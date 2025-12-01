Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Dàn sao 'Reply 1988' hội ngộ kỷ niệm 10 năm

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dàn diễn viên và đoàn làm phim 'Reply 1988' đã tụ họp trong một buổi hội ngộ ấm áp.

Vào ngày 1/12, tvN và kênh fullmoon đã tiết lộ đoạn giới thiệu mới cho tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm sắp tới của Reply 1988. Dàn diễn viên Sung Dong Il, Lee Il Hwa, Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun, Choi Moo Sung, Kim Sun Young, Yoo Jae Myung, Ryu Hye Young, Hyeri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum, Ahn Jae Hong, Lee Dong Hwi, Choi Sung Won và Lee Min Ji sẽ có một chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm để kỷ niệm sự kiện ý nghĩa này.

Tấm poster mới được công bố có hình ảnh Hyeri, người đóng vai Deok Seon đáng yêu ở giữa, được bao quanh bởi dàn diễn viên đóng vai bạn bè và gia đình của Deok Seon như Park Bo Gum, người đóng vai Choi Taek, và Sung Dong Il, người đóng vai cha của Deok Seon. Dàn diễn viên dường như bước ra từ vở kịch, gợi lại cảm giác hoài niệm với dòng chữ trên biểu ngữ phía sau họ: "Chúng tôi lắng nghe. Chúng tôi trả lời. Nỗi nhớ mong hồi đáp".

reply-1988.jpg
Phim đặc biệt kỷ niệm 10 năm phát sóng "Reply 1988" gồm ba tập, sẽ ra mắt vào ngày 19/12 lúc 8h40 tối (giờ Hàn Quốc).

Hơn nữa, đoạn video teaser ngắn cho thấy gia đình Ssangmundong đang cùng nhau chụp ảnh nhóm. Ra Mi Ran nói đùa: "Khó lắm mới tập hợp được mọi người lại với nhau", khiến cả trường quay bật cười. Dù 10 năm đã trôi qua, bầu không khí vẫn tươi sáng và ấm áp như xưa, khơi dậy sự mong đợi về một cuộc hội ngộ của họ.

reply-1988-1.jpg

Reply 1988 được phát sóng từ tháng 11/2015 đến tháng 1/2016, là một bộ phim gia đình lấy cảm hứng từ hoài niệm, kể về năm gia đình sống trong những con hẻm ở Ssangmun-dong. Phim đạt tỷ suất người xem cao nhất là 18,8% (theo Nielsen Korea, dựa trên các nền tảng trả phí). Dàn diễn viên cũng được công nhận trên toàn quốc thông qua bộ phim này. Các diễn viên, những người vẫn tiếp tục gặp gỡ sau khi bộ phim kết thúc, đang thu hút sự chú ý nồng nhiệt để xem họ sẽ chia sẻ những kỷ niệm và "phản ứng hóa học" mới nào trong tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm này. Hơn nữa, Reply 1988 10th Anniversary cũng sẽ được sản xuất như một phiên bản kỷ niệm 20 năm của tvN, càng làm tăng thêm sự phấn khích.

Tuệ Nghi
#Hội ngộ dàn sao Reply 1988 #Kỷ niệm 10 năm Reply 1988 #Chương trình đặc biệt Reply 1988 #Gia đình Ssangmundong #Hồi tưởng và hoài niệm phim truyền hình

Xem thêm

Cùng chuyên mục