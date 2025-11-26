NSƯT Hoa Thuý không ngại làm xấu mình với thử nghiệm táo bạo trong 'Ngõ nữ quyền'

Ngay từ khi mới ấp ủ, phim Ngõ nữ quyền đã tạo được sự quan tâm lớn của khán giả, khi khai thác đề tài xoá bỏ định kiến giới và kêu gọi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Câu chuyện xoay quanh một nhóm bạn gồm 3 người phụ nữ có tên Độc Lập, Tự Do và Hạnh Phúc, với những hoàn cảnh và số phận khác nhau. Trong một sự tình cờ, họ vô tình trở lại tuổi thanh xuân và có cơ hội làm lại cuộc đời. Những người phụ nữ sẽ thay đổi những lựa chọn trên hành trình cũ để có cuộc đời mới, hay sẽ trở lại là chính mình của hiện tại, khiến cho không ít người tò mò. Sự tương phản giữa 3 người phụ nữ tạo thành lớp hài vừa tinh tế, vừa sâu, khiến khán giả thấy một phần chính mình trong đó.

Dàn diễn viên đình đám trong dự án đầu tay của đạo diễn Quốc Toàn.

Trái với hình dung về những tác phẩm nặng nề, bộ phim của đạo diễn, diễn viên Quốc Toàn chọn cách kể chuyện qua tiếng cười dí dỏm, gần gũi như chính cái “ngõ” mà tên phim gợi ra. Không bi lụy, không gồng mình với khẩu hiệu, tác phẩm này dùng giọng điệu đời thường để nói về những vấn đề không hề nhỏ: Định kiến giới, bạo lực tinh thần, sự chịu đựng âm thầm và khát vọng được tự do, được sống là chính mình.

Quốc Toàn mang thế mạnh võ thuật của mình vào phim.

Điểm nhấn gây tò mò của dự án nằm ở nhân vật cô giáo Yến, do nhà văn Tina Yuan đảm nhiệm. Vốn quen với hình ảnh một cây bút, nay cô bước vào vai một phụ nữ nghiêm khắc, tận tâm, thương học trò đến mức bị hiểu lầm và bắt nạt bởi chính môi trường mà cô muốn cống hiến. Đây không chỉ là một hình tượng trong phim, đó còn là câu chuyện của không ít giáo viên, phụ nữ làm nghề chăm sóc và giáo dục, những người thường bị đối xử bất công bởi những kỳ vọng vô lý của xã hội.

Sự xuất hiện của các nhân vật thuộc các lĩnh vực khác nhau như NSƯT Cao Nguyệt Hằng, NSƯT Hoa Thúy, hoạ sĩ - diễn viên Quế Chi, influencer Hoa July, nghệ sĩ múa Huyền Anh, diễn viên Thiên Ngân, Bảo Châu, Nhật Minh cùng Viện trưởng viện Khoa học Giáo dục và Môi trường Nguyễn Văn Khương… tạo nên bức tranh đa thanh sắc, nơi mỗi người một màu nhưng cùng hướng về một thông điệp chung: Tôn vinh vẻ đẹp và sức bền của phụ nữ Việt. Với NSƯT Nguyệt Hằng thì đây là một lần 'mạo hiểm thú vị', khi cô được tham gia dự án thử nghiệm của học trò. Cô cho biết, điện ảnh nước nhà cần lắm những nhân tố trẻ dám nghĩ, dám thực hiện những ý tưởng độc đáo, khác lạ để tạo nên sự mới mẻ cho nghệ thuật.

Nghệ sĩ ưu tú Nguyệt Hằng hứng thú khi được tham gia thử nghiệm mới của học trò.

NSƯT Hoa Thuý không ngại làm xấu mình trên phim.

Điều thú vị là bộ phim không cố nói họ phải mạnh mẽ, mà chỉ rõ: Phụ nữ đã luôn mạnh mẽ, chỉ là đôi khi họ quên điều đó vì quá bận lòng với người khác. Đạo diễn Quốc Toàn chia sẻ rằng, anh muốn tạo ra một tác phẩm “có thể xem cùng gia đình”, bởi theo anh, nữ quyền không phải chuyện của riêng phụ nữ, mà là vấn đề của bất kỳ ai sống trong một cộng đồng: “Chúng tôi chọn hài vì hài là cách nhẹ nhàng nhất để chạm tới những điều nặng nề".