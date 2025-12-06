Dispatch lại lần nữa 'khui mặt đen tối tàn nhẫn' của những người nổi tiếng hàng đầu

Vài ngày trước, Park Na Rae đã bị các quản lý cũ cáo buộc nhiều hình thức ngược đãi, bao gồm bắt nạt, hành hung và không trả lương cho họ. Park Na Rae trả lời rằng những yêu cầu và cáo buộc từ những người quản lý cũ của cô là không khách quan.

Dispatch sau đó đã tiết lộ những gì họ tin là bằng chứng về hành vi sai trái của Park Na Rae, chủ yếu xoay quanh việc cô sử dụng thuốc bất hợp pháp. Họ đặt câu hỏi tại sao Park Na Rae lại được truyền dịch tĩnh mạch tại một ngôi nhà bình thường, như trong bức ảnh bên dưới.

Dispatch chỉ ra rằng, phía Park Na Rae khẳng định không có vấn đề pháp lý nào liên quan đến các cuộc hẹn khám bệnh của Park Na Rae. Tuy nhiên, theo Điều 33 của Luật Y tế, việc thực hiện các thủ thuật y tế để đổi lấy tiền tại một địa điểm không phải là cơ sở y tế là bất hợp pháp. Thay vào đó, địa điểm đó sẽ bị coi là cơ sở y tế không có giấy phép.

Sau đó, Dispatch đã công bố hình ảnh địa điểm Park Na Rae được truyền dịch tĩnh mạch, và ở phía sau, có thể thấy rõ một tủ quần áo và bàn làm việc giống như một ngôi nhà giữa đống thuốc men ở phía trước. Dispatch đã nêu rõ, đây không phải là một cơ sở y tế mà chỉ là một văn phòng thông thường ở Ilsan.

Phía Park Na Rae có thể đã cố gắng tuyên bố có dịch vụ y tế từ xa, nhưng ngay cả như vậy, cơ sở y tế vẫn phải sở hữu các thiết bị cần thiết do Bộ Y tế và Phúc lợi quy định. Nhưng như ảnh của Dispatch cho thấy, thuốc men chỉ nằm trên sàn nhà.

Park Na Rae bận rộn, cực kỳ bận rộn, và không ai có thể phủ nhận điều đó. Trong suốt tháng Mười, cô ấy đã dành 415 giờ cho các lịch trình và lịch quay phim, trung bình hơn 13 giờ mỗi ngày, bao gồm cả những ngày nghỉ. Chính vì lịch trình dày đặc này mà Dispatch đã đặt câu hỏi về ý định của Park Na Rae. Nếu cô ấy bận rộn với lịch trình dày đặc như vậy, tại sao cô ấy không đến một trong vô số phòng khám và bệnh viện xung quanh?

Thay vào đó, Park Na Rae lái xe từ nhà đến Ilsan, cách đó 28 km. Quãng đường này thường mất ít nhất 45 phút, đủ thời gian để cô ấy được truyền dịch tĩnh mạch tại bệnh viện địa phương. Dispatch cũng đặt câu hỏi, làm thế nào mà "bà cô" tiêm thuốc tĩnh mạch cho Park Na Rae lại có được tất cả số thuốc này. Họ tin rằng, bà cô này đã nhận toàn bộ số thuốc này thông qua người đại diện. Một loạt tin nhắn vào ngày 8/4/2025 giữa cô và quản lý của Park Na Rae đã tiết lộ rằng, cô không phải là bác sĩ có giấy phép hành nghề.

Dispatch chỉ ra rằng, một trong những loại thuốc được kê đơn được dán nhãn là thuốc ngủ. Tuy nhiên, Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm đã phân loại loại thuốc cụ thể này là thuốc hướng thần, vì vậy, trên thực tế, thuốc của Park Na Rae thực chất là thuốc chống trầm cảm.

Dispatch đã xác định được danh tính dì của Park Na Rae, tên gọi là Lee, và trang Instagram của cô ghi cô là giáo sư tại Viện Y học Cổ truyền Mông Cổ, tuy nhiên, cô không phải là bác sĩ. Giấy đăng ký kinh doanh của cô cũng liệt kê các hoạt động như sản xuất mỹ phẩm, du lịch y tế và mua sắm trực tuyến, nhưng không đề cập đến việc cung cấp thuốc.

Vậy mà Park Na Rae lại nhờ dì Lee đến thăm nhà khi cô ấy đi vắng. Dispatch đã chia sẻ một bức ảnh chụp chiếc xe tải của Park Na Rae, khi cô ấy đi công tác, và có thể nhìn thấy đường truyền dịch qua tấm rèm phía sau ghế trước. Tuy nhiên, đây không phải là lần duy nhất điều này xảy ra. Khi Park Na Rae trở về sau chuyến quay phim ở nước ngoài vào tháng 11/2023, cô đã gọi dì Lee đến đón tại sân bay. Trên đường đến tòa nhà MBC, cô lại được truyền dịch. Nhưng vấn đề nằm ở việc xử lý dịch truyền đã qua sử dụng. Theo Luật Quản lý Chất thải, rác thải y tế phải được xử lý trong các thùng chứa chuyên dụng tại cơ sở y tế hoặc các đơn vị được chỉ định khác. Nếu rác thải y tế được xử lý trong túi đựng rác thải thông thường, người vi phạm có thể bị phạt tới hai năm tù giam.

Cuối cùng, Dispatch đã bác bỏ lời khẳng định có thể có từ phía Park Na Rae rằng, đây là một dịch vụ y tế hợp pháp được bệnh nhân thường xuyên sử dụng. Tuy nhiên, Dispatch tỏ ra thận trọng về những cách Park Na Rae gọi dì Lee khi sử dụng dịch vụ truyền dịch của mình. Dispatch tin rằng, họ đã bác bỏ mọi lời bào chữa mà Park Na Rae và đại diện của cô đưa ra trong các bài "phản pháo". Phía Park Na Rae vẫn chưa phản hồi bài viết của Dispatch.