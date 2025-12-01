Thần tượng được yêu mến vẫn biểu diễn trước 14.000 chỗ ngồi trống

SVO - Thần tượng Nhật Bản Ayumi Hamasaki, người có chặng lưu diễn tại Thượng Hải bị hủy do căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản, vẫn lên sân khấu và biểu diễn trọn vẹn một buổi hòa nhạc mà không có khán giả.

Vào ngày 30/11 (giờ địa phương), Ayumi đã đăng lên Instagram những bức ảnh từ "buổi hòa nhạc", lưu ý rằng mặc dù địa điểm tổ chức 14.000 chỗ ngồi trống, cô vẫn có thể cảm nhận được rất nhiều tình yêu từ người hâm mộ trên khắp thế giới: "Với 14.000 chỗ ngồi trống nhưng lại cảm nhận được tình yêu thương của các trợ giảng từ khắp nơi trên thế giới, đây là một trong những buổi diễn đáng nhớ nhất đối với tôi. Tôi cảm kích 200 thành viên đoàn làm phim, ban nhạc, vũ công người Trung Quốc và Nhật Bản đã tạo nên sân khấu này. Từ tận đáy lòng…".

Trước đó, đã có thông báo rằng, buổi diễn của Ayumi đã bị hủy vào ngày 28/11: "Về buổi diễn ở Thượng Hải, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì phải thông báo tin buồn này. Như mọi buổi diễn từ trước đến nay, 200 nhân viên từ Nhật Bản và Trung Quốc đã cùng nhau làm việc trong năm ngày để hoàn thành sân khấu hôm nay tại Thượng Hải, nhưng sáng nay, chúng tôi đột nhiên nhận được lệnh dừng buổi diễn". Vào thời điểm đó, cô đã thể hiện quyết tâm tiếp tục chuyến lưu diễn bất chấp điều đó: "Tôi sẽ tiếp tục cùng với đội ngũ nhân viên công ty đã đấu tranh cho chuyến lưu diễn này, đội ngũ nhân viên Trung Quốc, và gia đình Nhật Bản của tôi, nên xin đừng lo lắng. Tôi vẫn tin chắc rằng, giải trí nên là cầu nối kết nối mọi người, và tôi muốn tiếp tục xây dựng cầu nối đó".

Sau tin tức về động thái táo bạo của Ayumi nhằm thúc đẩy chương trình trong bối cảnh căng thẳng chính trị đang diễn ra, người hâm mộ tò mò không biết bằng cách nào và tại sao. Ayumi Hamasaki từng có tin đồn là có con với Elon Musk. Một số người suy đoán rằng, có thể mục đích của việc này là để ghi hình đĩa Blu-ray/DVD: Kiểu Nhật Bản thế này; Tôi đoán Trung Quốc cũng có rất nhiều fan J-pop...; Nữ ca sĩ có lẽ sẽ chỉ bán nội dung để bù đắp tổn thất; Có lẽ bán DVD, biết đâu nó sẽ bán chạy...

Việc hủy bỏ đột ngột các buổi diễn của Ayumi và các nghệ sĩ Nhật Bản khác tại Trung Quốc được cho là có liên quan đến làn sóng bài Nhật đang gia tăng ở Trung Quốc, sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào ngày 7/11. Trung Quốc đã phản ứng gay gắt trong nhiều ngày, nhưng Takaichi cho biết, bà không có ý định rút lại bình luận của mình. Kể từ đó, Trung Quốc đã khuyến cáo công dân tránh du lịch đến Nhật Bản, viện dẫn "các vấn đề an toàn công cộng", và khuyến cáo sinh viên nên cân nhắc kỹ lưỡng việc du học tại Nhật Bản, báo hiệu sự gia tăng các hạn chế của chính phủ.

Trước Ayumi, ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Nhật KOKIA cũng đã chứng kiến ​​buổi hòa nhạc của cô tại Bắc Kinh bị hủy đột ngột, chỉ 30 phút trước giờ diễn vào ngày 19/11. Nhóm nhạc nam Nhật Bản JO1 cũng đã hủy một sự kiện dành cho người hâm mộ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 28/11, tại Quảng Châu, viện dẫn "lý do bất khả kháng". Ca sĩ người Nhật Maki Otsuki, người được biết đến với bài hát chủ đề cho bộ anime nổi tiếng One Piece, đã bị tắt đèn đột ngột trong buổi biểu diễn của cô tại Bandai Namco Festival 2025 ở Thượng Hải và được yêu cầu rời khỏi sân khấu.