Hongjoong của ATEEZ và ATINY tham gia 'Giải chạy marathon toàn cầu 6K' của World Vision

World Vision, một tổ chức phi chính phủ cứu trợ và phát triển quốc tế xác nhận thành viên Hongjoong của ATEEZ và câu lạc bộ người hâm mộ chính thức ATINY đã tham gia chiến dịch chạy bộ ảo "Marathon 6K Toàn cầu 2025". Số tiền 60 triệu won gây quỹ được từ chiến dịch này sẽ được sử dụng để đảm bảo nước uống và cải thiện điều kiện vệ sinh cho trẻ em châu Phi.

World Vision nhấn mạnh: "Sự tham gia của Hongjoong và câu lạc bộ người hâm mộ không chỉ đơn thuần là những khoản quyên góp, nó truyền tải một thông điệp đoàn kết ý nghĩa, giúp cải thiện cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới. Marathon 6K Toàn cầu là một chiến dịch quốc tế nhằm nâng cao nhận thức về thực tế rằng, trẻ em châu Phi phải đi bộ trung bình 6 km mỗi ngày để lấy nước và gây quỹ hỗ trợ việc cung cấp nước uống sạch.

Hongjoong chia sẻ: "Tôi rất vui khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này cùng người hâm mộ. Tôi hy vọng rằng, những bước đi nhỏ bé có thể tạo nên sự khác biệt lớn". Câu lạc bộ người hâm mộ ATINY cũng đã chia sẻ thông điệp ủng hộ trên mạng xã hội: "Chúng tôi hy vọng rằng, cuộc chạy bộ 6K này sẽ mang lại hy vọng cho trẻ em". Kể từ khi gia nhập World Vision vào năm 2022, Hongjoong vẫn luôn duy trì sức ảnh hưởng tích cực của mình.