mình bị mù vậy; Tôi nghĩ sẽ thật lố bịch nếu chọn một người khác đóng phiên bản đại học của nhân vật này. Những cảnh quay ở độ tuổi 20 này không kéo dài lâu, và chẳng mấy chốc, anh ấy sẽ đóng phiên bản cuối 30. Tuy nhiên, đúng là toàn bộ tập phim rất mờ; Không phải là hơi mờ quá sao? Haha; Mờ quá, cứ như cảnh hồi tưởng vậy; Trời ơi, chất lượng hình ảnh thế này là sao vậy?...

alpfgd-360x640.jpg

Việc biên tập quá đà có thể là do JTBC đã nhận thức được và cảnh giác với phản ứng dữ dội ban đầu mà Surely Tomorrow nhận được khi chọn diễn viên cách nhau 11 tuổi cho một cốt truyện lãng mạn, nhưng không ngờ nó lại tác dụng ngược.

park-seojoon-age-gap-comment-fi.jpg
Tại buổi ra mắt sản xuất cho bộ phim, Park Seo Joon (còn được gọi là Park Seo Jun) đã giải đáp những lo ngại về khoảng cách 11 tuổi của anh với nữ chính Won Ji An bằng một câu nói đùa vui vẻ về ngoại hình của mình .Nam diễn viên bình luận rằng, mặc dù "chắc chắn là một gánh nặng" khi phải thể hiện nhân vật Lee Gyeong Do của mình ở độ tuổi 20, 28 và 38, anh vẫn cảm thấy rằng "phải là anh ấy" thì bộ phim mới có thể trở nên sống động như mong đợi. Theo nam diễn viên, anh cũng có chút áp lực khi đóng cặp với một bạn diễn kém mình 11 tuổi. Park Seo Joon nói đùa rằng áp lực đó đã thúc đẩy anh "chăm sóc bản thân thật tốt" để chuẩn bị cho chuyện tình này: "Vì chênh lệch tuổi tác thực sự, tôi đã rất lo lắng trước khi gặp Ji An. Tôi nghĩ khoảng cách có thể dễ nhận thấy qua vẻ bề ngoài. Nhưng cô ấy lại vô cùng chín chắn. Tôi không biết cô ấy đã trải qua những gì trong cuộc sống, nhưng cô ấy cảm thấy mình chín chắn và vững vàng. Điều đó đã giúp tôi trút bỏ được rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, áp lực đó cũng thúc đẩy tôi phải chăm sóc bản thân tốt hơn". "Surely Tomorrow" đã đạt mức rating trung bình toàn quốc là 2,7% ngay trong buổi ra mắt.
Tuệ Nghi
#Phim truyền hình JTBC gây tranh cãi #Hiệu ứng làm mờ trong phim #Phản ứng khán giả về hình ảnh #Chênh lệch tuổi tác diễn viên #Park Seo Joon và Won Ji An hợp tác #Thách thức diễn xuất đa độ tuổi #Bình luận về ngoại hình diễn viên #Sự chuẩn bị của nam diễn viên #Phản ứng về công nghệ làm đẹp trong phim #Chuyện tình và khoảng cách tuổi tác

