'Ma cà rồng điển trai' về chung một nhà với 'nhân cách vàng của làng giải trí xứ Hàn'

Theo Studio UHoo: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Ahn Jae Hyun, người đã khẳng định được bản sắc riêng của mình thông qua nhiều hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ Ahn Jae Hyun, người sẽ tiếp tục thể hiện những khía cạnh mới của bản thân trong tương lai, để anh ấy có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực hơn nữa”.

Ahn Jae Hyun, người bắt đầu sự nghiệp với tư cách người mẫu vào năm 2009, đã tạo dựng được tên tuổi cả trong lĩnh vực diễn xuất và qua các chương trình giải trí. Anh nổi tiếng nhất với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: You’re All Surrounded (2014), Blood (2015), Cinderella with Four Knights (2016), Reunited Worlds (2017), The Beauty Inside (2018) và Love with Flaws (2019). Trong khi đó, Studio UHoo hiện cũng là nơi quản lý của các diễn viên như Kim Dong Wook, Kang Sora, Kyung Soo Jin, và nhiều người khác.

Ahn Jae Hyun hiện là host chính của chương trình giải trí Taste Relay: Where One Host Leads to Another của ENA phát sóng từ 21/9. Chương trình không có danh sách cố định hay lịch trình đã được lên kế hoạch trước, chuyến tham quan nhà hàng ngẫu hứng này sẽ dựa trên những gợi ý của chủ nhà hàng, tìm kiếm những nhà hàng ngon nhất mà họ từng biết.