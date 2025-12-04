Bí mật đằng sau tình bạn của Kate Winslet và Leonardo DiCaprio

SVO - Thỉnh thoảng, thế giới lại khám phá lại tình bạn trong sáng giữa Kate Winslet và Leonardo DiCaprio và lại một lần nữa yêu mến tình bạn này, khi hai 'ngôi sao' vẫn vô cùng thân thiết sau khi họ đóng vai cặp đôi Jack và Rose trong bộ phim 'Titanic' năm 1997.

Và mặc dù đã gần ba thập kỷ trôi qua kể từ lần đầu tiên cặp đôi này gặp nhau, họ vẫn luôn thân thiết như ngày nào. Leo thậm chí còn dắt Kate vào lễ đường trong đám cưới của cô với Edward Abel Smith, hay còn gọi là Ned Rocknroll vào năm 2012.

Kate Winslet và Leonardo DiCaprio tái hợp trên màn ảnh trong bộ phim 'Revolutionary Road' năm 2008.

Cũng chính là Kate ở bên Leo vào thời khắc anh ấy thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho phim "The Revenant". Và thực tế là Kate luôn ở bên Leo mỗi khi cô ấy đến LA và thoải mái đến mức mời những người khác qua đó ăn tối. Có lẽ, không có gì đáng ngạc nhiên khi xét đến việc họ luôn dành cho nhau nhiều lời khen ngợi trong các cuộc phỏng vấn, tìm kiếm nhau trên thảm đỏ và tại các lễ trao giải cũng như luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất cho nhau trong nhiều năm qua.

Trước đó, một đoạn video tổng hợp tình bạn của họ đã lan truyền trên mạng xã hội, bao gồm cả khoảnh khắc Leo hôn gió Kate từ khán giả khi cô nhận giải Quả cầu Vàng năm 2009, và Kate đã nói trong bài phát biểu của mình lúc đó: "Leo, em rất hạnh phúc khi được đứng đây và nói với anh rằng em yêu anh nhiều như thế nào trong suốt 13 năm qua. Em yêu anh bằng cả trái tim mình, em thực sự yêu anh".

Và vào năm 2016, Kate đã vỡ òa trong niềm tự hào khi Leo thống trị các giải thưởng trước khi giành được tượng vàng Oscar đầu tiên cho vai diễn trong The Revenant. Trong một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này, cô hào hứng thừa nhận: "Tôi đã quá tập trung vào Leo và việc anh ấy chiến thắng mọi thứ!".

Bất chấp việc một số người hâm mộ mong muốn hai người đến với nhau, Kate vẫn liên tục khẳng định giữa họ chưa bao giờ có bất kỳ sự hấp dẫn nào. Thực tế, ngay từ khi mới bắt đầu tình bạn vào năm 1998, Kate đã cười nhạo những lời đồn đoán rằng họ là một cặp trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Rolling Stone. Cô ấy đã nhắc lại điều này vào năm 2014, khi chia sẻ với Marie Claire: "Tôi nghĩ lý do tình bạn bền vững là vì chưa bao giờ có chuyện tình cảm nào cả. Thật đáng thất vọng khi nghe điều đó, bởi vì trong bộ phim truyền hình dài tập về chuyện tình Kate và Leo, chúng tôi đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và đã hôn nhau hàng triệu lần. Nhưng thực ra, chúng tôi chưa bao giờ làm vậy. Anh ấy luôn coi tôi như một chàng trai. Tôi chưa bao giờ thực sự là một cô gái nữ tính".

Và vào năm 2017, Kate nói về Leo: “May mắn thay chúng tôi chưa bao giờ thích nhau. Tôi biết điều đó thực sự khó chịu khi nghe nhưng có thể trêu chọc nhau, điều mà chúng tôi vẫn làm, điều đó thực sự tuyệt vời”.

Cô cũng đã thảo luận rất nhiều về bản chất tình bạn thân thiết của họ, nói về Titanic trong một cuộc phỏng vấn năm 2017: “Tôi đã kết thúc bộ phim với một trong những tình bạn tuyệt vời nhất trong đời, đó là Leo”. Chia sẻ thêm một số hiểu biết về cách họ dành thời gian bên nhau, Kate nói thêm với Glamour cùng năm đó: “Đôi khi chúng tôi trích dẫn lại những câu thoại kỳ lạ trong Titanic cho nhau nghe. Bởi vì chỉ chúng tôi mới có thể làm được, và chúng tôi thấy điều đó thực sự buồn cười”.

“Bạn thậm chí còn chẳng muốn biết cuộc trò chuyện cuối cùng của chúng tôi là gì, vì nó quá buồn cười và khiến tôi cười rất nhiều", Kate tiếp tục: “Chúng tôi tự hỏi nhau, ‘Anh có tưởng tượng được nếu thế giới thực sự biết những điều ngớ ngẩn mà chúng ta nói không?’ Tôi sẽ không nói cho anh biết chúng tôi thực sự nói về điều gì, nhưng đúng vậy, chúng tôi rất, rất thân thiết”.

Leo cũng dành những lời khen ngợi cho Kate, gọi cô là một trong những “người bạn thân thiết nhất” của anh trong một cuộc phỏng vấn năm 2010 với Esquire, nơi anh nói thêm: “Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau”.

Và vào năm 2021, Kate nói rằng, cô “không thể ngừng khóc” khi cuối cùng cũng được đoàn tụ với Leo sau ba năm xa cách vì đại dịch COVID-19. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Guardian, cô chia sẻ: “Tôi đã biết anh ấy nửa đời người rồi. Không phải là tôi đã ở New York hay anh ấy đã ở London, rồi mới có dịp ăn tối hay uống cà phê hàn huyên tâm sự. Chúng tôi chưa thể rời khỏi đất nước của mình. Giống như rất nhiều tình bạn trên thế giới, chúng tôi đã nhớ nhau vì COVID-19”, cô nói thêm: “Anh ấy là bạn tôi, một người bạn rất thân thiết. Chúng tôi gắn bó với nhau suốt đời”.