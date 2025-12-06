Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

TXT tiếp chuỗi thành tích 'đáng nể' với 'Good Boy Gone Bad'

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Good Boy Gone Bad' của TXT trở thành bài hát thứ bảy của họ đạt 200 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify.

TOMORROW X TOGETHER (TXT) đã thêm một cột mốc quan trọng nữa vào kỷ lục phát trực tuyến toàn cầu của mình.

Theo Big Hit Music, bản hit Good Boy Gone Bad của nhóm đã chính thức vượt qua 200 triệu lượt nghe trên Spotify vào ngày 4/12. Đây là bài hát thứ bảy của TXT đạt mốc 200 triệu lượt nghe trên nền tảng này.

Được phát hành vào năm 2022 với tư cách là ca khúc chủ đề của mini-album thứ tư minisode 2: Thursday's Child, bài hát là một bản Hip-Hop hardcore khắc họa những cảm xúc u ám của một chàng trai sa ngã sau khi chia tay. Bài hát đã trở thành một bản hit lớn, đặc biệt được yêu thích bởi thế hệ người nghe Gen Z.

Bản thân album đã thành công vang dội. Không chỉ tất cả các thành viên đều tham gia sản xuất, mà album còn ra mắt ở vị trí thứ tư trên Billboard 200 và trụ vững trên bảng xếp hạng trong 14 tuần. Album thậm chí còn được chọn vào danh sách "50 Album hay nhất năm 2022: Lựa chọn của nhân viên" của Billboard.

Với thành tích mới nhất này, TXT hiện có tổng cộng 17 bài hát đạt hơn 100 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify, bao gồm cả siêu hit 0X1=LOVESONG, với hơn 300 triệu lượt phát.

Thu Hiền
#Thành tích phát trực tuyến của TXT #Bản hit 'Good Boy Gone Bad' #Kỷ lục Spotify của nhóm #Thành công của mini-album 'minisode 2: Thursday's Child' #Chủ đề âm nhạc Gen Z #Thành tích Billboard 200 của TXT #Các bài hát đạt hơn 100 triệu lượt nghe #Phản ánh cảm xúc trong âm nhạc hardcore #Sự nổi bật của TXT trên nền tảng Spotify

Xem thêm

Cùng chuyên mục