Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Trường Giang tái xuất màn ảnh rộng, tham gia ‘cuộc đua’ phim Tết 2026

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sau 5 năm vắng bóng điện ảnh Việt, Trường Giang chính thức trở lại với phim Tết 2026 mang tên 'Nhà ba tôi một phòng'. Anh cũng công bố poster đầu tiên, cùng một hình tượng hoàn toàn mới.

Dự án lần này được xem là bước chuyển mình đáng chú ý của Trường Giang, khi không chỉ tham gia với vai trò diễn viên, mà còn đảm nhận luôn vị trí đạo diễn, nhà sản xuất, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ trong mùa Tết 2026.

nha-ba-toi-mot-phong-1st-look-poster-kthuoc-social-1412.jpg

Nhà ba tôi một phòng gây ấn tượng với hình ảnh người cha miền Trung với làn da rám nắng đặc trưng và gương mặt khắc khổ đúng chất người lao động. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cô con gái “rượu” trong đôi mắt người cha cũng nhanh chóng cho thấy mối quan hệ gắn bó và đầy yêu thương giữa hai cha con. Poster phim dễ khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng Mười Khó - cái tên đã gắn liền với sự nghiệp của Trường Giang.

588577584-1389898415824998-6814867181439304871-n.jpg

Trước khi “biến mất” khỏi thị trường điện ảnh, Trường Giang từng để lại nhiều dấu ấn với khán giả cùng nhiều tác phẩm ăn khách phòng vé như 49 ngày, Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố... Chính nhờ những tác phẩm này, khán giả đã nhớ đến anh như một bảo chứng doanh thu cho loạt phim điện ảnh hài - giải trí.

Lần trở lại này, anh không còn dừng ở các vai hài sở trường mà chọn khai thác câu chuyện gia đình rất đời. Đó là những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa hai thế hệ. Điều mà nhiều gia đình Việt dễ dàng nhìn thấy hình bóng mình trong đó.

587760171-1389898699158303-7226007343695917542-n.jpg

Không dừng lại ở câu chuyện cha con đầy cảm xúc, bộ phim còn đưa khán giả chạm vào một lát cắt rất đặc trưng của đời sống miền Trung là nghề làm mắm truyền thống. Việc đưa nghề mắm lên phim không chỉ giúp câu chuyện thêm chân thật mà còn thể hiện sự trân trọng của Trường Giang với văn hoá quê nhà, một “mảng màu” mà anh đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để khắc hoạ trọn vẹn.

587779102-1389898492491657-3610493144103894656-n.jpg

Hình ảnh người cha do Trường Giang thủ vai đại diện cho thế hệ cũ: Đề cao kỷ luật, quen chịu cực, sống giản dị và dè dặt trong việc thể hiện cảm xúc. Trong khi đó, nhân vật con gái lại đại diện cho thế hệ mới: Thẳng thắn, độc lập, có ước mơ và kỳ vọng hoàn toàn khác với cách ba cô nhìn nhận cuộc sống. Sự đối lập này dần tạo nên khoảng cách, kéo theo những xung đột cảm xúc giữa hai thế hệ và mở ra hành trình để cả hai học cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.

Bình Nguyễn
#Trường Giang #Đường đua phim Tết 2026 #Trường Giang phim Tết 2026 #Nhà ba tôi một phòng #phim của Trường Giang Nhà ba tôi một phòng #Tết 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục