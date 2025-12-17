Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Nàng hồ ly chín đuôi lập dị' Kim Hye Yoon xuất hiện duyên dáng bên 'cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới' Lomon

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Khán giả đang nóng lòng chờ đón sự kết hợp ăn ý giữa Kim Hye Yoon và Lomon trong bộ phim truyền hình mới của đài SBS 'No Tail To Tell', phát sóng vào thứ Sáu và thứ Bảy, bắt đầu từ ngày 16/1/2026.

202412241210102510-3.jpg

No Tail To Tell là một bộ phim tình cảm giả tưởng kể về một gumiho (hồ ly chín đuôi) thuộc thế hệ Z chống lại việc trở thành người cùng một người tự cao tự đại bậc nhất, với những nỗ lực hỗn loạn nhằm cứu giúp lẫn nhau. Kim Hye Yoon vào vai Eun Ho, một gumiho kỳ quặc thuộc thế hệ Z, không muốn trở thành người, trong khi Lomon vào vai Kang Si Yeol, một cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới, tự tin nhưng không bao giờ lười biếng.

2025121209133758587-1.jpg
Hơn bất cứ điều gì, chỉ riêng lựa chọn của Kim Hye Yoon thôi cũng đủ để tạo nên sự mong chờ. Kim Hye Yoon trở lại màn ảnh khoảng 1 năm 8 tháng, sau cơn sốt toàn cầu "Lovely Runner". Cô vào vai Eun Ho, một hồ ly chín chắn, trung niên nhưng vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, từ chối trở thành người. Cô sống cuộc đời mình, tránh cả những hành động tử tế nhỏ nhặt, vì sợ trở thành người, và tránh những tội ác lớn, vì sợ mất đi sức mạnh ngàn năm tuổi của mình. Một ngày nọ, một sự cố bất ngờ xảy ra đe dọa đến tính mạng cô. Kim Hye Yoon đã thể hiện cuộc sống thường nhật của Eun-ho, khi cô che giấu thân phận hồ ly chín chắn và sải bước trong thế giới loài người một cách hoàn hảo. Phong cách quyến rũ và gợi cảm của cô làm nổi bật vẻ đẹp trẻ trung và vượt thời gian. Vẻ sang trọng và uy quyền của cô không thể nhầm lẫn, dù ở bất cứ đâu. Hình ảnh nổi bật của cô, đặc biệt là trong bộ đồ đỏ tươi và ánh mắt cuốn hút, thực sự rất quyến rũ. Sức mạnh bí ẩn của Eun-ho, ban điều ước cho con người đổi lấy tiền, càng khiến người ta tò mò. Sự mong chờ đang dâng cao về việc Kim Hye-yoon sẽ thể hiện nhân vật hồ ly chín đuôi quen thuộc nhưng mới lạ, từ chối trở thành người như thế nào? Theo đội ngũ sản xuất: "Kim Hye-yoon sẽ thể hiện "hồ ly chín đuôi MZ" Eun Ho với vẻ quyến rũ trưởng thành và đa dạng hơn. Hãy cùng chờ đón phản ứng "đáng ghét" của cô ấy với Lomon, người sẽ một lần nữa chứng minh giá trị thực sự của "tiên nữ hóa học".
lomon-4.gif
Bộ phim này, dự kiến ​​mở màn mùa phim truyền hình SBS năm 2026, đánh dấu sự trở lại của Lomon, người đã nổi lên như một ngôi sao đang lên, với cá tính và sức hút độc đáo trong các bộ phim như "Now at Our School" và "Third Person Revenge". Lomon sẽ vào vai Kang Si-yeol, một cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới, với lòng tự trọng cao nhưng không hề lười biếng. Là tiền đạo của một đội bóng quốc tế nổi tiếng, anh tận hưởng sự giàu có, nổi tiếng và danh vọng, nhưng cuộc sống hoàn hảo của anh bị thách thức bởi "cáo chín đuôi" Eun Ho. Tất cả mọi người đang dõi theo xem cuộc sống hoàn hảo như tranh vẽ của anh sẽ thay đổi như thế nào, khi nàng hồ ly Eun Ho tung ra pha "tắc bóng" của riêng mình. Đội ngũ sản xuất cho biết: "Romon sẽ đảm nhận vai diễn hài lãng mạn đầu tiên của mình, thể hiện sức hút đa dạng và hứa hẹn mang đến cả tiếng cười lẫn sự hồi hộp. "Phản ứng hóa học" vui vẻ và rung động trái tim của anh ấy với Kim Hye Yoon sẽ là điểm nhấn".

Bộ phim No Tail To Tell dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 16/1/2026, lúc 9h50 tối
(giờ Hàn Quốc).

Tuệ Nghi
#Phim truyền hình giả tưởng Hàn Quốc #Câu chuyện về gumiho thế hệ Z #Mối quan hệ giữa hồ ly và cầu thủ bóng đá #Nội dung tình cảm và kỳ ảo #Nhân vật Eun Ho và Kang Si Yeol #Khám phá thế giới hồ ly chín đuôi #Chương trình đài SBS ra mắt 2026 #Bối cảnh tình yêu và phép thuật #Sự kết hợp giữa thần thoại và thể thao #Chủ đề cuộc sống và tự do cá nhân

