Sau khi công khai chuyện tình cảm, ‘nữ hoàng phim xưa’ Quỳnh Lam gợi cảm sánh đôi cùng tình trẻ

Văn Sơn
SVO - Trong buổi ra mắt phim 'Phòng trọ ma bầu' mới đây, dàn diễn viên đa thế hệ xuất hiện với diện mạo vô cùng nổi bật và cuốn hút.

Bộ đôi nam chính Huỳnh Phương và Nguyễn Anh Tú “đốn tim” khán giả bởi phong thái bảnh bao, chỉn chu, khác hẳn hình ảnh "lầy lội" trong phim. Đảm nhận vai chính điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp, Huỳnh Phương không giấu được hồi hộp xen lẫn tự hào: “Đây là dự án Phương rất hạnh phúc khi được tham gia cùng các anh chị đồng nghiệp lâu năm”.

p1798.jpg

Bên cạnh đó, Nguyễn Anh Tú cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi dự án sắp chính thức đến với khán giả. Trong khi đó, tài tử Lý Hùng "gây sốt" thảm đỏ với vẻ điển trai, lịch lãm ở tuổi 56. Nhan sắc không tuổi cùng thần thái cuốn hút giúp màn tái xuất điện ảnh sau nhiều năm của anh trở thành điểm nhấn lớn nhất sự kiện.

p1936.jpg

Là dự án trở lại điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng, Lý Hùng chia sẻ chân thành: “Vai diễn của Lý Hùng cùng NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam góp một phần quan trọng trong nội dung phim. Khán giả khi xem phim sẽ cảm động với tình mẫu tử”.

p1947.jpg

NSƯT Kim Tuyến khiến khán giả ngỡ ngàng với nhan sắc như Hoa hậu khi xuất hiện tại buổi công chiếu. “Nữ hoàng phim xưa” Quỳnh Lam gây chú ý trong trang phục gợi cảm cùng tình trẻ kém tuổi hậu công khai. Các diễn viên khác như Cát Phượng, Phương Lan, Hứa Minh Đạt, Quyên Qui, Mộc Giàu… cũng tiếp thêm sức nóng cho thảm đỏ bởi màn trở lại điện ảnh đáng mong đợi.

p1250.jpg

Đạo diễn Nguỵ Minh Khang không giấu được sự xúc động khi chia sẻ về hành trình hoàn thiện phim. Anh cũng bày tỏ sự cảm kích dành cho dàn diễn viên mà anh tin tưởng lựa chọn.

p1234.jpg

Ngoài ra, bộ đôi NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam cũng hào hứng với vai diễn điện ảnh trong Phòng trọ ma bầu. Bên dưới "lớp vỏ" hài - kinh dị, bộ phim khai thác câu chuyện “phòng trọ có ma” và những bí mật xoay quanh các vấn đề nhức nhối của xã hội Việt Nam. Yếu tố bất ngờ được cài cắm xuyên suốt, hứa hẹn mang đến nhiều "cú twist” khiến khán giả không thể rời mắt.

Văn Sơn
#Lý Hùng #Quỳnh Lam #Huỳnh Phương #Nguyễn Anh Tú #Cát Phượng #Phương Lan #Hứa Minh Đạt

