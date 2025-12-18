WOKEUP 'chơi lớn' mời cả Andree Right Hand, Phương Ly, RHYDER và GREY D vào 'vũ trụ âm nhạc' của mình

SVO - Đánh dấu bước chuyển mình từ người đứng sau các 'bản hit' sang vai trò nghệ sĩ trình diễn, WOKEUP chính thức mang đến cho người hâm mộ sản phẩm debut thật độc đáo.

WOKEUP tên thật là Nguyễn Hoàng Phúc. Anh là một trong những nhà sản xuất âm nhạc tài năng của thế hệ Z và nổi tiếng với phong cách thời trang hiện đại, cùng tư duy âm nhạc đột phá.

Tên tuổi của WOKEUP gắn liền với thành công của Rap Việt mùa 3 và các "bản hit" hợp tác cùng tlinh, Wrxdie hay AMEE, MCK, Low G. Anh được giới chuyên môn và khán giả ưu ái gọi là "phù thủy âm nhạc" thế hệ mới, góp phần định hình xu hướng âm nhạc hiện đại tại Việt Nam.

Dự án WOKEUPAT4AM được xem là tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ nhất của nam producer từ trước đến nay. Tên gọi của EP được lấy cảm hứng từ nghệ danh đầu tiên của anh, với hàm ý về sự thức tỉnh và nguồn năng lượng sáng tạo dồi dào vào lúc 4h sáng. Và thay vì chỉ đóng vai trò "phù phép" cho các ca khúc thì lần này, WOKEUP chính thức "bước ra ánh sáng" để làm chủ hoàn toàn thế giới âm nhạc.

Đây là nơi anh tự tin kể câu chuyện của riêng mình thông qua một sản phẩm được đầu tư toàn diện từ phần nghe đến phần nhìn. Thông qua dự án này, WOKEUP muốn giới thiệu đến khán giả một thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân vừa trẻ trung năng lượng, vừa đa dạng đầy sắc màu.

Không đơn thuần là tập hợp các bài hát rời rạc, WOKEUPAT4AM được biên tập kỹ lưỡng để tạo nên một hành trình cảm xúc xuyên suốt. EP gồm 4 ca khúc chính, đại diện cho 4 màu sắc âm nhạc khác nhau, xen kẽ với 3 bản Interlude đóng vai trò dẫn dắt người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Điểm đặc biệt của dự án khi nhìn qua tracklist chính là dàn khách mời hùng hậu. Họ không chỉ là những đồng nghiệp trong âm nhạc, mà còn là những người bạn thân thiết ngoài đời của WOKEUP.

Chính sự thấu hiểu và gắn kết này đã giúp các nghệ sĩ như Andree Right Hand, Phương Ly, ORANGE hay GREY D... thoải mái thể hiện cá tính để cùng WOKEUP tạo nên những bản phối vừa lạ tai, vừa đầy cảm xúc.

Chia sẻ về tâm huyết dành cho "đứa con tinh thần" này, nam producer bộc bạch: “Việc đưa màu sắc của những người anh em thân thiết vào thế giới âm nhạc cá nhân giúp mình tạo ra sự giao thoa vừa thú vị lại vừa thân thuộc. Mình không gọi quá trình sản xuất này là động lực, mà đó thật sự là sự tận hưởng. Đây là lúc mình được đắm mình hoàn toàn vào không gian nghệ thuật của bản thân”.