Ahn Bo Hyun và Lee Joo Bin nhìn nhau 'cực tình' khiến người hâm mộ phấn khích

Tuệ Nghi
SVO - Ahn Bo Hyun và Lee Joo Bin khiến trái tim khán giả 'tan chảy', với câu chuyện tình ngọt ngào mùa Xuân trong 'Spring Fever', bộ phim hài lãng mạn đầu tiên của năm mới 2026.

Dựa theo cuốn tiểu thuyết mạng cùng tên, Spring Fever xoay quanh Yun Bom (Lee Joo Bin), một cô gái sau khi trải qua những biến cố tình cảm ở Seoul đã chuyển đến thị trấn nhỏ Sinsu để bắt đầu lại cuộc sống, với tư cách là một giáo viên trao đổi. Ban đầu, cô lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ, nhưng dần dần mở lòng sau khi gặp Seon Jae Gyu (Ahn Bo Hyun). Seon Jae Gyu là một nhân vật chủ chốt, người gây náo loạn cả làng bằng những trò hề kỳ quặc của mình. Anh ta cũng là CEO của JK Power Energy và là chú của Seon Han Gyeol, một học sinh trường Trung học Sinsu. Mặc dù có vóc dáng to lớn và ấn tượng ban đầu thô ráp, Jae Gyu lại là một người tràn đầy sức hút bất ngờ, sự tận tụy không lay chuyển và sự quan tâm sâu sắc đến người khác.

Spring Fever, một cụm từ ám chỉ sự mệt mỏi của mùa Xuân, được phản ánh qua lời kể của Yoon Bom: "Mùa Xuân luôn giống như một cơn sốt kéo dài đối với tôi cho đến khi tôi gặp người đàn ông này". Lời kể của cô truyền tải ý nghĩa đằng sau nhan đề và gợi ý về sự phấn khích được tạo ra bởi hai nhân vật tương phản. Những ánh mắt tò mò của Yoon Bom và Seon Jae Gyu dành cho nhau đã làm dấy lên kỳ vọng về một mối tình lãng mạn nồng nàn hứa hẹn sẽ mang đến hơi ấm cho những trái tim băng giá. Ngay cả trong một đoạn clip ngắn, Ahn Bo Hyun và Lee Joo Bin đã thể hiện "phản ứng hóa học" trên màn ảnh và khiến khán giả khi xem phải rung động.

Bộ phim sẽ ra mắt vào thứ Hai, ngày 5/1/2026 và tạo tiếng vang lớn ngay cả trước khi công chiếu, không chỉ bởi sự tái hợp của hai diễn viên gạo cội Ahn Bo Hyun và Lee Joo Bin, mà còn bởi vì phim được đạo diễn bởi Park Won Gook, người trước đây đã chỉ đạo Marry My Husband, bộ phim truyền hình thứ Hai - thứ Ba có tỷ suất người xem cao nhất từ trước đến nay của tvN.

Ahn Bo Hyun và Lee Joo Bin đã thể hiện sự kết hợp hình ảnh hoàn hảo ngay cả trong đoạn clip ngắn, khiến người xem rơi vào 'báo động hồi hộp'. Với đội ngũ sản xuất và dàn diễn viên đáng tin cậy, sự mong đợi dành cho tập phim sắp tới của Spring Fever đang ngày càng tăng cao.

Tuệ Nghi
