Jungwoo của NCT bật khóc trong buổi phát trực tiếp mới nhất

SVO - Đây là khoảng thời gian đầy cảm xúc đối với Jungwoo của NCT và những người hâm mộ đã theo dõi buổi phát trực tiếp mới nhất của anh.

Vào ngày 30/11 (giờ Hàn Quốc), Jungwoo đã lên Weverse để dành thời gian livestream với người hâm mộ. Sau một lúc, nam thần tượng K-pop đã rời khỏi máy quay để đi vệ sinh. Đó là lúc người hâm mộ liên tục gửi tin nhắn spam với những trái tim màu xanh lá cây và dòng chữ "chúng tôi yêu bạn". Khi Jungwoo trở lại, nhìn thấy sự yêu thương và ủng hộ, phản ứng đầu tiên của anh là sự ngạc nhiên thú vị, và rồi cảm thấy quá sức chịu đựng, xong bật khóc. Thần tượng dường như không nói nên lời, khi anh ấy thốt lên đầy cảm xúc: "Cảm ơn, các bạn là những người tuyệt vời nhất!".

Việc các thần tượng "cảm nhận" được sự yêu thương khi giao lưu với người hâm mộ không phải là điều hiếm gặp nhưng đối với Jungwoo, khoảnh khắc livestream này lại càng thêm xúc động, khi anh sắp nhập ngũ vào ngày 8/12 (cùng với thành viên Doyoung). Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản, Jungwoo sẽ phục vụ trong Quân nhạc.