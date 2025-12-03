Dàn 'mỹ nhân' quốc tế 'Miss Charm 2025' thích thú với ẩm thực Việt Nam, 'bắt trend' gen Z ‘Em là con gái miền Tây’

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Sau loạt hoạt động khởi tranh tại TP. HCM, 36 thí sinh 'Miss Charm 2025' hào hứng di chuyển về TP. Cần Thơ, tham gia các hoạt động khám phá và trải nghiệm văn hóa đậm chất miền Tây.

Mở đầu hành trình khám phá vùng đất Tây Đô, các người đẹp quốc tế hào hứng hóa thân thành thôn nữ, hòa mình vào không gian miệt vườn mộc mạc. Dàn "mỹ nhân" có cơ hội tham quan, thưởng thức các món đặc sản địa phương. Những khoảnh khắc các cô gái say sưa đổ bánh xèo dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân cũng khiến người hâm mộ, khách tham quan tại nơi đây thích thú.

toan3258.jpg

Để thuận tiện cho những hoạt động ngoài trời mang đậm bản sắc vùng miền, các đại diện tại cuộc thi năm nay không ngần ngại diện trang phục bà ba, đeo khăn rằn, tạo nên hình ảnh thôn nữ miền Tây duyên dáng. Khoác lên mình bộ trang phục truyền thống của phụ nữ Nam Bộ, nhiều người đẹp bày tỏ sự thích thú và nhanh chóng “bắt trend” Em là con gái miền Tây cùng ê kíp.

toan3195.jpg

Bên cạnh đó, dàn người đẹp còn thể hiện khả năng hòa nhập nhanh chóng khi liên tục chia sẻ hình ảnh thưởng thức nhiều món đặc sản miền Tây và thực hành những câu tiếng Việt vừa học được. Nhiều thí sinh còn chủ động lựa chọn sound âm thanh Việt Nam để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, tạo nên những khoảnh khắc thân thiện và gần gũi.

toan3276.jpg

Các người đẹp bày tỏ sự thích thú trước những hoạt động trải nghiệm độc đáo mà nước chủ nhà Việt Nam chuẩn bị dành cho họ. Những hoạt động trải nghiệm này không chỉ là dịp để các thí sinh kết nối với nhau mà còn tạo nên những kỷ niệm đẹp trong hành trình chinh phục vương miện tại cuộc thi Miss Charm 2025.

toan3658.jpg

Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng các thí sinh Miss Charm 2025 trong hoạt động trải nghiệm văn hoá – du lịch miền Tây, Mai Ngô cho biết, cô gần như “nhập vai” hướng dẫn viên du lịch trong ngày trải nghiệm.

toan3099.jpg

Mai Ngô bày tỏ, không cảm thấy áp lực, trái lại khá hào hứng với vai trò “hướng dẫn viên”, cùng dàn "mỹ nhân" tại mùa thi năm nay khám phá nhiều trải nghiệm thú vị. Cô cho biết: “Ai cần tôi giúp thì tôi giúp. Ai muốn tôi giới thiệu điều gì thì tôi sẵn sàng. Tôi cảm giác hôm nay không còn là một cuộc thi nữa, mà là hoạt động để kết nối các thí sinh. Mọi người làm quen, hiểu nhau hơn".

Bình Nguyễn
#Cuộc thi Miss Charm 2025 #Miss Charm 2025 #Miss Charm Mai Ngô #Á hậu Mai Ngô #Mai Ngô #Tây Nam Bộ #văn hóa miền Tây #bắt trend

