'Ngôi sao xứ Đài' Lâm Bách Hoành 'lột xác' gai góc trong phim mới, 'Zootopia 2' xác lập loạt kỷ lục 'vô tiền khoán hậu'

SVO - Phòng vé Việt đang nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của hàng loạt dự án 'khủng'. Từ 'ngôi sao' phòng vé đến thương hiệu 'triệu đô' làm cho phòng vé sôi động trở lại dịp lễ hội cuối năm 2025.

"Ngôi sao" Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà đến Việt Nam

Lâm Bách Hoành là "ngôi sao" thủ vai Mao Mao bên cạnh Hứa Quang Hán trong Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà. Anh sẽ tới Việt Nam để dự sự kiện ra mắt phim hành động mới mang tên 96 phút sinh tử.

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội lập tức “dậy sóng”. Nhiều khán giả bày tỏ sự phấn khích, mong muốn gặp gỡ trực tiếp Lâm Bách Hoành. Anh là gương mặt đang được yêu thích mạnh mẽ nhờ hình tượng duyên dáng và gần gũi trong nhiều bộ phim từng "gây bão" phòng vé.

Trong năm 2025, Lâm Bách Hoành đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với 96 phút sinh tử. Lần này, anh thử sức với một vai diễn mới đầy thử thách, mang yếu tố hành động gay cấn. Nam diễn viên vào vai chuyên gia xử lý bom mìn Tống Khang Nhân cùng mẹ và vợ chưa cưới mắc kẹt trên một chuyến tàu cao tốc sinh tử, nơi đang ẩn chứa một quả bom hẹn giờ.

Chỉ có chưa đầy 96 phút hành động, Tống Khang Nhân còn bị kẻ chủ mưu dồn ép phải tiết lộ sự thật về thảm kịch 3 năm trước. Đó là việc quả bom phát nổ trong tòa nhà trung tâm mua sắm khiến nhiều người mất mạng, và cũng là thất bại trong sự nghiệp khiến Tống Khang Nhân ám ảnh mãi về sau.

Ngoài Lâm Bách Hoành, bạn diễn của anh là tài tử Lý Lý Nhân cùng đạo diễn Hồng Tử Huyên và ê kíp sản xuất cũng cùng đến TP. HCM quảng bá phim. Trước đó, phim đã mở màn Liên hoan phim Đài Bắc vào tháng 6.

Đồng thời phim cũng góp mặt trong hạng mục tranh giải tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN). Sau khi lần lượt được phát hành tại Singapore, Malaysia và Hồng Kông, dự án cuối cùng cũng chính thức “cập bến” Việt Nam.

Zootopia 2 trở thành 'bom tấn' càn quét phòng vé

Không nằm ngoài dự đoán, màn ra mắt của thương hiệu Zootopia 2 đã khiến màn ảnh rộng toàn cầu "rung chuyển". Dù là thị trường nội địa hay quốc tế, dự án hoạt hình kết năm 2025 của Disney vẫn lập nên nhiều thành tích doanh thu choáng ngợp.

Chỉ trong 5 ngày đầu công chiếu, Zootopia 2 đã thu về 156 triệu đô la tại riêng thị trường Bắc Mỹ, trở thành phim có doanh thu tuần Lễ Tạ ơn cao thứ nhì mọi thời đại (sau Moana 2).

Còn trên phương diện toàn cầu, phim chính thức thiết lập kỷ lục doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại thể loại hoạt hình với con số ấn tượng 556 triệu đô la và đứng thứ 4 trong lịch sử điện ảnh nói chung. Đồng thời, đây còn là phim ra mắt sau dịch COVID-19 có doanh thu mở màn cao nhất, đánh bại cả Avatar: The way of water.

Tại thị trường Trung Quốc, Zootopia 2 đã làm nên điều không tưởng khi phá vỡ nhiều kỷ lục. Trong 1 ngày chiếu, bộ phim đã thu về con số 104 triệu đô la vượt qua thành tích của Avengers: Endgame để chiếm ngôi vương doanh thu cao nhất trong vòng 24 giờ của một dự án quốc tế.

Trong năm 2025 này, bộ phim cũng là một trong hai phim hoạt hình hiếm hoi có doanh thu trong 1 ngày vượt mốc 100 triệu USD. Con số 272 triệu đô la là con số mở màn của bộ phim tại xứ tỷ dân, chiếm 68% tổng doanh thu quốc tế, cho thấy tiềm năng lớn như thường lệ của thị trường hàng đầu châu Á này.

Tương tự, Zootopia 2 cũng thống trị phòng vé Việt Nam trong dịp cuối tuần đầu công chiếu, nhanh chóng chiếm vị trí số 1 ngay buổi fan screening đặc biệt và thu về con số hơn 40 tỷ đồng.

Nhờ đó, cặp đôi Thỏ và Cáo đã thiết lập vô vàn kỷ lục phòng vé ấn tượng: Trở thành dự án Hollywood có doanh thu mở màn cao nhất 2025, phim Disney - Pixar có doanh thu tuần mở màn cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Với con số ấn tượng này, việc Zootopia 2 giúp Disney có dự án trăm tỷ đầu tiên trong năm nay là điều nằm trong tầm tay.