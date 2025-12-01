Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Jungwoo của NCT bật khóc trong buổi phát trực tiếp mới nhất

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Đây là khoảng thời gian đầy cảm xúc đối với Jungwoo của NCT và những người hâm mộ đã theo dõi buổi phát trực tiếp mới nhất của anh.

Vào ngày 30/11 (giờ Hàn Quốc), Jungwoo đã lên Weverse để dành thời gian livestream với người hâm mộ. Sau một lúc, nam thần tượng K-pop đã rời khỏi máy quay để đi vệ sinh. Đó là lúc người hâm mộ liên tục gửi tin nhắn spam với những trái tim màu xanh lá cây và dòng chữ "chúng tôi yêu bạn". Khi Jungwoo trở lại, nhìn thấy sự yêu thương và ủng hộ, phản ứng đầu tiên của anh là sự ngạc nhiên thú vị, và rồi cảm thấy quá sức chịu đựng, xong bật khóc. Thần tượng dường như không nói nên lời, khi anh ấy thốt lên đầy cảm xúc: "Cảm ơn, các bạn là những người tuyệt vời nhất!".

g62lqexbqaaxmzs-512x640.jpg

Việc các thần tượng "cảm nhận" được sự yêu thương khi giao lưu với người hâm mộ không phải là điều hiếm gặp nhưng đối với Jungwoo, khoảnh khắc livestream này lại càng thêm xúc động, khi anh sắp nhập ngũ vào ngày 8/12 (cùng với thành viên Doyoung). Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, Jungwoo sẽ phục vụ trong Quân nhạc.

jungoo.jpg
Jungwoo đã phát hành ca khúc solo đầu tay, "SUGAR", vào ngày 28/11, đánh dấu sự ra mắt của anh với tư cách là một nghệ sĩ solo. "SUGAR" là một ca khúc pop sôi động kết hợp tiếng trống du dương, giai điệu bassline dí dỏm và giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai, toát lên nét quyến rũ đặc trưng của Jungwoo. Lời bài hát thể hiện niềm hy vọng rằng, cả khoảng thời gian bên nhau và những mong đợi phía trước sẽ thật ngọt ngào, truyền tải một thông điệp ấm áp đến người hâm mộ và bộc lộ sự chân thành của Jungwoo. Kể từ khi ra mắt, với những hồi hộp và lo lắng ban đầu, Jungwoo đã vững vàng bước vào hành trình khám phá phong cách độc đáo của riêng mình.
Tuệ Nghi
#Cảm xúc trong buổi livestream #Jungwoo NCT và người hâm mộ #Kỷ niệm trước nhập ngũ #Tình cảm thần tượng và fan #Sự kiện truyền hình trực tiếp

Xem thêm

Cùng chuyên mục