Negav gây tranh cãi khi giành Quán quân 'Anh trai say hi 2025'

Mới đây, đêm Chung kết Anh trai say hi 2025 đã chính thức khép lại với việc Negav giành được vị trí Quán quân. Với 6.096.369 số phiếu được bình chọn, Negav bỏ xa vị trí Á quân là Bùi Trường Linh (5.512.268 phiếu) và trở thành người chiến thắng chung cuộc.

Negav trở thành Quán quân "Anh trai say hi 2025'.

Ngay sau khi kết quả được công bố, dư luận chia làm 2 phe và bùng nổ loạt tranh cãi dữ dội. Một bên cho rằng, kết quả hợp lý với những gì mà Negav đã thể hiện trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Bên còn lại thì phản đối chiến thắng của nam ca sĩ và cho rằng, BTC đã không công tâm khi 'đôn' 'gà nhà' lên ngôi vị cao nhất.

Phía nhà sản xuất khẳng định, ngôi vị cao nhất mùa này được quyết định 100% bằng bình chọn từ khán giả. Điều này dấy lên ý kiến về việc không phải người có chuyên môn, BTC đánh giá mà kết quả phụ thuộc vào việc kêu gọi khán giả, fandom. Vậy, cứ ai đông fan thì đều có cơ hội chiến thắng? Đồng thời, trên hình ảnh công bố kết quả Quán quân, BTC còn phải đính kèm dòng chữ "do khán giả bình chọn", điều trước đó Hieuthuhai (Anh trai say hi 2024) hay Phương Mỹ Chi (Em xinh say hi 2025) không hề có, khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Nhà sản xuất sợ điều gì mà phải giải trình kết quả như vậy?".

Loạt phản ứng chiến thắng mà Negav đoạt được.

Trên thực tế, Negav dù được giải hay không cũng đều tạo nên tranh cãi. Bước vào Anh trai say hi 2025, Negav vốn cũng đã khiến khán giả phản ứng dữ dội do đời tư nhiều tai tiếng trước đó của mình. Nhiều khán giả trung lập cũng từng bày tỏ sự lo lắng khi nam rapper tiếp tục lên sóng, liên tục vào top đầu trong các livestage sẽ khiến nhiều nghệ sĩ mới và khán giả trẻ nghĩ rằng "cứ làm sai - im lặng - tham gia một cuộc thi + giành spotlight = tẩy trắng và được tung hô". "Việc Negav làm sai nhưng không có lời xin lỗi chính thức mà cứ thế được o bế trong một cuộc thi mà đa số những người trẻ theo dõi là vô cùng nguy hại. Điều đó vô tình khiến cho các fan (đa phần còn nhỏ tuổi) của nam rapper nghĩ rằng, việc làm trước đó là đúng, ảnh hưởng đến nhận thức và ứng xử của các bạn sau này", khán giả V. S. chia sẻ.

'Không biết hình ảnh và thông điệp của nhà sản xuất Anh trai say hi hướng đến là gì mà tiếp tục để Negav tham gia và đoạt giải?", khán giả K. T. bày tỏ.

Đồng thời, việc BTC trao cho Bùi Trường Linh giải thưởng "Anh trai tương lai" như một sự công nhận tài năng nhằm cân bằng lại giải thưởng fan-vote khiến cho giải thưởng của Negav một lần nữa được mang ra 'mổ xẻ' với nhiều ý kiến không hài lòng.