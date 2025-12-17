Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Sunshine through the Rain': Câu chuyện vượt ra ngoài khuôn khổ của mối tình học đường thông thường

Tuệ Nghi
SVO - Đây là lần hợp tác đầu tiên của Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành nhưng trông họ rất đẹp đôi, không chút gượng gạo nào, ngay cả khi chỉ xem qua màn ảnh, khiến khán giả càng tăng phần háo hức mong chờ bộ phim sớm hoàn thành.

Bộ phim do Linmon Pictures sản xuất, kịch bản do Shi Ye viết và Miêu Đích Thụ đạo diễn. Đổng Tư Thành, thường được biết đến với nghệ danh Winwin, và Dương Siêu Việt đảm nhận vai chính.

Mao Đức Thư (Mao De Shu), người thường được biết đến với tên gọi Miêu Đích Thụ đã tạo dựng được danh tiếng vững chắc với các bộ phim về giới trẻ và đời sống học đường như Lovely Us, Let's Meet Now When I Fly Towards You. Dự án mới của ông được coi là một bước ngoặt lớn về mặt nội dung, khi đề cập đến những chủ đề nặng nề hơn và theo chân sinh viên đối mặt với cả những khó khăn trong học tập và cuộc sống cá nhân. Đây cũng là sự hợp tác đầu tiên của ông với một hãng phim lớn.

thanh-xuan.gif

Câu chuyện xoay quanh Zheng Yu (Dương Siêu Việt), một sinh viên sinh học 20 tuổi, vừa phải chăm sóc người mẹ ốm yếu và em trai, vừa làm nhiều công việc bán thời gian, đã nỗ lực hết mình để giành được học bổng đại học. Tuy nhiên, Chen Yan Zhou (Đổng Tư Thành), người đã nghỉ học một năm vì bệnh tật, đột nhiên trở lại và vượt qua cô để trở thành người đứng đầu. Chen Yan Zhou thoạt đầu có vẻ xa cách nhưng dần dần bộc lộ tính cách tốt bụng và điềm tĩnh. Zheng Yu coi anh ta là đối thủ nhưng buộc phải hợp tác với anh ta vì mục đích chiến thắng. Trong thời gian ở bên nhau, họ dần dần hiểu được nỗi đau thầm kín của nhau. Mối quan hệ của họ bắt đầu như một sự cạnh tranh và dần dần phát triển thành sự hỗ trợ lẫn nhau.

Quá trình sản xuất dự kiến ​​kéo dài ba tháng. Hầu hết các cảnh quay được cho là được thực hiện tại khuôn viên trường ĐH Nông nghiệp Nam Trung Quốc ở Quảng Châu, đặc biệt là xung quanh Khoa Sinh học ở Phật Sơn. Nhóm làm phim đặt mục tiêu tạo ra một bầu không khí đại học chân thực phản ánh cuộc sống sinh viên thực tế. Với trọng tâm là sự trưởng thành, áp lực và khả năng phục hồi, đang dần trở thành một bộ phim truyền hình học đường vượt trội hơn so với những bộ phim thông thường. Phong cách hình ảnh, lựa chọn ánh sáng và cách bố trí nhân vật trong phim cho thấy một tông màu trưởng thành và nội tâm hơn, tạo nên kỳ vọng về một câu chuyện vượt ra ngoài khuôn khổ của một mối tình học đường thông thường.

