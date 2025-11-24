Lê Phương nói về hôn nhân ngoài đời: 'Chúng tôi thẳng thắn, hết thương thì nên nói thẳng'

SVO - 'Dàn sao' của phim 'Cuộc chiến hạ lưu' NSƯT Kim Phương, Thái Hòa và Lê Phương dành nhiều nhận xét và lời khen cho hai diễn viên nhí Bảo Nam và Tuyết Nhung. Qua đó, Lê Phương cũng chia sẻ quan điểm về cuộc sống hôn nhân của mình.

Giữ nhiệt ổn định trên đường đua phim Việt, Cuộc chiến hạ lưu của đạo diễn Mr. Tô đã thu hút hơn 250 triệu lượt xem trên các nền tảng VieON, Facebook, YouTube, TikTok và Zalo Video (tính đến ngày 24/11). Dù chưa hết, phim cũng góp mặt trong vòng đề cử giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025, hạng mục "Phim truyền hình được yêu thích nhất".

Càng gần tập cuối, biến cố trong gia đình chắp vá của anh Sáng (Thái Hòa đóng) ngày càng căng thẳng, khi bí mật 200 triệu đồng tiền đền bù bị hé lộ. Số tiền vốn thuộc về căn nhà của bà Hai (NSƯT Kim Phương), nhưng anh Sáng lại giấu đi để lo cho Nhi ăn học. Điều này khiến bà Hai phẫn nộ, còn chị Bé Gái (Lê Phương) cảm giác mẹ con mình chỉ là “người dưng nước lã”.

Đạo diễn Mr. Tô nhận định, vai Bé Gái là hình tượng người phụ nữ dễ mến, chịu thương chịu khó nhưng lại dễ “vỡ mộng”: “Dù chồng xấu hay nghèo cũng chấp nhận được, nhưng khi niềm tin không còn, mọi thứ sẽ sụp đổ”.

Theo Lê Phương, anh Sáng là người mà chị Bé Gái luôn tin sẽ biết cân nhắc, nhưng lần này, mọi chuyện đã vượt giới hạn. Cô ủng hộ quyết định ra đi của nhân vật: “Để tránh thất vọng lớn hơn, tốt nhất là đường ai nấy đi, đời ai nấy sống”.

Chia sẻ về quan điểm hôn nhân ngoài đời, Lê Phương cho biết, mình và chồng - ca sĩ Trung Kiên, luôn thẳng thắn và minh bạch trong mọi chuyện. “Chúng tôi từng nói với nhau, nếu có gì không hài lòng hay đau lòng nhất là không thương, không cần nhau nữa thì vẫn nên nói thẳng ra. Đừng lừa dối hay che đậy, khi việc vỡ lở sẽ rất tệ, khó để đối diện với nhau”, nữ diễn viên chia sẻ.

Ngoài "dàn sao" gạo cội, phim còn ghi điểm nhờ hai diễn viên nhí Bảo Nam (8 tuổi) và Tuyết Nhung (11 tuổi). Đóng vai mẹ của hai bé, Lê Phương tiết lộ, cả hai không chỉ thuộc thoại nhanh mà còn cực kỳ tự giác.

“Quay liên tục năm, sáu đêm đến 5h - 6h sáng, kêu quay là các bé ngồi dậy tỉnh bơ, xong lại đi ngủ tiếp. Con nít mà có ý thức như vậy, thật sự hiếm thấy”, Lê Phương cho biết. Cô dành nhiều tình cảm cho hai bé, đến mức đôi lúc liên tưởng đến con gái ở nhà: “Khi làm việc với các bé, mình hay nựng thiệt, thương thiệt luôn. Nhìn hoài mà cứ tưởng như đang nhìn bé Bông”.

Theo Lê Phương, các bé còn nhỏ nhưng đã làm việc chỉn chu, học hành và tác phong nghiêm túc là kết quả của sự dạy dỗ từ gia đình. Cô tin, sự nhạy bén và thái độ chuyên nghiệp này sẽ mở ra tương lai tươi sáng cho cả hai.

Thái Hòa cũng dành lời khen cho hai diễn viên nhí, đặc biệt là bé Bảo Nam (vai Thạch) nhờ sự vô tư và hợp vai. Anh thừa nhận, nhiều lúc rất xót khi thấy các bé phải làm việc cường độ cao: “Nếu mình có con, chắc mình không cho đi đóng phim, tội lắm. Người lớn còn mệt, còn tụi nhỏ phải thức đêm, quay nắng, quay gió… Buồn ngủ, mệt hay mắc tè cũng phải ráng chịu”.

NSƯT Kim Phương cho biết, việc làm việc với trẻ nhỏ luôn là thử thách: “Quay với con nít, nhiều cái khổ. Hồi đó tới giờ, quay với con nít tôi rất là sợ. Buồn ngủ là ngủ, đói là ăn, muốn về là về. Không ai ép được”.

Dù vất vả, nữ nghệ sĩ dành nhiều lời khen cho hai diễn viên nhí: “Cẩm và Thạch rất dễ thương, ngoan lắm. Có mẹ theo sát, chỉ dạy từng chút nên dù đôi lúc trục trặc, các bé vẫn hoàn thành tiến độ. Đó là điều rất quý”.