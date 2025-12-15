Trường Giang tái xuất màn ảnh rộng, tham gia ‘cuộc đua’ phim Tết 2026

SVO - Sau 5 năm vắng bóng điện ảnh Việt, Trường Giang chính thức trở lại với phim Tết 2026 mang tên 'Nhà ba tôi một phòng'. Anh cũng công bố poster đầu tiên, cùng một hình tượng hoàn toàn mới.

Dự án lần này được xem là bước chuyển mình đáng chú ý của Trường Giang, khi không chỉ tham gia với vai trò diễn viên, mà còn đảm nhận luôn vị trí đạo diễn, nhà sản xuất, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ trong mùa Tết 2026.

Nhà ba tôi một phòng gây ấn tượng với hình ảnh người cha miền Trung với làn da rám nắng đặc trưng và gương mặt khắc khổ đúng chất người lao động. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của cô con gái “rượu” trong đôi mắt người cha cũng nhanh chóng cho thấy mối quan hệ gắn bó và đầy yêu thương giữa hai cha con. Poster phim dễ khiến khán giả liên tưởng đến hình tượng Mười Khó - cái tên đã gắn liền với sự nghiệp của Trường Giang.

Trước khi “biến mất” khỏi thị trường điện ảnh, Trường Giang từng để lại nhiều dấu ấn với khán giả cùng nhiều tác phẩm ăn khách phòng vé như 49 ngày, Taxi, em tên gì?, Siêu sao siêu ngố... Chính nhờ những tác phẩm này, khán giả đã nhớ đến anh như một bảo chứng doanh thu cho loạt phim điện ảnh hài - giải trí.

Lần trở lại này, anh không còn dừng ở các vai hài sở trường mà chọn khai thác câu chuyện gia đình rất đời. Đó là những mâu thuẫn nhỏ nhặt, khác biệt trong cách nghĩ giữa hai thế hệ. Điều mà nhiều gia đình Việt dễ dàng nhìn thấy hình bóng mình trong đó.

Không dừng lại ở câu chuyện cha con đầy cảm xúc, bộ phim còn đưa khán giả chạm vào một lát cắt rất đặc trưng của đời sống miền Trung là nghề làm mắm truyền thống. Việc đưa nghề mắm lên phim không chỉ giúp câu chuyện thêm chân thật mà còn thể hiện sự trân trọng của Trường Giang với văn hoá quê nhà, một “mảng màu” mà anh đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng để khắc hoạ trọn vẹn.

Hình ảnh người cha do Trường Giang thủ vai đại diện cho thế hệ cũ: Đề cao kỷ luật, quen chịu cực, sống giản dị và dè dặt trong việc thể hiện cảm xúc. Trong khi đó, nhân vật con gái lại đại diện cho thế hệ mới: Thẳng thắn, độc lập, có ước mơ và kỳ vọng hoàn toàn khác với cách ba cô nhìn nhận cuộc sống. Sự đối lập này dần tạo nên khoảng cách, kéo theo những xung đột cảm xúc giữa hai thế hệ và mở ra hành trình để cả hai học cách lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau.