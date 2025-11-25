Nữ diễn viên Jo Bo Ah sắp lên chức mẹ

Phản hồi lại thông tin này, công ty quản lý XYZ Studio của Jo Bo Ah đã đưa ra thông báo:

Xin chào, chúng tôi là XYZ Studio.

Chúng tôi xin chia sẻ thông báo chính thức về tin tức được đưa tin hôm nay về nữ diễn viên Jo Bo Ah. Nữ diễn viên Jo Bo Ah đang mong đợi một em bé. Chúng tôi mong các bạn sẽ luôn dõi theo cô ấy với những lời chúc phúc ấm áp, và chúng tôi mong các bạn rộng lượng thông cảm vì chúng tôi không thể chia sẻ thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả ngày dự sinh. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những người luôn yêu thương và ủng hộ Jo Bo Ah, và sau khi trở lại, cô ấy sẽ đền đáp các bạn bằng những màn trình diễn tuyệt vời với tư cách là một diễn viên. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn những lời chúc phúc và sự động viên nồng nhiệt mà các bạn đã dành cho Jo Bo Ah.