'Hot clip' về BLACKPINK đang lan truyền 'chóng mặt'

BLACKPINK đang trong chuyến lưu diễn DEADLINE và chỉ còn lại một vài buổi diễn nữa. Vào ngày đầu tiên nhóm biểu diễn tại Singapore, một đoạn video đã lan truyền trên mạng khẳng định rằng, một làn sóng người hâm mộ khổng lồ trên khán đài đã bắt đầu rời khỏi buổi hòa nhạc trước khi chương trình kết thúc, ngay trước phần encore.

Trong phần bình luận, cư dân mạng cho rằng do các thành viên thiếu nỗ lực, nhiệt huyết, và đối với hầu hết mọi người, bản thân buổi hòa nhạc khá nhàm chán, một cảm xúc đã được chia sẻ trực tuyến kể từ khi tour diễn bắt đầu vào đầu năm. Tuy nhiên, một số người khác lại bênh vực nhóm, cho rằng nguyên nhân là do đám đông và hầu hết họ đến để thưởng thức những bài hát nổi tiếng nhất, chẳng hạn như APT, chứ không phải vì họ là fan của BLACKPINK. Đặc biệt, với việc người hâm mộ bảo vệ các thành viên, có sự đồng thuận rằng, đám đông tại buổi biểu diễn đầu tiên ở Singapore không được sôi động như mong đợi.