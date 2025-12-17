Park Shin Hye trở lại khiến khán giả 'nổi da gà'

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tuệ Nghi
SVO - Sự biến hóa tỉ mỉ của Park Shin Hye, từ nữ giám sát tài chính ưu tú ngoài 30 tuổi thành một nhân viên mới 20 tuổi tại một công ty chứng khoán, trong bộ phim sắp ra mắt 'Undercover Ms. Hong', lên sóng vào ngày 17/1/2026, khiến khán giả 'sởn gai ốc' vì phấn khích.

Lấy bối cảnh cuối những năm 1990, Undercover Ms. Hong là một bộ phim hài công sở kể về Hong Geum Bo, một phụ nữ ngoài 30 tuổi, là giám sát viên cấp cao của Cơ quan Giám sát Tài chính. Cô là một người phụ nữ điềm tĩnh, chỉ nghĩ đến công việc. Cô đóng giả làm Hong Jang Mi, một nữ sinh trung học 20 tuổi, và bắt đầu làm việc cho một công ty chứng khoán chuyên phát hiện các dòng tiền đáng ngờ. Tại đây, cô gặp Sin Jeong U, CEO mới của công ty chứng khoán Hanmin.

Sin Jeong U (Go Kyung Pyo) là một nhà tư vấn quản lý bẩm sinh và là một nhà đầu cơ thâu tóm doanh nghiệp, tin rằng chỉ có con số mới là trung thực. Anh ta sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục tiêu của mình. Anh gặp Hong Jang Mi, người có khuôn mặt giống hệt Hong Geum Bo, người mà anh từng yêu. Mối quan hệ của họ trở nên phức tạp.

Đoạn teaser mới được phát hành giới thiệu Hong Geum Bo khi cô thay đổi mọi thứ, từ tên, tuổi, đến địa vị xã hội. Thoát khỏi hình ảnh rập khuôn về người phụ nữ cuối thế kỷ, Hong Geum Bo từ chối chấp nhận sự bất công và thay vào đó, tự mình hành động để thay đổi hệ thống. Đối với những đồng nghiệp nghi ngờ khả năng của mình, cô đáp lại: “Công việc được hoàn thành dựa trên năng lực”, và không ngần ngại khiển trách gay gắt những người có hành vi không đúng mực.

251217-tv-jpg.jpg
Một chiến dịch bí mật đặc biệt của đài tvN sẽ thay đổi mọi thứ, từ địa vị xã hội đến bất công cấu trúc, diễn ra vào ngày 17/1/2026.
Tuệ Nghi
