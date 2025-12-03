Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thần tượng huyền thoại của SM Entertainment 'thất sủng' đến mức khó tin

Thu Hiền
SVO - Taeyeon của Girls’ Generation đã trở lại với một sản phẩm mới, nhưng doanh số từ album mới nhất của cô đã khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Mặc dù từ lâu đã nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ solo thành công nhất của K-pop, nhưng dự án mới của cô lại không thể sánh được với màn trình diễn thương mại trước đó. Album tổng hợp Panorama: The Best of TAEYEON của Taeyeon mở màn với doanh số khoảng 39.000 bản trong ngày đầu tiên, giảm mạnh so với ngày ra mắt mạnh nhất của cô.

Doanh số kỷ lục trước đó của cô là gần 97.000 bản cho album Purpose, đánh dấu một khoảng cách đáng kể. Ngay cả album Letter to Myself trước đó của cô cũng vượt qua album mới, đạt hơn 47.000 bản trong ngày đầu tiên. Sự sụt giảm doanh số này đã gây 'sốc' cho cộng đồng mạng. Số liệu nghe nhạc trực tuyến gần đây của Taeyeon cũng thu hút sự chú ý. Ca khúc chủ đề Panorama đã xuất hiện trên Spotify với khoảng 170.000 lượt nghe trong ngày đầu tiên, một con số mà nhiều người không ngờ tới từ một nghệ sĩ kỳ cựu như cô. Con số này thu hút sự chú ý vì một số nhóm nhạc mới ra mắt solo và tân binh gần đây có lượt phát trực tuyến ngày đầu tiên cao hơn, làm gia tăng các cuộc tranh luận về nguyên nhân có thể gây ra sự sụt giảm này.

Người hâm mộ và cư dân mạng đang tranh luận liệu màn trình diễn này có phản ánh sự thay đổi thói quen nghe nhạc, sự hạn chế quảng bá, hay sự thay đổi trong quan tâm của công chúng. Một số người khác lại cho rằng album tổng hợp thường bán ít hơn bản phát hành phòng thu đầy đủ, mặc dù mức giảm này dường như vẫn lớn hơn dự đoán đối với một nghệ sĩ có danh tiếng như Taeyeon. Trong khi album này khiến một số người nghe lo ngại, nhiều người vẫn tin tưởng vào sức ảnh hưởng lâu dài của cô và đang chờ xem dự án sẽ hoạt động như thế nào trong những ngày tới.

Thu Hiền
#Suy giảm doanh số album K-Pop #Ảnh hưởng của thị trường âm nhạc trực tuyến #Thay đổi trong thói quen nghe nhạc #Hiệu ứng của quảng bá hạn chế #Sức ảnh hưởng của Taeyeon và Girls’ Generation

