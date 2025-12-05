'Ông hoàng demo' của 'vũ trụ say hi' DC Tâm lần đầu thử sức viết nhạc phim, kết hợp cùng giọng ca JayKii

SVO - Lần đầu thử sức với nhạc phim, nhạc sĩ DC Tâm gây chú ý khi sáng tác ca khúc 'Hạnh phúc tồn tại nơi ta' cho bộ phim 'Người thừa kế không danh phận'.

Không chỉ quen thuộc qua các chương trình truyền hình, DC Tâm còn là tác giả đứng sau loạt "bản hit" như Thích thì đến, Níu duyên đều đạt trên 100 triệu lượt xem trên YouTube. Gần đây, ca khúc Sớm muộn thì từ Anh trai say hi cũng tiếp tục giúp tên tuổi DC Tâm "phủ sóng" mạnh mẽ.

Trước đó, anh từng tạo dấu ấn với hai ca khúc "viral" từ chương trình Em xinh say hi là Gã săn cá và Kim phút kim giờ từ Anh trai say hi. DC Tâm cho biết, anh chưa bao giờ mất quá một ngày để hoàn thiện một ca khúc. Dù tốc độ sáng tác nhanh, các tác phẩm của anh vẫn được đánh giá cao nhờ chiều sâu cảm xúc và cá tính âm nhạc riêng.

Dù sáng tác nhiều nhưng đây là lần đầu DC Tâm viết nhạc phim. Anh cho biết, cơ duyên đến với dự án bắt nguồn từ những phản hồi tích cực của khán giả dành cho các sáng tác trước, giúp tên tuổi anh được chú ý hơn và mở ra cơ hội thử sức ở thể loại mới. Đồng cảm với câu chuyện và chủ đề phim, DC Tâm nhanh chóng tìm thấy cảm hứng và hoàn thiện Hạnh phúc tồn tại nơi ta.

Trong lần hợp tác đầu tiên với DC Tâm, ca sĩ JayKii cho biết, anh đặc biệt ấn tượng với bản demo: “Nghe lời bài hát, mình càng nhớ gia đình, nhớ bố mẹ. Đây là một sáng tác rất hay và chạm đúng cảm xúc của mình”.

JayKii muốn truyền tải trọn vẹn tinh thần, sống chân thành để nhận về điều tốt đẹp. Khó khăn lớn nhất với anh không phải kỹ thuật, mà là đưa đầy đủ cảm xúc và thông điệp phim vào từng câu chữ.

Người thừa kế không danh phận có độ dài 80 tập. Khác với nhiều bộ phim gia đình quen thuộc, tác phẩm mở rộng sang những mối quan hệ đa tầng, được đẩy cao bằng loạt nút thắt kịch tính. Câu chuyện mang đậm sắc thái drama, xoay quanh nhân quả, tham vọng và những lựa chọn đầy đánh đổi của con người hiện đại.

Phim quy tụ dàn diễn viên trải dài nhiều thế hệ như NSƯT Kim Phương, Thân Thúy Hà, Ngọc Tưởng… đến các gương mặt trẻ như Trần Phong, Nguyễn Đình Mạnh, Bùi Xuân Hạnh.