'Zootopia 2' của Disney nhận về 'cơn mưa lời khen', 'Thị đế BaekSang' Yoo Jae Myung trở lại với phim độc lạ

SVO - Ba tác phẩm mới ra rạp Việt theo các thể loại khác biệt đang thu hút sự quan tâm của khản giả. Disney 'bùng nổ' lời khen với 'Zootopia 2', còn 'Phiên chợ của quỷ' lại gây tò mò bởi đề tài độc lạ. Riêng 'Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện' lại đầy 'cú twist'.

Hành trình “tình cảm” ấn tượng của Nick và Judy

Zootopia 2 có tên Việt là Phi vụ động trời 2 nhận "cơn mưa lời khen" từ khán giả Việt Nam lẫn quốc tế. Tựa phim được khẳng định là siêu phẩm hoạt hình nổi bật của năm 2025. Thành phố Zootopia giờ đây mở rộng thêm nhiều khu vực mới, mang đến tông màu và thiết kế hoàn toàn khác biệt, đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Về mặt kỹ thuật và đồ hoạ, Zootopia 2 tiếp tục là một “bữa tiệc thị giác” đúng nghĩa và không thua kém phần 1. Thậm chí, đội ngũ Disney animation đã đẩy chất lượng hoạt hình lên một tầm cao mới với lông thú mềm mại chân thực đến từng sợi, ánh sáng tương tác với môi trường sống động và những phân đoạn hành động, truy đuổi qua khắp các khu vực quanh Zootopia được dàn dựng cực kỳ mãn nhãn.

Cốt truyện của Zootopia 2 những tưởng sẽ dễ đoán, đã được “phơi bày” hết thông qua các đoạn trailer. Thế nhưng, Disney đã “đánh lừa” khán giả hoàn hảo thông qua những tình tiết bí ẩn, được khai mở dần dần trong quá trình khám phá những ngõ ngách mới của thành phố.

Việc Gary - nhân vật bò sát đầu tiên trong suốt 100 năm đột ngột xuất hiện và hòa nhập vào xã hội Zootopia chính là chìa khóa mở ra hàng loạt những khúc mắc không phải ai cũng đoán được.

Thông qua đó, Zootopia 2 khéo léo lồng ghép nhiều vấn đề xã hội đương đại mà không hề khô khan, thậm chí còn “cày nát” cảm xúc người xem bằng những đoạn cao trào nghẹt thở xen lẫn tiếng cười nghiêng ngả, không một giây nào là nhàm chán.

Điều khiến khán giả “rần rần” chính là cách phim xử lý mối quan hệ giữa Nick Wilde và Judy Hopps. Nếu phần 1 chỉ dừng ở mức “mập mờ” thì phần 2 đã mọi thứ lên một tầm cao mới. Tình cảm của cặp Cáo Thỏ được xây dựng tinh tế, chân thật qua chính nhiệm vụ mà họ phải đảm nhận.

Thêm vào đó, "cơn sốt" từ thương hiệu Zootopia cùng bộ đôi Nick và Judy sẽ giúp phần này có cơ hội chạm mốc doanh thu trăm tỷ tại Việt Nam. Đây cũng là phim Hollywood đầu tiên làm được điều này trong năm 2025, khi thị trường vốn bị “áp đảo” bởi phim Việt.

Đề tài độc lạ từ Phiên chợ của quỷ

Nhờ câu chuyện đa dạng nhưng liên kết chặt chẽ, yếu tố kinh dị chất lượng cùng với "dàn sao" tên tuổi, Phiên chợ của quỷ không chỉ làm người xem ám ảnh, mà còn đưa họ đi từ bất ngờ này sang ngạc nhiên khác.

Đây là dự án điện ảnh hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Do đạo diễn Hong Won Ki cầm trịch, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên thực lực gồm Yoo Jae Myung, Moon Chae Won, Hứa Vĩ Văn, Đinh Y Nhung, Ngọc Xuân…

Những tưởng sẽ chỉ khai thác phiên chợ độc lạ buôn bán linh hồn giống như tiêu đề, thế nhưng, phim sớm gây bất ngờ khi lần lượt giới thiệu 5 mẩu chuyện rùng rợn, thông qua góc nhìn của 5 nhân vật chính khác nhau.

Sử dụng thể loại hợp tuyển - tập hợp nhiều phim ngắn có cốt truyện hoàn chỉnh, phim khiến khán giả luôn cảm thấy tò mò xen lẫn thích thú xuyên suốt 90 phút thời lượng.

Dù sở hữu nội dung tách biệt, cả 5 mẩu chuyện trên đều xoay quanh loạt nghi thức triệu hồi, tà thuật châu Á vừa gần gũi, vừa mới mẻ. Đạo diễn Hong Won Ki đã cài cắm vào từng phần phim những tình tiết tuy nhỏ, xuất hiện thoáng qua nhưng đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Lúc xâu chuỗi lại, chúng trở thành sợi chỉ vô hình gắn kết 5 mẩu chuyện tưởng chừng rời rạc, làm người xem phải vỡ òa.

Chẳng cần lạm dụng thủ pháp hù dọa thót tim hay tiếng động chói tai, Phiên chợ của quỷ vẫn đủ sức thuyết phục cộng đồng fan kinh dị khi xây dựng tốt bầu không khí tù túng, quỷ dị từ bối cảnh tới thiết kế âm thanh.

Tái ngộ màn ảnh lớn sau 7 năm vắng bóng, “nàng Juliet” Moon Chae Won tiếp tục khẳng định đẳng cấp qua màn hóa thân thành cô nhân viên công sở luôn bị chuyện dao kéo, trùng tu nhan sắc ám ảnh. Tài tử gạo cội thắng giải BaekSang Yoo Jae Myung ghi điểm bằng nhân vật cảnh sát Dong Sik bộc trực, giỏi nghiệp vụ nhưng hám danh.

Dẫu có thời lượng lên hình ít hơn, các diễn viên Việt Nam vẫn cho thấy lực diễn chẳng hề kém cạnh, nhất là Ngọc Xuân. Cô đảm nhận nữ sinh viên Thảo thích đua đòi. Đặc biệt, tuyến truyện của cô khá nặng về độ ám ảnh.

"Bữa tiệc thị giác" đầy lôi cuốn

Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện tiếp tục phát huy thế mạnh nhịp phim nhanh, cắt dựng dồn dập và những "cú lật mặt" liên tục.

Lần này, Tứ Kỵ Sĩ (The four horsemen) không còn độc diễn. Họ buộc phải đối mặt với bài toán khó nhằn mang tên "khoảng cách thế hệ" khi buộc phải hợp tác với nhóm ảo thuật gia gen Z.

Đạo diễn Ruben Fleischer đã xây dựng một kịch bản lớp lang nơi các giá trị cũ không bị lu mờ mà trở thành nền tảng để các chiêu trò hiện đại tỏa sáng. Khán giả sẽ được chứng kiến một Tứ Kỵ Sĩ trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn, song hành cùng một thế hệ trẻ nhiệt huyết nhưng cũng đầy rắc rối.

Điểm sáng rực rỡ nhất nằm ở phe phản diện. Rosamund Pike đã có màn chào sân trở lại xuất sắc trong vai Veronika. Không cần la hét hay dùng vũ lực, Veronika thao túng Tứ Kỵ Sĩ bằng những đòn tâm lý đầy khéo léo.

Nếu như hai phần trước tập trung vào các màn trình diễn sân khấu hoành tráng, thì phần 3 đi sâu vào các mánh khóe đường phố và cận cảnh. Phim chiêu đãi người xem bằng những cú máy quay liền mạch dài hơi, phô diễn năng lực của các ảo thuật gia khiến khán giả không thể rời mắt.

Dù vẫn giữ công thức quen thuộc, Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện biết cách làm mới mình bằng việc nâng cấp độ khó của các trò lừa và chiều sâu của nhân vật. Kết phim để lại một dư âm mạnh mẽ, gợi mở về một "Hội Thiên Nhãn" rộng lớn hơn.

Phim còn khéo léo lồng ghép những thông điệp thời đại về ranh giới mong manh giữa sự thật và góc nhìn. Trong kỷ nguyên AI phát triển, khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật, đừng tin vào những gì bạn thấy, hãy tin vào những gì bạn cảm nhận.