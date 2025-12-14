Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Negav gây tranh cãi khi giành Quán quân 'Anh trai say hi 2025'

Xuân Tiến
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Kết quả đêm Chung kết 'Anh trai say hi 2025' khiến dư luận chia thành 2 hướng với loạt tranh cãi dữ dội.

Mới đây, đêm Chung kết Anh trai say hi 2025 đã chính thức khép lại với việc Negav giành được vị trí Quán quân. Với 6.096.369 số phiếu được bình chọn, Negav bỏ xa vị trí Á quân là Bùi Trường Linh (5.512.268 phiếu) và trở thành người chiến thắng chung cuộc.

600045255178612926185536755737006550624006435n-1765687916471-1765687917096630796660.jpg
Negav trở thành Quán quân "Anh trai say hi 2025'.

Ngay sau khi kết quả được công bố, dư luận chia làm 2 phe và bùng nổ loạt tranh cãi dữ dội. Một bên cho rằng, kết quả hợp lý với những gì mà Negav đã thể hiện trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Bên còn lại thì phản đối chiến thắng của nam ca sĩ và cho rằng, BTC đã không công tâm khi 'đôn' 'gà nhà' lên ngôi vị cao nhất.

Phía nhà sản xuất khẳng định, ngôi vị cao nhất mùa này được quyết định 100% bằng bình chọn từ khán giả. Điều này dấy lên ý kiến về việc không phải người có chuyên môn, BTC đánh giá mà kết quả phụ thuộc vào việc kêu gọi khán giả, fandom. Vậy, cứ ai đông fan thì đều có cơ hội chiến thắng? Đồng thời, trên hình ảnh công bố kết quả Quán quân, BTC còn phải đính kèm dòng chữ "do khán giả bình chọn", điều trước đó Hieuthuhai (Anh trai say hi 2024) hay Phương Mỹ Chi (Em xinh say hi 2025) không hề có, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Nhà sản xuất sợ điều gì mà phải giải trình kết quả như vậy?".

5973878997914072872565401617448428507994098n-1765687920420-1765687920772595019657.jpg
Loạt phản ứng chiến thắng mà Negav đoạt được.

Trên thực tế, Negav dù được giải hay không cũng đều tạo nên tranh cãi. Bước vào Anh trai say hi 2025, Negav vốn cũng đã khiến khán giả phản ứng dữ dội do đời tư nhiều tai tiếng trước đó của mình. Nhiều khán giả trung lập cũng từng bày tỏ sự lo lắng khi nam rapper tiếp tục lên sóng, liên tục vào top đầu trong các livestage sẽ khiến nhiều nghệ sĩ mới và khán giả trẻ nghĩ rằng "cứ làm sai - im lặng - tham gia một cuộc thi + giành spotlight = tẩy trắng và được tung hô". "Việc Negav làm sai nhưng không có lời xin lỗi chính thức mà cứ thế được o bế trong một cuộc thi mà đa số những người trẻ theo dõi là vô cùng nguy hại. Điều đó vô tình khiến cho các fan (đa phần còn nhỏ tuổi) của nam rapper nghĩ rằng, việc làm trước đó là đúng, ảnh hưởng đến nhận thức và ứng xử của các bạn sau này", khán giả V. S. chia sẻ.

'Không biết hình ảnh và thông điệp của nhà sản xuất Anh trai say hi hướng đến là gì mà tiếp tục để Negav tham gia và đoạt giải?", khán giả K. T. bày tỏ.

Đồng thời, việc BTC trao cho Bùi Trường Linh giải thưởng "Anh trai tương lai" như một sự công nhận tài năng nhằm cân bằng lại giải thưởng fan-vote khiến cho giải thưởng của Negav một lần nữa được mang ra 'mổ xẻ' với nhiều ý kiến không hài lòng.

59785779214511939266770624880381588855284092n-1765687923802-1765687924040492401782.jpg
Giải thưởng chuyên môn được trao cho Á quân khiến ngôi vị Quán quân bỗng dưng kém thuyết phục.
Xuân Tiến
#Chung kết Anh trai say hi 2025 #Negav #tranh cãi việc Negav giành quán quân #buitruonglinh #drama đời tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục