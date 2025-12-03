BABYMONSTER đạt 'cột mốc' 15 video vượt quá 100 triệu lượt xem với ‘PSYCHO’

YG Entertainment thông báo vào ngày 3/12 rằng MV trong mini album thứ hai của nhóm PSYCHO đã vượt mốc 100 triệu lượt xem vào khoảng 11h30 (giờ Hàn Quốc). Thành tích này đạt được khoảng 14 ngày, sau khi phát hành vào ngày 19/11, gần như ngang bằng với tốc độ của ca khúc chủ đề WE GO UP, đạt được cột mốc này trong khoảng 13 ngày, nhanh nhất đối với bất kỳ bản phát hành K-pop nào trong năm nay.

Ngay từ đầu, MV PSYCHO đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Video được xem nhiều nhất trong 24 giờ" của YouTube ngay khi phát hành và giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Video âm nhạc thịnh hành toàn cầu trong ba ngày liên tiếp, phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ trên toàn cầu.

Video được khen ngợi vì ý tưởng, hướng đi điện ảnh và bầu không khí mơ màng, xóa nhòa ranh giới giữa thực tế và tưởng tượng. Người hâm mộ đặc biệt chú ý đến những màn trình diễn táo bạo và đầy cảm xúc của các thành viên, ca ngợi khả năng làm chủ mọi concept của họ.

Với thành tích này, BABYMONSTER hiện sở hữu 15 video vượt mốc 100 triệu lượt xem, bao gồm cả các MV chính thức và các video biểu diễn chất lượng cao do YG sản xuất. Kênh YouTube chính thức của nhóm đã vượt mốc 6,5 tỷ lượt xem và 10,7 triệu người đăng ký, củng cố thêm vị thế "nữ hoàng YouTube" đang lên của họ.

Nhóm cũng đã xuất hiện lần đầu tại lễ trao giải MAMA Awards 2025 vào ngày 28/11, biểu diễn WE GO UP, DRIP và các bản cover unit của What It Sounds Like và Golden. Giọng hát live mạnh mẽ cùng phong thái trình diễn ấn tượng trên sân khấu đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Với sự khen ngợi ngày càng tăng trên toàn cầu, các màn trình diễn đã chiếm giữ vị trí số 1 và số 2 về tổng lượt xem trong số tất cả các nghệ sĩ tham gia, tiếp tục đà tăng trưởng của BABYMONSTER.