Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Hot clip' về BLACKPINK đang lan truyền 'chóng mặt'

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Một đoạn clip lan truyền ghi lại cảnh đông đảo người hâm mộ rời khỏi buổi hòa nhạc của BLACKPINK trước khi kết thúc đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt.

BLACKPINK đang trong chuyến lưu diễn DEADLINE và chỉ còn lại một vài buổi diễn nữa. Vào ngày đầu tiên nhóm biểu diễn tại Singapore, một đoạn video đã lan truyền trên mạng khẳng định rằng, một làn sóng người hâm mộ khổng lồ trên khán đài đã bắt đầu rời khỏi buổi hòa nhạc trước khi chương trình kết thúc, ngay trước phần encore.

Trong phần bình luận, cư dân mạng cho rằng do các thành viên thiếu nỗ lực, nhiệt huyết, và đối với hầu hết mọi người, bản thân buổi hòa nhạc khá nhàm chán, một cảm xúc đã được chia sẻ trực tuyến kể từ khi tour diễn bắt đầu vào đầu năm. Tuy nhiên, một số người khác lại bênh vực nhóm, cho rằng nguyên nhân là do đám đông và hầu hết họ đến để thưởng thức những bài hát nổi tiếng nhất, chẳng hạn như APT, chứ không phải vì họ là fan của BLACKPINK. Đặc biệt, với việc người hâm mộ bảo vệ các thành viên, có sự đồng thuận rằng, đám đông tại buổi biểu diễn đầu tiên ở Singapore không được sôi động như mong đợi.

gyucekvaeaaa1b5-853x640.jpg
Trong khi đó, BLACKPINK đang thu hút sự chú ý đáng kể tại Nhật Bản trước thềm concert sắp tới tại Tokyo Dome. Trước thềm concert quy mô lớn dự kiến ​​diễn ra vào tháng Mườ Hai, các địa danh nổi tiếng của Nhật Bản đã được phủ kín sắc hồng để chào mừng sự trở lại của nhóm. Từ cuối tháng trước, các tòa nhà lớn tại Tokyo đã được trang trí bằng những ánh đèn hồng đặc trưng của BLACKPINK, làm bừng sáng bầu trời đêm. Khi Tháp Tokyo được thắp sáng trong sắc hồng, người hâm mộ địa phương đã reo hò phấn khích, hô vang: "BLACKPINK đã trở lại!". Hashtag "#BlackpinkinTokyo" cũng bùng nổ trên mạng xã hội, trở thành xu hướng thịnh hành tại Nhật Bản. Lễ thắp đèn này kỷ niệm concert lưu diễn mới của BLACKPINK, "BORN PINK FINALE IN TOKYO", đồng thời đánh dấu sự trở lại Nhật Bản và tái hợp của nhóm với người hâm mộ toàn cầu. Theo các quan chức, ánh sáng mừng lễ tiếp tục được thắp sáng trên các tuyến phố chính như Tháp Tokyo, Shibuya và Ginza, bao trùm toàn bộ thành phố trong một "bầu không khí lễ hội hồng". Buổi hòa nhạc kéo dài hai ngày tại Tokyo Dome đã bán hết vé sớm, thu hút không chỉ người hâm mộ Nhật Bản mà còn cả khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Thông qua buổi hòa nhạc này, BLACKPINK đã nhìn lại chặng đường 10 năm của mình và hứa hẹn một sân khấu đặc biệt, nơi họ có thể chia sẻ với người hâm mộ về vị thế mà họ đã xây dựng trên sân khấu toàn cầu. Trong khi đó, những người hâm mộ tham dự lễ thắp sáng tòa tháp đã bày tỏ sự phấn khích: "Tokyo đang tỏa sáng với màu sắc của BLACKPINK. Cảm giác như âm nhạc và năng lượng của họ đang được truyền tải đến thành phố này". Buổi hòa nhạc tại Tokyo Dome sẽ là buổi hòa nhạc solo quy mô lớn đầu tiên của BLACKPINK kể từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới năm 2023, và được kỳ vọng sẽ là sân khấu chứng minh sức ảnh hưởng liên tục của họ với tư cách là những nghệ sĩ K-pop tiêu biểu.
Thu Hiền
#Phản ứng của fan tại concert BLACKPINK #Lan truyền video gây tranh cãi #Hình ảnh đèn hồng tại Nhật Bản #Sự trở lại của BLACKPINK tại Tokyo #Ảnh hưởng toàn cầu của BLACKPINK #Hòa nhạc quy mô lớn tại Tokyo Dome #Phản hồi về thái độ khán giả #Kỷ niệm 10 năm hoạt động của nhóm #Chiến dịch truyền thông và hashtag #Ảnh hưởng của BLACKPINK trong văn hóa Nhật Bản

Xem thêm

Cùng chuyên mục