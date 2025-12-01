Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dàn 'Anh trai say hi' nói gì về hành trình trưởng thành trong âm nhạc của CAPTAIN BOY?

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Mini concert 'Mặt chạm mặt' như lời cảm ơn của CAPTAIN BOY đến fan hâm mộ. Các nghệ sĩ B Ray, Quân A.P, Quang Trung, Song Luân và RHYDER cũng dành sự khen ngợi cho giọng ca gen Z này.

Trong mini concert này, CAPTAIN BOY mang khán giả đến không gian âm nhạc của riêng mình. Anh thể hiện 15 ca khúc, chia làm ba phần. Ngoài những ca khúc làm nên tên tuổi của mình, hai bài 24hAnh bị lú lần đầu được CAPTAIN BOY thể hiện.

1000039056.jpg

Đặc biệt, màn thể hiện Cảm ơn đã ở bên của CAPTAIN BOY và B Ray nhận sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Cặp thầy trò đình đám của V-biz một lần nữa trình diễn ăn ý trên sân khấu.

1000039053.jpg

Thấy sự trưởng thành của học trò, B Ray không khỏi xúc động: “Mình rất vui khi CAPTAIN đã vững vàng trên đôi chân của mình. Tài năng, sự tử tế, tình yêu âm nhạc của CAPTAIN đã được mọi người nhìn thấy và công nhận. Sau này có như thế nào, mình với CAPTAIN vẫn đối với nhau như ngày đầu thôi”.

1000039044.jpg

Ngoài ra, màn kết hợp You cùng Song Luân, Quang Trung và Anh em gọi là có mặt ngay cùng Quân A.P của CAPTAIN BOY như đưa khán giả trở lại với không khí Anh trai say hi. Đây cũng là những người đồng đội thân thiết của CAPTAIN BOY trong chương trình.

1000039054.jpg

Không hề có trong kế hoạch, sự xuất hiện bất ngờ của RHYDER khiến CAPTAIN BOY ngỡ ngàng. Ê kíp và RHYDER đã mang lại món quà bất ngờ cho CAPTAIN BOY. Nhờ vậy, "bản hit" Chân thànhỪ thì chia tay được thể hiện một cách tròn trịa và cảm xúc.

1000039050.jpg

“Chúc mừng CAPTAIN BOY đã có đêm mini concert đầu tiên thành công. Ngày đặc biệt của CAPTAIN sao có thể vắng mặt RHYDER được. Chúc cho hành trình sau này của CAPTAIN thêm rực rỡ và đừng quên lúc nào gọi là anh em có mặt ngay”, RHYDER chia sẻ.

1000039048.jpg

Giữa tình yêu thương của khán giả và những người anh em thân thiết, CAPTAIN BOY bộc bạch: “Từ những ngày đầu theo đuổi âm nhạc, mình không nghĩ sẽ có ngày này. Và khi mọi thứ diễn ra, CAPTAIN thấy như giấc mơ đã thành hiện thực vậy. Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn những thầy, người anh em đồng nghiệp, cảm ơn những cơ hội tuyệt vời đã giúp CAPTAIN BOY được đến gần với khán giả".

1000039046.jpg

"Sau cùng, cảm ơn fanclub 'Cừu có cánh' vì đã tạo động lực, giúp CAPTAIN vững vàng bước qua những khó khăn. Âm nhạc của CAPTAIN là dành cho các bạn, mình hứa sẽ cố gắng hơn để không làm mọi người thất vọng”, anh nói.

THUẬN TÙNG
#CAPTAIN BOY #B Ray #Quân A.P #Quang Trung #Song Luân #RHYDER #Anh trai say hi #concert

