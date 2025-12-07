NCT Doyoung khiến người hâm mộ 'rơi nước mắt' trước khi nhập ngũ

SVO - Doyoung của nhóm NCT đã chia sẻ một lời nhắn tạm biệt chân thành tới người hâm mộ, chỉ một ngày trước khi anh nhập ngũ, yêu cầu họ hạn chế đến thăm địa điểm nhập ngũ.

Vào ngày 6/12 (giờ Hàn Quốc), Doyoung đã đăng một bài viết dài trên nền tảng giao lưu với người hâm mộ Bubble. Anh bắt đầu bằng câu: "Hôm nay, nhân dịp tạm biệt NCTzens chỉ còn một ngày nữa, mình viết vài dòng này vì có những cảm xúc muốn gửi gắm".

Nhìn lại sự nghiệp của mình, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người hâm mộ, NCTzens. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ, mình có thể chịu đựng, kiên trì và đi được đến ngày hôm nay là nhờ các NCTzens đã ủng hộ tôi trong gần 10 năm, thậm chí có thể lâu hơn nữa", và nói thêm: "Tôi tin rằng, tình yêu thương vô hình, đến từ một nơi nào đó mà tôi không biết, đã nuôi dưỡng và vun đắp cho tôi".

Sau đó, Doyoung thận trọng đưa ra yêu cầu liên quan đến ngày nhập ngũ của mình. Anh ấy mong người hâm mộ hãy ủng hộ mình từ xa thay vì đến tận nơi, vì lo lắng cho các tân binh khác và gia đình của họ: "Tôi mong các bạn sẽ ủng hộ tôi từ một nơi hơi xa thay vì đến tận nơi để gặp tôi. Tôi hơi lo lắng rằng, những người cùng nhập ngũ với tôi, hoặc tất cả những người đi cùng họ, có thể cảm thấy không thoải mái nếu tình hình trở nên hỗn loạn".

Anh tiếp tục nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó với người hâm mộ: "Mặc dù những tình huống tôi lo lắng có thể sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào mà mối quan hệ của chúng ta không đẹp đẽ đối với tôi. Tôi tin rằng khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau nỗ lực bảo vệ vẻ đẹp ấy vẫn còn đó". Điều này giải thích mong muốn của anh ấy về một lời tạm biệt trân trọng.

Kết thúc bức thư, Doyoung chia sẻ hy vọng về một mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tin tưởng: "Trong thế giới phức tạp và hỗn loạn này, nơi việc tin tưởng ai đó khó khăn đến mức sợ hãi, tôi hy vọng rằng, ít nhất chúng ta có thể có một mối quan hệ mà chúng ta tin tưởng lẫn nhau mà không sợ hãi".