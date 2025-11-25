Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nữ diễn viên Jo Bo Ah sắp lên chức mẹ

Tuệ Nghi

SVO - Ngày 25/11, một cơ quan truyền thông đưa tin Jo Bo Ah hiện đang mang thai và dự kiến sẽ sinh con vào cuối mùa Đông năm sau.

Phản hồi lại thông tin này, công ty quản lý XYZ Studio của Jo Bo Ah đã đưa ra thông báo:

Xin chào, chúng tôi là XYZ Studio.

Chúng tôi xin chia sẻ thông báo chính thức về tin tức được đưa tin hôm nay về nữ diễn viên Jo Bo Ah. Nữ diễn viên Jo Bo Ah đang mong đợi một em bé. Chúng tôi mong các bạn sẽ luôn dõi theo cô ấy với những lời chúc phúc ấm áp, và chúng tôi mong các bạn rộng lượng thông cảm vì chúng tôi không thể chia sẻ thêm thông tin chi tiết, bao gồm cả ngày dự sinh. Chúng tôi vô cùng biết ơn tất cả những người luôn yêu thương và ủng hộ Jo Bo Ah, và sau khi trở lại, cô ấy sẽ đền đáp các bạn bằng những màn trình diễn tuyệt vời với tư cách là một diễn viên. Một lần nữa, chúng tôi chân thành cảm ơn những lời chúc phúc và sự động viên nồng nhiệt mà các bạn đã dành cho Jo Bo Ah.

20251125500456.jpg
Jo Bo Ah đã kết hôn với một người không phải là người nổi tiếng vào tháng Mười năm ngoái. Vào thời điểm đó, cô tuyên bố kết hôn mà không hề có bất kỳ tin đồn hẹn hò nào, làm dấy lên tin đồn mang thai ngoài ý muốn. Tuy nhiên, công ty quản lý của cô đã phủ nhận: "Những tin đồn này là vô căn cứ". Ngoài ra, công ty quản lý giải thích: "Do lịch trình quay phim truyền hình của cô ấy trong năm tới, họ không thể đi hưởng tuần trăng mật". Họ cho biết thêm rằng cặp đôi đã hẹn hò được một thời gian dài và đã nhanh chóng ấn định ngày cưới.
738per-3f.jpg
Hiện tại, Jo Bo Ah đang chờ đợi bộ phim "Knockoff" của Disney+ ra mắt. Đây là bộ phim mà cô đã hoãn tuần trăng mật để quay. Với sự tham gia của Kim Soo Hyun, phim kể về Kim Seong Jun, một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng sau cuộc khủng hoảng IMF, anh mất việc và bắt đầu dấn thân vào thị trường hàng giả. Anh trở thành phó chủ tịch của một công ty sản xuất hàng giả và phát triển nó thành một trong những công ty làm hàng giả lớn nhất thế giới. Anh dựa vào trí thông minh, phản ứng nhanh nhạy với những tình huống bất ngờ và khát khao thành công mãnh liệt để trở thành ông trùm của thị trường hàng giả. Trong khi đó, Song Hye Jeong là bạn gái cũ của Kim Seong Jun, và cô làm cảnh sát tư pháp đặc nhiệm với nhiệm vụ trấn áp hàng giả. Kim Seong Jun và Song Hye Jeong hình thành một mối quan hệ căng thẳng xoay quanh cuộc trấn áp hàng giả.
Tuệ Nghi
#Thông tin mang thai của nữ diễn viên #Chúc mừng sinh con của Jo Bo Ah #Thông báo từ công ty quản lý #Chuyện đời tư của sao Hàn #Sự nghiệp và dự định trở lại

