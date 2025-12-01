Dàn sao 'Reply 1988' hội ngộ kỷ niệm 10 năm

Vào ngày 1/12, tvN và kênh fullmoon đã tiết lộ đoạn giới thiệu mới cho tập đặc biệt kỷ niệm 10 năm sắp tới của Reply 1988. Dàn diễn viên Sung Dong Il, Lee Il Hwa, Ra Mi Ran, Kim Sung Kyun, Choi Moo Sung, Kim Sun Young, Yoo Jae Myung, Ryu Hye Young, Hyeri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum, Ahn Jae Hong, Lee Dong Hwi, Choi Sung Won và Lee Min Ji sẽ có một chuyến đi kéo dài hai ngày một đêm để kỷ niệm sự kiện ý nghĩa này.

Tấm poster mới được công bố có hình ảnh Hyeri, người đóng vai Deok Seon đáng yêu ở giữa, được bao quanh bởi dàn diễn viên đóng vai bạn bè và gia đình của Deok Seon như Park Bo Gum, người đóng vai Choi Taek, và Sung Dong Il, người đóng vai cha của Deok Seon. Dàn diễn viên dường như bước ra từ vở kịch, gợi lại cảm giác hoài niệm với dòng chữ trên biểu ngữ phía sau họ: "Chúng tôi lắng nghe. Chúng tôi trả lời. Nỗi nhớ mong hồi đáp".

Phim đặc biệt kỷ niệm 10 năm phát sóng "Reply 1988" gồm ba tập, sẽ ra mắt vào ngày 19/12 lúc 8h40 tối (giờ Hàn Quốc).

Hơn nữa, đoạn video teaser ngắn cho thấy gia đình Ssangmundong đang cùng nhau chụp ảnh nhóm. Ra Mi Ran nói đùa: "Khó lắm mới tập hợp được mọi người lại với nhau", khiến cả trường quay bật cười. Dù 10 năm đã trôi qua, bầu không khí vẫn tươi sáng và ấm áp như xưa, khơi dậy sự mong đợi về một cuộc hội ngộ của họ.