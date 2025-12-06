TXT tiếp chuỗi thành tích 'đáng nể' với 'Good Boy Gone Bad'

TOMORROW X TOGETHER (TXT) đã thêm một cột mốc quan trọng nữa vào kỷ lục phát trực tuyến toàn cầu của mình.

Theo Big Hit Music, bản hit Good Boy Gone Bad của nhóm đã chính thức vượt qua 200 triệu lượt nghe trên Spotify vào ngày 4/12. Đây là bài hát thứ bảy của TXT đạt mốc 200 triệu lượt nghe trên nền tảng này.

Được phát hành vào năm 2022 với tư cách là ca khúc chủ đề của mini-album thứ tư minisode 2: Thursday's Child, bài hát là một bản Hip-Hop hardcore khắc họa những cảm xúc u ám của một chàng trai sa ngã sau khi chia tay. Bài hát đã trở thành một bản hit lớn, đặc biệt được yêu thích bởi thế hệ người nghe Gen Z.

Bản thân album đã thành công vang dội. Không chỉ tất cả các thành viên đều tham gia sản xuất, mà album còn ra mắt ở vị trí thứ tư trên Billboard 200 và trụ vững trên bảng xếp hạng trong 14 tuần. Album thậm chí còn được chọn vào danh sách "50 Album hay nhất năm 2022: Lựa chọn của nhân viên" của Billboard.

Với thành tích mới nhất này, TXT hiện có tổng cộng 17 bài hát đạt hơn 100 triệu lượt phát trực tuyến trên Spotify, bao gồm cả siêu hit 0X1=LOVESONG, với hơn 300 triệu lượt phát.