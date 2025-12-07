Phim truyền hình mới của nam diễn viên Park Seo Joon bị chỉ trích vì quá 'nóng bỏng'

Có lẽ, trong nỗ lực làm cho nam chính 36 tuổi trẻ hơn (vì anh vào vai phiên bản trẻ hơn của nhân vật), nhà sản xuất dường như đã sử dụng hiệu ứng làm mờ. Mặc dù điều này có thể che đi những khuyết điểm và nếp nhăn của Park Seo Joon, nhưng nó cũng tạo ra thứ mà người xem gọi là vẻ ngoài "bộ lọc làm đẹp", khiến họ tin rằng họ "đang ở trong một chiếc máy hấp" hay như xem các 'cảnh nóng bị làm mờ'. Không cần phải nói, phản ứng thực sự rất 'gay gắt': Cái gì thế này, mơ à?; Tôi thấy thế giới như thế này khi đeo kính và khẩu trang; Đây có phải là nỗ lực tốt nhất của họ để làm mờ vết nhăn tuổi tác của anh ấy không?; Đáng lẽ nên chọn ai đó đóng phiên bản trẻ hơn; Anh ấy như một cái bánh bao trong nồi hấp; Chuyện gì đang xảy ra vậy?; Ôi trời, tôi không nhìn thấy gì cả; Xem cái này khiến tôi cảm thấy thị lực của mình đang kém đi; Tôi đã xem tập này rồi, và nó mờ quá, khiến tôi cảm thấy như mình bị mù vậy; Tôi nghĩ sẽ thật lố bịch nếu chọn một người khác đóng phiên bản đại học của nhân vật này. Những cảnh quay ở độ tuổi 20 này không kéo dài lâu, và chẳng mấy chốc, anh ấy sẽ đóng phiên bản cuối 30. Tuy nhiên, đúng là toàn bộ tập phim rất mờ; Không phải là hơi mờ quá sao? Haha; Mờ quá, cứ như cảnh hồi tưởng vậy; Trời ơi, chất lượng hình ảnh thế này là sao vậy?...

Việc biên tập quá đà có thể là do JTBC đã nhận thức được và cảnh giác với phản ứng dữ dội ban đầu mà Surely Tomorrow nhận được khi chọn diễn viên cách nhau 11 tuổi cho một cốt truyện lãng mạn, nhưng không ngờ nó lại tác dụng ngược.