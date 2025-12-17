Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phương Thanh, Hoàng Bách, DTAP và cầu thủ Đoàn Văn Hậu cổ vũ sức mạnh đoàn kết quốc gia trong dịp SEA Games 33

SVO - Bài hát 'Chân cứng đá mềm' mang đến sự kết hợp bùng nổ giữa giọng ca đầy nội lực của Phương Thanh và Hoàng Bách. Dự án lan tỏa tinh thần thể thao Việt Nam và cổ vũ sức mạnh đoàn kết quốc gia trong dịp SEA Games 33

Sau thành công của album MADE IN VIETNAM, nhóm sản xuất âm nhạc DTAP tiếp tục ra mắt dự án mới, hợp tác cùng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Hoàng Bách, Phương Thanh. Ngoài ra, dự án còn có sự góp mặt của những nhân vật truyền cảm hứng trong thể thao như vận động viên Lê Văn Công, huấn luyện viên Trần Thị Vui, huấn luyện viên Hoàng Thái Xuân và cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

dtap-ca-si-phuong-thanh.jpg

Chân cứng đá mềm gồm musicumentary và MV. Dự án không chỉ mang đến âm nhạc đầy cảm xúc từ ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách và DTAP, mà còn là những thước phim sống động, phản ánh lăng kính và câu chuyện đời thường của các vận động viên, giúp khán giả cảm nhận trọn vẹn tinh thần và nỗ lực của họ.

dtap-ca-si-hoang-bach.jpg

Khai thác câu chuyện từ những con người của thể thao Việt Nam, musicumentary mang đến những lát cắt riêng biệt nhưng cùng hội tụ ở một điểm chung: Tinh thần kiên trì, kỷ luật và niềm tin bền bỉ vào con đường đã chọn. Những câu chuyện được kể không chỉ khắc họa hành trình vượt lên thử thách, mà còn tôn vinh hình ảnh những con người dám mơ ước, dám nỗ lực và không ngừng tiến về phía trước.

dtap.jpg

Lê Văn Công là lực sĩ cử tạ người khuyết tật hàng đầu của Việt Nam, nhiều năm giữ vị thế số 1 châu Á ở hạng cân thi đấu. Anh là chủ nhân Huy chương Vàng Paralympic Rio 2016, Huy chương Bạc Paralympic Tokyo 2020, từng xô đổ kỷ lục thế giới và giành nhiều Huy chương Vàng tại các giải vô địch thế giới, châu Á. Từ xuất phát điểm đầy hạn chế về thể chất, Lê Văn Công đã vươn lên trở thành biểu tượng của nghị lực, khát vọng và bản lĩnh thi đấu đỉnh cao.

vdv-le-van-cong.jpg

Đoàn Văn Hậu là hậu vệ trái trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội FC, từng là trụ cột của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn thành công nhất. Anh góp mặt trong những chiến dịch lớn như AFF Cup 2018 (vô địch), SEA Games 30 (Huy chương Vàng), vòng loại World Cup.

cau-thu-doan-van-hau.jpg

Và anh có quãng thời gian thi đấu tại Hà Lan trong màu áo SC Heerenveen. Sau chấn thương gót chân nghiêm trọng khiến sự nghiệp gián đoạn hơn hai năm, hành trình hồi phục và nỗ lực trở lại sân cỏ của Văn Hậu cho thấy tinh thần chuyên nghiệp, ý chí bền bỉ và khát vọng tiếp tục cống hiến ở đỉnh cao.

hlv-tran-thi-vui.jpg

Ở chiều sâu của hành trình thể thao, huấn luyện viên Trần Thị Vui và huấn luyện viên Hoàng Thái Xuân là những gương mặt tiêu biểu của cầu mây nữ Việt Nam qua hai thế hệ. Từ nền tảng là các vận động viên giàu kinh nghiệm, họ giữ vai trò then chốt trong công tác huấn luyện, đào tạo và tái thiết đội tuyển.

doi-tuyen-cau-may-nu-viet-nam.jpg

Dưới sự dẫn dắt của hai huấn luyện viên, cầu mây nữ Việt Nam ghi dấu ấn với Huy chương Vàng Asiad 2023, chức vô địch thế giới nội dung 4 người năm 2022, cùng nhiều Huy chương Vàng SEA GamesWorld Cup, qua đó khẳng định vị thế vững chắc trên bản đồ cầu mây quốc tế.

Bình Nguyễn
