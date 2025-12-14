Khẳng định sự sáng tạo, gia đình Thủng Long Family khiến khán giả bùng nổ cảm xúc trong đêm 'SYNC Fest 2025'

Bất chấp cơn mưa nặng hạt mùa Đông và nhiệt xuống thấp khoảng 17 - 18°C, hàng nghìn người cũng đã có mặt tại lễ hội âm nhạc điện tử chỉn chu và đậm chất sáng tạo SYNC Fest 2025. Xuất hiện với vai trò 'kiến trúc sư', Oliver và Bom (Thủng Long Family) không chỉ biểu diễn mà còn trực tiếp dẫn dắt khán giả. Sự kết hợp đa dạng giữa rap, MC, vũ đạo và các động tác vận động thể chất tạo nên một format biểu diễn vừa quen vừa lạ: Quen về năng lượng, nhưng lạ ở cách khán giả được kéo vào cuộc chơi một cách chủ động. Ý tưởng này từng được nhắc đến trong nhiều mô hình giải trí, nhưng để triển khai mạch lạc, đồng bộ và đủ “đã” như tại SYNC Fest là điều không dễ. Và Thủng Long Family đã làm được.

Gia đình Thủng Long mang đến không gian âm nhạc đặc biệt cùng vũ đạo và sự sáng tạo.

Gần một phần ba thời lượng của sự kiện để khán giả trực tiếp tham gia và thể hiện cá tính riêng. Đây cũng là phần tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt của SYNC Fest, khi các bạn trẻ không còn ngại ngần phô diễn những điệu nhảy mang dấu ấn cá nhân có thể vụng về, có thể ngẫu hứng, nhưng đầy tự do và năng lượng.

Khán giả thích thú cùng 'sàn đấu vũ đạo' tại lễ hội âm nhạc.

Long Oliver chia sẻ về dự án: “Với SYNC Fest, chúng tôi mong muốn tạo ra một lễ hội âm nhạc để khán giả không chỉ đứng xem mà sẽ 'game hóa' trải nghiệm giải trí. Xuất phát từ tư duy của người làm sáng tạo nội dung và vũ công, chúng tôi nhận thấy khán giả đi EDM Fest hoặc sẽ nhảy cực sung, hoặc là còn chút ngần ngại để quẩy cùng âm nhạc, họ thiếu một 'cú hích' để giải phóng cơ thể. SYNC Fest giải quyết điều đó bằng cách biến cả đêm diễn thành một sàn Rhythm Game (game nhịp điệu) khổng lồ. Ở đó, chuyển động của khán giả - âm nhạc - ánh sáng được đồng bộ (sync) hoàn toàn. Khán giả không cần kỹ năng nhảy, mà chỉ cần tham gia vào trò chơi này, và chính khán giả là một người biểu diễn, chính khán giả là người tạo nên visual cho sự kiện".

Là một vũ công, Long Oliver khát khao mang đến một sân chơi cho những người yêu thích âm nhạc và vũ đạo.

Trong khi đó, Bom cho biết: “Điều khiến tôi và Long Oliver trăn trở nhất không phải là mời nghệ sĩ nổi tiếng nào đến để trình diễn, mà là làm sao để khán giả có được cảm giác 'ngôi sao' ngay dưới sân khấu.

SYNC Fest 2025 được triển khai như một bản thử nghiệm với quy mô giới hạn dưới 1.000 khán giả, mở đầu cho chuỗi lễ hội âm nhạc thường niên trong tương lai. Đây cũng là sân chơi giải trí mới của giới trẻ, góp phần làm phong phú hệ sinh thái lễ hội, biểu diễn của Thủ đô đang phát triển mạnh trong thời gian gần đây.