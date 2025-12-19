Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

'Ma cà rồng điển trai' về chung một nhà với 'nhân cách vàng của làng giải trí xứ Hàn'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Ngày 19/12, Studio UHoo thông báo: Ahn Jae Hyun đã ký hợp đồng độc quyền với công ty.

Theo Studio UHoo: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Ahn Jae Hyun, người đã khẳng định được bản sắc riêng của mình thông qua nhiều hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi sẽ hết lòng hỗ trợ Ahn Jae Hyun, người sẽ tiếp tục thể hiện những khía cạnh mới của bản thân trong tương lai, để anh ấy có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực hơn nữa”.

Ahn Jae Hyun, người bắt đầu sự nghiệp với tư cách người mẫu vào năm 2009, đã tạo dựng được tên tuổi cả trong lĩnh vực diễn xuất và qua các chương trình giải trí. Anh nổi tiếng nhất với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như: You’re All Surrounded (2014), Blood (2015), Cinderella with Four Knights (2016), Reunited Worlds (2017), The Beauty Inside (2018) và Love with Flaws (2019). Trong khi đó, Studio UHoo hiện cũng là nơi quản lý của các diễn viên như Kim Dong Wook, Kang Sora, Kyung Soo Jin, và nhiều người khác.

20251207102307-2264804-1100-1000.jpg
Ahn Jae Hyun hiện là host chính của chương trình giải trí Taste Relay: Where One Host Leads to Another của ENA phát sóng từ 21/9. Chương trình không có danh sách cố định hay lịch trình đã được lên kế hoạch trước, chuyến tham quan nhà hàng ngẫu hứng này sẽ dựa trên những gợi ý của chủ nhà hàng, tìm kiếm những nhà hàng ngon nhất mà họ từng biết.
new-journey-to-the-west.jpg
Ngoài ra, Ahn Jae Hyun cũng gây chú ý với vai trò là thành viên thường xuyên của chương trình "New Journey To The West" mùa 9 của đài tvN, từ tháng 6/2025.
Tuệ Nghi
#Hợp đồng nghệ sĩ Hàn Quốc #Ahn Jae Hyun sự nghiệp đa dạng #Studio UHoo quản lý diễn viên #Nghệ thuật và giải trí Hàn Quốc #Chân dung diễn viên nổi bật

Xem thêm

Cùng chuyên mục