Hành vi ăn uống của một cựu nam chính ATV đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng

Hành vi ăn uống của một cựu nam chính ATV đã gây ra nhiều tranh cãi, khiến cư dân mạng chỉ biết thốt lên: 'Thần tượng thời thơ ấu của tôi đã tan vỡ'.

Doãn Thiên Chiếu nổi tiếng vào những năm 1990, với vai diễn Phương Thiên Hữu trong bộ phim truyền hình Tôi có hẹn với Cương Thi của ATV, trở thành ngôi sao hàng đầu tại ATV.

Sau khi quay phần 3 của Tôi có hẹn với Cương Thi, DoãnThiên Chiếu rời ATV để phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc Đại lục. Trong những năm gần đây, bên cạnh việc tham gia một số vai diễn thương mại, anh cũng tham gia diễn xuất trong một số bộ phim. Mặc dù vẫn hoạt động trong ngành giải trí, sự nghiệp diễn xuất của anh chỉ có những bước tiến khiêm tốn.

Gần đây, một cư dân mạng đã phát hiện ra Doãn Thiên Chiếu ở Quảng Đông và sau đó đăng video lên mạng xã hội, bất ngờ gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng.

Đoạn video được cư dân mạng chia sẻ cho thấy DoãnThiên Chiếu đang ăn tối cùng bạn bè. Anh đeo kính đặc trưng và mặc áo khoác xám, trông có vẻ rất vui vẻ.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng chỉ ra vóc dáng của DoãnThiên Chiếu hoàn toàn khác so với trước đây, cho rằng anh đã tăng cân rất nhiều theo năm tháng, đặc biệt là ở vùng má, và than thở rằng thần tượng trong quá khứ của họ đã già đi.

Điều gây tranh cãi nhất trong cộng đồng mạng là việc Doãn Thiên Chiếu dường như hoàn toàn không quan tâm, để ý đến thái độ của người khác trong khi ăn. Anh tỏ ra khá vui vẻ giữa bàn ăn đầy ắp thức ăn ngon, đầu tiên là chụp ảnh bằng điện thoại rồi mới bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Trong bữa ăn, khi Doãn Thiên Chiếu nếm thử món "ruột già chiên tỏi", có lẽ vì quá ngon, anh đã thốt lên: "Món ruột già chiên tỏi này dở tệ!", khiến cư dân mạng cho rằng, điều này quá cường điệu. Khi video tiếp tục được chia sẻ, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận, một số người nói rằng, thần tượng thời thơ ấu của họ đã tan vỡ, và chỉ trích DoãnThiên Chiếu vì không dùng đũa gắp thức ăn.

Một số cư dân mạng đùa rằng, thói quen ăn uống của Doãn Thiên Chiếu rất mất thẩm mỹ, ví anh như "quỷ đói đầu thai". Bất chấp những lời chỉ trích liên tục, hầu hết cư dân mạng đều ủng hộ Doãn Thiên Chiếu, cho rằng không cần phải cầu kỳ như vậy khi ăn uống cùng bạn bè, và tính cách dễ chịu của Doãn Thiên Chiếu vẫn có thể chấp nhận được.

Mặc dù Doãn Thiên Chiếu không thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng mọi động thái của anh vẫn thu hút sự chú ý. Những năm gần đây, anh thường xuyên biểu diễn tại các quán bar ở Đại lục, được cư dân mạng đặt cho biệt danh "nghệ sĩ bar". Một số cư dân mạng thậm chí còn tiết lộ rằng, Doãn Thiên Chiếu từng biểu diễn ở Quảng Đông với mức giá 50.000 nhân dân tệ (khoảng 186 triệu đồng) cho mỗi suất diễn, một mức giá tương đối thấp so với các ngôi sao Hồng Kông (Trung Quốc), thấp hơn đáng kể so với mức giá của những người nổi tiếng khác ở Hồng Kông.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng, kiếm được 50.000 nhân dân tệ một đêm không phải là một khoản tiền nhỏ, vượt xa thu nhập của hầu hết người lao động. Dù chỉ hai lần một tháng, thu nhập hằng năm vẫn là một con số đáng kể.

Nói về Doãn Thiên Chiếu, việc anh rời ATV phần lớn là do Vương Tú Lâm cáo buộc anh xâm hại tình dục. Trong quá trình quay Tôi có hẹn với Cương Thi 3, Vương Tú Lâm đã tố cáo Doãn Thiên Chiếu xâm hại tình dục cô. Doãn Thiên Chiếu trực tiếp phủ nhận cáo buộc của Vương Tú Lâm và tuyên bố sẵn sàng đối chất trực tiếp với cô. Anh thậm chí còn tuyên thệ ngay tại chỗ để chứng minh mình vô tội và trực tiếp cáo buộc người phụ nữ này âm mưu hãm hại anh để nâng cao danh tiếng.

Sau đó, Vương Tú Lâm đã trình báo sự việc với cảnh sát, nhưng không có cáo buộc nào được đưa ra. Sau đó, DoãnThiên Chiếu chính thức rời ATV và đến Trung Quốc Đại lục để phát triển sự nghiệp.

Có một thời điểm, sự nghiệp của Doãn Thiên Chiếu xuống dốc, vợ anh được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, còn bản thân thì bị viêm khớp dạng thấp, khiến anh mất thu nhập một thời gian. Sau đó, khi tình trạng của vợ anh khá hơn, Doãn Thiên Chiếu dần dần quay lại làm việc.

Hiện tại, Doãn Thiên Chiếu đang có một cuộc sống thoải mái hơn, tận hưởng cuộc sống khi không phải quay phim.